Ֆրանսիան պատրաստվում է բախվել Գերմանիայի և Իտալիայի հետ, քանի որ ԵՄ առաջնորդները ձգտում են տնտեսական խթանման

Փարիզը բախվում է Բեռլին-Հռոմ առանցքի հետ՝ ԵՄ տնտեսությունը վերականգնելու վերաբերյալ բանավեճում: Եվրապարտատոմսերից մինչև եվրոպական արտոնություններ և Մերկոսուրի առևտրային համաձայնագիր, մրցակցող տեսլականները պատրաստվում են բախվել հինգշաբթի օրը, երբ դաշինքի 27 առաջնորդները հանդիպեն:
ԵՄ տնտեսական ապագայի վերաբերյալ երկու մրցակցող տեսլականներ պատրաստվում են բախվել հինգշաբթի օրը, երբ դաշինքի առաջնորդները հավաքվեն ոչ պաշտոնական հանդիպման՝ քննարկելու դաշինքի մրցունակության վերականգնումը:
Մի կողմում կանգնած են Ֆրանսիան, մյուս կողմում՝ նոր դաշինք կազմած Գերմանիան և Իտալիան:
Փարիզը վերջին րոպեին քայլ արեց՝ միանալու Բեռլինի և Հռոմի կողմից հինգշաբթի առավոտյան կայանալիք հանդիպումից առաջ նախատեսված ոչ պաշտոնական նախնական գագաթնաժողովին՝ առաջնորդների հավաքվելուց առաջ իրենց դիրքորոշումները համակարգելու անսովոր փորձով:
Ֆրանսիայի միջամտությունը հաջորդեց երեքշաբթի օրը նախագահ Էմանուել Մակրոնի կողմից մի քանի եվրոպական լրատվամիջոցներին արված ելույթներին և համարվում է Փարիզի օրակարգը պաշտպանելու փորձ՝ ի պատասխան Գերմանիայի և Իտալիայի կողմից վերջին օրերին շրջանառվող փաստաթղթի, որը ներկայացնում է ԵՄ տնտեսության վերաբերյալ կտրուկ տարբեր տեսլական:
Այդպիսով, Ֆրանսիայի նախագահը շրջեց սցենարը և վճռականորեն սեղանին դրեց ԵՄ առաջնորդների համար ամենավիճահարույց հարցերից մեկը՝ պարտքի միավորումը՝ դաշինքը պահելու համար։
Ժամանակը նույնպես պատահական չէ։
Այս ամսվա սկզբին Մարիո Դրագին կոչ արեց ԵՄ-ին աշխատել որպես իսկական միություն և կոչ արեց առաջնորդներին կիրառել «պրագմատիկ» ֆեդերալիստական մոտեցում՝ նոր, ավելի դաժան աշխարհում գոյատևելու համար։
Բելգիայի Ալդեն Բիզեն քաղաքում անցկացված նահանջը տեղի ունեցավ Դրագիի կողմից հրապարակված կարևոր զեկույցից մեկուկես տարի անց, որը նախազգուշացնում էր Եվրոպայի տնտեսության համար մռայլ հեռանկարի մասին, եթե վճռական քայլեր չձեռնարկվեն մրցունակությունը խթանելու համար։
Զեկույցի 2024 թվականին հրապարակումից ի վեր համաշխարհային աշխարհատնտեսական լանդշաֆտը կտրուկ փոխվել է, ԱՄՆ-ի և Չինաստանի ագրեսիվ օրակարգերը ճնշում են գործադրում ԵՄ 27 երկրների վրա։
Մակրոնը Դրագիի հավակնություններին ամենահավատարիմն է, բայց նաև ամենաթույլ առաջնորդն է երկրում՝ համեմատած Մելոնիի և Մերցի հետ։
Եվրապարտատոմսերի շուրջ սպասվում են բաժանումներ
Կիպրոսի ԵՄ նախագահության կողմից ներկայացված օրակարգի համաձայն՝ նահանջի ընթացքում առաջնորդները կկենտրոնանան «Միասնական շուկայի ամրապնդման, աճի խոչընդոտների նվազեցման և Եվրոպայի ռազմավարական ինքնավարության բարձրացման վրա»։
Դրագին, Իտալիայի մեկ այլ նախկին վարչապետ Էնրիկո Լետտայի հետ միասին, որը նույն թվականին հրապարակել է իր սեփական կարևորագույն զեկույցը Միասնական շուկայի վերաբերյալ, կմասնակցի քննարկումների որոշ հատվածների։
Այնուամենայնիվ, ԵՄ բարձրաստիճան պաշտոնյան ասել է, որ ախտորոշման ժամանակն ավարտվել է, և որ առաջնորդները այժմ պետք է «կոնկրետ միջոցներ» ձեռնարկեն ԵՄ տնտեսական օրակարգը առաջ տանելու համար։
Սակայն կոնսենսուսի հասնելը դժվար կլինի։ ԵՄ ֆրանս-գերմանական շարժիչը, կարծես, խարխլվում է, և Փարիզն այժմ բախվում է Բեռլին-Հռոմ նոր դաշինքի։ Հունվարի 23-ին Գերմանիան և Իտալիան համաձայնեցին համակարգել արդյունաբերության կարգավորման իրենց ջանքերը։
Առաջին լարվածության կետը, ինչպես սպասվում է, կլինի Մակրոնի կոչը՝ երեքշաբթի օրը արված՝ ԵՄ ընդհանուր պարտք՝ եվրապարտատոմսեր թողարկելու վերաբերյալ՝ մրցունակությունը բարձրացնելու համար անհրաժեշտ մեծածավալ ներդրումները ֆինանսավորելու համար։ Դրագիի 2024 թվականի զեկույցում այդ կարիքները գնահատվում էին տարեկան 750-800 միլիարդ եվրոյի սահմաններում։
«Մենք ունենք երեք պայքար մղելու՝ անվտանգության և պաշտպանության, կանաչ անցման տեխնոլոգիաների, արհեստական բանականության և քվանտային տեխնոլոգիաների մեջ։ Այս բոլոր ոլորտներում մենք շատ ավելի քիչ ենք ներդնում, քան Չինաստանը և Միացյալ Նահանգները», – ասաց Մակրոնը՝ հավելելով. «Եթե ԵՄ-ն հաջորդ երեք-հինգ տարիների ընթացքում ոչինչ չանի, այն կհեռացվի այս ոլորտներից»։
Սակայն Բեռլինը վաղուց է դեմ արտահայտվում կրկնել համատեղ վարկավորումը, որն օգտագործվել է Covid-ից հետո 750 միլիարդ եվրոյի վերականգնման ծրագիրը ֆինանսավորելու համար։
Փոխարենը, սպասվում է, որ հինգշաբթի օրը Գերմանիան և Իտալիան կպահանջեն ընդլայնված ռիսկային կապիտալի ֆինանսավորում և ներդրողների համար ավելի ուժեղ ելքի տարբերակներ։ Հռոմի և Բեռլինի կողմից շրջանառվող փաստաթուղթը առաջարկում է «ստեղծել համաեվրոպական ֆոնդային բորսա, համաեվրոպական երկրորդային շուկա և վերանայել վարկավորման համար անհրաժեշտ կապիտալի պահանջները՝ առանց ֆինանսական կայունությունը խոչընդոտելու»։
Եվրոպարտատոմսերի հարցում Սկանդինավյան երկրները ավանդաբար կողմ են եղել Գերմանիային։
Այնուամենայնիվ, նույն ԵՄ բարձրաստիճան պաշտոնյան նշել է, որ «երբ Եվրամիությունը պետք է կայացներ այդ որոշումները, այն կայացրել է դրանք», հավելելով, որ համատեղ վարկավորումը մնում է տարբերակ, այն բանից հետո, երբ դաշինքը կրկին դիմել է դրան 2025 թվականի վերջին՝ Ուկրաինային աջակցելու համար։ «Եվրոպական պարտքի մասին երազանք չկա։ Շուկաներում կա եվրոպական պարտք, և մենք անցյալ տարվա դեկտեմբերին ավելացել ենք 90 միլիարդով»։
Երկուշաբթի օրը առաջնորդներին ուղղված նամակում Հանձնաժողովի ղեկավար Ուրսուլա ֆոն դեր Լեյենը չի հիշատակել համատեղ փոխառությունների մասին, կրկնապատկել է չափազանց կարգավորումների կրճատումը և ինտեգրել 27 երկրներից բաղկացած միասնական շուկան։
Եվրոպական արդյունաբերության առաջնորդների հետ հանդիպման նախօրեին նա նաև կոչ է արել ստեղծել այսպես կոչված 28-րդ ռեժիմը՝ Եվրոպայում գործող ընկերությունների համար կանոնները ներդաշնակեցնելու համար։
Գերմանիայի խիստ պայմանները
Ֆրանսիան նաև պնդում է վաղուց գոյություն ունեցող առաջնահերթության վրա՝ եվրոպական նախապատվություն կամ «Արտադրված է Եվրոպայում» քաղաքականություն, որը պետական գնումներում կնախընտրի ԵՄ պարունակությամբ ապրանքները։
«Դա պաշտպանական է, բայց կարևոր է, քանի որ մենք բախվում ենք անարդար մրցակիցների, որոնք այլևս չեն հարգում Առևտրի համաշխարհային կազմակերպության կանոնները», – երեքշաբթի օրը ասել է Մակրոնը։
Մինչդեռ գաղափարը մեծ տարածում է գտել ԵՄ մայրաքաղաքներում և Եվրահանձնաժողովում, Սկանդինավյան և Բալթյան երկրները, ինչպես նաև Նիդեռլանդները գագաթնաժողովից առաջ տարածված ոչ պաշտոնական փաստաթղթում զգուշացրել են, որ եվրոպական նախապատվությունը «ռիսկի տակ է դնում մեր պարզեցման ջանքերը, խոչընդոտում է ընկերությունների մուտքը աշխարհի առաջատար տեխնոլոգիաներին, խոչընդոտում է այլ շուկաների հետ փոխանակումը և ներդրումները հեռացնում ԵՄ-ից»։
Մինչդեռ, Գերմանիան դեկտեմբերին Euronews-ի կողմից տեսած փաստաթուղթը տարածեց 27-ի միջև քննարկումների շրջանակներում, որը սահմանում էր խիստ պայմաններ: Բեռլինը ցանկանում է, որ եվրոպական արտոնությունը լինի ժամանակային սահմանափակմամբ, լայնորեն սահմանված և կիրառվի միայն ապրանքների նեղ ցանկի վրա: Այն նաև կողմ է «Արտադրված է Եվրոպայում» մոտեցմանը, որը բաց է ԵՄ ազատ առևտրի համաձայնագրեր ունեցող երկրների և այլ «նմանատիպ» գործընկերների համար։
ԵՄ-ի երրորդ խոշորագույն տնտեսությունը՝ Իտալիան, կողմ է Գերմանիային: Երկու երկրներն էլ ասում են, որ իրենց առաջնահերթությունը ոչ միայն եվրոպական բիզնեսին աջակցելն է, այլև «ԵՄ-ից դուրս նոր բիզնես ներգրավելը», ըստ իրենց փաստաթղթի՝ այլ մայրաքաղաքներին։
Մակրոնը, կարծես, մասամբ համաձայն էր այդ տեսակետի հետ երեքշաբթի օրը՝ ասելով, որ եվրոպական արտոնությունը պետք է կենտրոնանա սահմանափակ ոլորտների վրա, ինչպիսիք են մաքուր տեխնոլոգիաները, քիմիական նյութերը, պողպատը, ավտոմոբիլային արդյունաբերությունը կամ պաշտպանությունը: «Հակառակ դեպքում եվրոպացիները կքշվեն», – ասաց նա։
Բեռլինը և Հռոմը ցանկանում են ավելի շատ ապակարգավորում
Հանդիպման ժամանակ Բեռլինը և Հռոմը նույնպես պատրաստվում են առաջ մղել ապակարգավորման օրակարգը: Քանի որ Եվրոպական հանձնաժողովը 2025 թվականին ներկայացրեց մի քանի պարզեցման փաթեթներ, երկու երկրները կոչ են անում «ԵՄ նախաձեռնությունների հետագա դուրսբերման և պարզեցման բոլոր ուղղություններով»։
Նրանք նաև առաջարկում են «արտակարգ արգելակ», որը թույլ կտա միջամտել, եթե օրենսդրությունը առաջացնի «լուրջ մտահոգություններ՝ կապված ինչպես ձեռնարկությունների, այնպես էլ ազգային իշխանությունների վրա լրացուցիչ վարչական բեռի հետ»։
Եվրոպական խորհրդարանի քաղաքական խմբերը համաձայնության են եկել ԵՄ-ԱՄՆ առևտրային համաձայնագրի շուրջ
Վերջին հերթին, Մերկոսուրի առևտրային համաձայնագիրը մեծ նշանակություն ունի։ Նիստի ընթացքում հանձնաժողովը նախատեսում է խորհրդակցել ԵՄ երկրների հետ դրա ժամանակավոր իրականացման վերաբերյալ՝ Եվրախորհրդարանի կողմից նախաձեռնված դատական վերանայման արդյունքում Բրազիլիայի, Արգենտինայի, Պարագվայի և Ուրուգվայի հետ կնքված համաձայնագրի վավերացումը կասեցնելուց հետո։
Ֆրանսիան շարունակում է կտրականապես դեմ լինել Մերկոսուրի համաձայնագրին՝ հղում անելով ֆերմերների վախերին լատինաամերիկյան ներմուծումից անարդար մրցակցության վերաբերյալ։ Այնուամենայնիվ, համաձայնագիրը, այնուամենայնիվ, հունվարին աջակցություն ստացավ անդամ պետությունների մեծամասնությունից, այն բանից հետո, երբ Իտալիան իր աջակցությունը հայտնեց։
Բեռլինն ու Հռոմը իրենց փաստաթղթում կասկածի քիչ տեղ են թողնում. «Մենք կոչ ենք անում ԵՄ-ի հավակնոտ առևտրային քաղաքականության, որը լիովին հաշվի կառնի բոլոր տնտեսական ոլորտների, այդ թվում՝ գյուղատնտեսության ներուժն ու կարիքները: ԵՄ-Մերկոսուր համաձայնագրի ավարտը կարևոր քայլ էր այդ ուղղությամբ»:
