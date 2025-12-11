Մոսկվան և Սանկտ Պետերբուրգը անօդաչուների հուժկու ռմբակոծությունների տակ են

Անցած Ռուսաստանի շրջանները հարվածի տակ են հայտնվել Ուկրաինայի զինված ուժերի կողմից իրականացված զանգվածային անօդաչու թռչող սարքերի հարձակումների հետևանքով։
Օրինակ՝ Մոսկվային մոտենալիս 31 անօդաչու թռչող սարք է խոցվել։ Անօդաչու թռչող սարքեր են խոցվել նաև Լենինգրադի, Վորոնեժի, Տամբովի և Նովգորոդի մարզերի, ինչպես նաև Իվանովոյի, Վլադիկավկազի, Գրոզնիի, Մագասի և Մախաչկալայի տարածքում։
Դրա պատճառով օդանավակայաններում սահմանափակումներ են մտցվել։
Շերեմետևո օդանավակայանում չեղարկվել է մոտ 20 չվերթ։
«Վնուկովո»-ում ուղևորները քնում են օդանավակայանի քնելու գորգերի և նստարանների վրա: Shot-ը հաղորդում է, որ օդանավակայանի ներկայացուցիչները խոստացել են լուծել հյուրանոց տրամադրելու հարցը: Ուղևորներին նաև տրվում են սննդի և ջրի վաուչերներ:
Յարոսլավլի բնակիչները հայտնել են այսօր առավոտյան պայթյունների մասին:
Պենզայի, Ռոստովի, Լիպեցկի և Սարատովի մարզերում և Սևաստոպոլի երկրամասում անօդաչու թռչող սարքերի մասին տագնապը հանվել է:
