Ում կընտեին առաջիկա կիրակի, ովքեր են քաղբանտարկյալ․ Սանդղակներ

Այսօր տեղի է ունեցել «GALLUP International Association»-ի Հայաստանում լիիրավ անդամ Էմ Փի ՋԻ ՍՊԸ տնօրեն Արամ Նավասարդյանի մամուլի ասուլիսը:
Ներկայացվել են քաղաքական բանտարկյալների, եկեղեցի-իշխանություն հարաբերությունների, քաղաքական գործիչների ճանաչվածության, կուսակցությունների վարկանիշների և այլ թեմաների վերաբերյալ «In Չագուչ We Trust» խորագրով հարցման արդյունքները, որն իրականացվել է նոյեմբերի 27-ից դեկտեմբերի 5-ը:
Հետազոտության մեթոդը – Հեռախոսային հարցումներ (CATI)
Հարցումների քանակը – 1001
Հետազոտության ընտրանքային սխալը- ±3%
Օրինակ հարցին՝ եթե առաջիկա կիրակի լինեին Խորհրդարանական ընտրություններ, որ կուսակցության կամ դաշինքի օգտին կքվեարկեք, հարցվածները պատասխանել են՝
Ներկայացվել են քաղաքական բանտարկյալների, եկեղեցի-իշխանություն հարաբերությունների, քաղաքական գործիչների ճանաչվածության, կուսակցությունների վարկանիշների և այլ թեմաների վերաբերյալ «In Չագուչ We Trust» խորագրով հարցման արդյունքները, որն իրականացվել է նոյեմբերի 27-ից դեկտեմբերի 5-ը:
Հետազոտության մեթոդը – Հեռախոսային հարցումներ (CATI)
Հարցումների քանակը – 1001
Հետազոտության ընտրանքային սխալը- ±3%
Օրինակ հարցին՝ ու՞մ եք համարում քաղբանտարկյալ, հարցվածները պատասխանել են՝
Բաց մի թողեք
Նախկին դատավորը միացել է Սամվել Կարապետյանի պաշտպանական թիմին, ինչ է ասել քննիչը
Ով է Արցախի ներկայացուցչությունում աչքի ընկած քննիչը․ Լուսանկար
Դավիթաշենի կամրջի սկզբնամասում մեքենաներ են բախվել, վիրավորների մեջ երեխաներ կան․ Լուսանկար