11/12/2025

Մոսկվան և Սանկտ Պետերբուրգը անօդաչուների հուժկու ռմբակոծությունների տակ են

11/12/2025

Անցած Ռուսաստանի շրջանները հարվածի տակ են հայտնվել Ուկրաինայի զինված ուժերի կողմից իրականացված զանգվածային անօդաչու թռչող սարքերի հարձակումների հետևանքով։ 

Օրինակ՝ Մոսկվային մոտենալիս 31 անօդաչու թռչող սարք է խոցվել։ Անօդաչու թռչող սարքեր են խոցվել նաև Լենինգրադի, Վորոնեժի, Տամբովի և Նովգորոդի մարզերի, ինչպես նաև Իվանովոյի, Վլադիկավկազի, Գրոզնիի, Մագասի և Մախաչկալայի տարածքում։

Դրա պատճառով օդանավակայաններում սահմանափակումներ են մտցվել։

Շերեմետևո օդանավակայանում չեղարկվել է մոտ 20 չվերթ։

«Վնուկովո»-ում ուղևորները քնում են օդանավակայանի քնելու գորգերի և նստարանների վրա: Shot-ը հաղորդում է, որ օդանավակայանի ներկայացուցիչները խոստացել են լուծել հյուրանոց տրամադրելու հարցը: Ուղևորներին նաև տրվում են սննդի և ջրի վաուչերներ:

Յարոսլավլի բնակիչները հայտնել են այսօր առավոտյան պայթյունների մասին:

Պենզայի, Ռոստովի, Լիպեցկի և Սարատովի մարզերում և Սևաստոպոլի երկրամասում անօդաչու թռչող սարքերի մասին տագնապը հանվել է:

