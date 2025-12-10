10/12/2025

Կաթողիկոսական տեղապահի ընտրություն․ վարչապետը մանրամասնել է՝ ինչպես է այն իրականացվելու

ՀՀ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը սոցցանցի իր էջում տեսանյութ է հրապարակել և մեկ անգամ ևս մանրամասնել, թե ինչպես պետք է իրականացվի կաթողիկոսական տեղապահի ընտրությունը Կտրիճ Ներսիսյանի հեռացումից հետո:

«Առաջին կետը վերաբերում է կաթողիկոսական տեղապահի ընտրությանը, որը, իրոք, առաջին քայլն է: Այդ առումով պետք է ասեմ, որ կարևոր է, որ դա տեղի ունենա այս պահին Հայաստանյայց առաքելական սուրբ եկեղեցում գործող կանոններին համապատասխան, ինչքան գիտեմ, դա իրականացնում է Եպիսկոպոսաց դասը: Այս հարցում ես որևէ այլ առաջարկ և մոտեցում չունեմ: Ուզում եմ ասել, որ կաթողիկոսական տեղապահի առաջնային գործը պետք է լինի Հայաստանյայց առաքելական սուրբ եկեղեցու նոր կանոնագրքի ընդունման պրոցեսի կազմակերպումը»,- նշել է նա:

Վարչապետն ավելի վաղ մեկ այլ հրապարակմամբ առավել մանրամասն ներկայացրել էր հայ եկեղեցու նորոգման ճանապարհային քարտեզը Կտրիճ Ներսիսյանի հեռացումից հետո:

