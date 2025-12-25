Մորուքավոր նվեր տվողի ճանապարհորդությունը․ Համաշխարհային շուկաները տարին փակում են զգուշավոր նոտայով

Երբեմն երեխաները գցում են հեռախոսը՝ լսելով, որ Սանտան չի ներկայանա, եթե քնած չեն։ Մյուսները, ովքեր զանգահարում են NORAD Tracks Santa-ի թեժ գծին, հետաքրքրվում են, թե արդյոք Սուրբ Նիքը կկարողանա գտնել իրենց։
Մեծահասակները, ովքեր նույնպես նվիրված են մնում ուրախ կերպարին, որը, ինչպես ասում են, նվերներ է բաժանում ամբողջ աշխարհում, ստուգում են նրա ճանապարհորդությունը։
70 տարի շարունակ սա ավանդույթ է եղել Հյուսիսային Ամերիկայի Աերոտիեզերական Պաշտպանության Հրամանատարությունում (NORAD)՝ Սառը պատերազմից ի վեր երկնքի սպառնալիքների մոնիթորինգի համար պատասխանատու ԱՄՆ-ի և Կանադայի համատեղ գործողությունում։
Ավելի քան 1000 կամավորներ կպատասխանեն զանգերին Սուրբ Ծննդյան նախօրեին ժամը 4:00-ից մինչև կեսգիշեր MST (12:00-ից մինչև 8:00 CET)՝ այս պրակտիկան աջակցելու համար։
Այս տարի առաջին անգամ Սանտային փնտրողները կարող են զանգահարել ծրագրի կայքի միջոցով, ինչը, կազմակերպիչների խոսքով, ավելի հեշտ կլինի Հյուսիսային Ամերիկայից դուրս գտնվող մարդկանց համար։
Կայքը թույլ է տալիս մարդկանց հետևել Սանտայի ճանապարհորդությանը ինը լեզուներով, այդ թվում՝ անգլերենով և ճապոներենով։
Անցյալ տարի Կոլորադո Սփրինգսի Պետերսոնի տիեզերական ուժերի բազայի՝ NORAD-ի գլխամասի, Սուրբ Ծննդյան զարդարանքներով զարդարված անգար է ստացվել մոտ 380,000 զանգ։
Չնայած Սանտան սպառնալիք չէ, ռադարի, արբանյակների և ինքնաթիռների նույն համադրությունը, որը օգնում է NORAD-ին իրականացնել իր առաքելությունը տարվա ընթացքում, հնարավորություն է տալիս հետևել Սանտայի առաջընթացին Խաղաղ օվկիանոսի վրայով անցնող միջազգային ամսաթվի գծից, ասել է NORAD-ի խոսնակը։
Նա ասել է, որ Ռուդոլֆի քիթը ջերմային ազդանշան է արձակում, որը նման է NORAD-ի արբանյակների կողմից որսացող հրթիռին։
Համաշխարհային բաժնետոմսերը խառը էին, չնայած Ուոլ Սթրիթում նոր ռեկորդային բարձրակետերին, քանի որ ներդրողները շարունակում էին զգուշանալ գնաճից, պահանջարկի դանդաղումից և անորոշությունից այն մասին, թե ինչպես են շուկաները սկսելու նոր տարին։
Արդյո՞ք Ձմեռ պապը այս Սուրբ Ծննդյանը համաշխարհային շուկաներ է բերում աճ՝ կամ ածուխ։
Չորեքշաբթի օրը համաշխարհային բաժնետոմսերը խառը էին, ներդրողները կշռադատում էին ավանդական տարեվերջյան Ձմեռ պապի աճը՝ մրցաշրջանի վերջի դանդաղման նոր նշանների դեմ, այն բանից հետո, երբ S&P 500-ի բազային ինդեքսը փակվեց ևս մեկ ռեկորդային բարձրակետի վրա՝ զեկույցի հիման վրա, որը ցույց էր տալիս, որ ԱՄՆ տնտեսությունը հուլիսից սեպտեմբեր ամիսներին աճել է անսպասելիորեն ուժեղ՝ տարեկան 4.3% տեմպով։
Ֆինանսական կարճ ասած՝ Ձմեռ պապի աճը վերաբերում է բաժնետոմսերի գների բարձրացման միտմանը դեկտեմբերի վերջին օրերին և նոր տարվա առաջին առևտրային նստաշրջաններին, որը հաճախ վերագրվում է տոնական առևտրի նվազմանը, տարեվերջյան պորտֆելի ճշգրտումներին և ներդրողների շրջանում ընդհանուր առմամբ լավատեսական սեզոնային տրամադրությանը։
Այնուամենայնիվ, այս միտումը հեռու է երաշխավորված լինելուց և չի կարողացել իրականանալ տնտեսական անորոշությամբ կամ շուկայական լարվածության աճով բնութագրվող տարիներին։
S&P 500-ի և Dow Jones արդյունաբերական միջինի ֆյուչերսները նվազել են 0.1%-ից պակաս։
Բրիտանական FTSE 100-ը նվազել է 0.2%-ով՝ հասնելով 9,870.89-ի, մինչդեռ Փարիզի CAC 40-ը ավելացրել է 0.2%-ով՝ հասնելով 8,121.32-ի։
Լոնդոնի, Փարիզի, Հոնկոնգի և Ավստրալիայի ֆոնդային բորսաները, այդ թվում՝ բորսաները, վաղաժամ փակվել են կամ վաղաժամ կփակվեն Սուրբ Ծննդյան նախօրեին։ Գերմանիայի շուկաները փակ էին այդ օրը։
ԱՄՆ շուկաները չորեքշաբթի օրը վաղ կփակվեն Սուրբ Ծննդյան նախօրեին և կմնան փակ Սուրբ Ծննդյան համար։
Ասիական առևտրում Տոկիոյի Nikkei 225-ը նվազել է 0.1%-ով՝ հասնելով 50,344.10-ի, իսկ հարավկորեական Kospi-ն նվազել է 0.2%-ով՝ հասնելով 4,108.62-ի։
Հոնկոնգի Hang Seng-ը աճել է 0.2%-ով՝ հասնելով 25,818.93-ի։ Շանհայի Composite ինդեքսը աճել է 0.5%-ով՝ հասնելով 3,940.95-ի։
Ավստրալիայում S&P/ASX 200-ը նվազել է գրեթե 0.4%-ով՝ հասնելով 8,762.70-ի: Թայվանի Taiex-ը աճել է 0.2%-ով, մինչդեռ Հնդկաստանի Sensex-ը նվազել է 0.1%-ով:
Ոսկին և արծաթը շարունակել են իրենց աճը՝ այս շաբաթ ռեկորդային բարձրակետերին հասնելուց հետո, որը պայմանավորված էր աշխարհաքաղաքական լարվածության աճով:
Ոսկու գինը չորեքշաբթի առավոտյան աճել է 0.3%-ով՝ հասնելով 4,525.20 դոլարի (€3,837.19) մեկ ունցիայի համար, ինչը լրացնում է տարվա ընթացքում մոտ 70% աճը: Արծաթը աճել է 1.6%-ով:
Սա (զգուշավոր) լավատեսության սեզոն է
Տարվա վերջին հատվածը հաճախ բնութագրվում է ավելի թույլ առևտրով և սեզոնային լավատեսությամբ, սակայն այս դեկտեմբերն ավելի բարդ պատկեր է ստեղծել։
Մինչդեռ ԱՄՆ բաժնետոմսերը շարունակում են գրանցել ռեկորդային բարձրակետեր, Եվրոպայում և Ասիայում անհավասար ցուցանիշները ենթադրում են, որ ներդրողները զգուշավոր են մնում գնաճի, տոկոսադրույքների և համաշխարհային աճի կայունության հարցում, քանի որ մոտենում է 2025 թվականը։
Երեքշաբթի օրը տեխնոլոգիական բաժնետոմսերի մեծ աճը S&P 500-ը բարձրացրեց 0.5%-ով, չնայած ինդեքսի բաժնետոմսերի մեծ մասը անկում ապրեց։ Dow արդյունաբերական բաժնետոմսերը ավելացրին 0.2%, իսկ Nasdaq կոմպոզիտը բարձրացավ 0.6%-ով։
ԱՄՆ կառավարության կողմից երրորդ եռամսյակի աճի առաջին գնահատականը ցույց տվեց, որ գնաճը մնացել է բարձր, մինչդեռ առանձին զեկույցում նշվում էր, որ սպառողների վստահությունը դեկտեմբերին ավելի է նվազել։ Ապրիլ-հունիս ամիսներին ԱՄՆ տնտեսությունը աճել է տարեկան 3.8% տեմպերով։
Շուկաները նաև պայքարում են տարեվերջյան ծանոթ պարանի ձգձգման հետ. հույսեր կան, որ ֆինանսական պայմանների մեղմացումը կշարունակի աճը նոր տարում, ի տարբերություն այն մտավախությունների, որ կպչուն գնաճը և սպառողների վստահության դանդաղումը կարող են փակել աճը։
Քանի որ շատ բորսաներ տոների կապակցությամբ վաղաժամ են փակվել, փոքր ծավալները մեծացրել են ակտիվների չափավոր տատանումները։
Դաշնային պահուստային համակարգի նախընտրելի գնաճի չափանիշը՝ անձնական սպառման ծախսերի ինդեքսը կամ PCE-ն, վերջին եռամսյակում աճել է մինչև 2.8% տարեկան տեմպ, երկրորդ եռամսյակի 2.1%-ի համեմատ։
Չորեքշաբթի օրը Աշխատանքի նախարարությունը կհրապարակի գործազրկության նպաստների դիմումների վերաբերյալ իր շաբաթական տվյալները, որոնք ծառայում են որպես ԱՄՆ-ում աշխատանքից ազատումների ցուցանիշ։
Ներդրողները խաղադրույք են կատարում, որ Դաշնային պահուստային համակարգը հունվարյան նիստում կպահպանի տոկոսադրույքների կայունությունը։
Վերջին զեկույցները ցույց են տալիս բարձր գնաճ և բարձր գներից մտահոգված սպառողների շրջանում անկայուն վստահություն։ Աշխատաշուկան դանդաղում է, իսկ մանրածախ վաճառքը՝ թուլացել։
Չորեքշաբթի վաղ առավոտյան այլ գործարքներում դոլարը շարունակել է անկում ապրել ճապոնական իենի նկատմամբ, այն բանից հետո, երբ պաշտոնյաները հայտարարել են, որ կարող են միջամտել իենի չափազանց մեծ տատանումների դեպքում։ Դոլարը վաճառվում էր 155.83 իենով՝ 156.17 իենի համեմատ։
Եվրոն աճել է մինչև 1.1797 դոլար՝ 1.1796 դոլարից։
Նավթի գները կտրուկ բարձրացան, քանի որ առևտրականները հետևում էին Վենեսուելայում և Ռուսաստանում մատակարարման խափանումների ռիսկերին։
ԱՄՆ-ի հում նավթի գինը բարձրացել է 12 ցենտով՝ հասնելով մեկ բարելի համար 58.50 դոլարի։ Brent տեսակի նավթի գինը բարձրացել է 8 ցենտով՝ հասնելով մեկ բարելի համար 61.95 դոլարի։
