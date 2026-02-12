Ֆոն դեր Լեյենը ԵՄ տնտեսության քայքայման մեղքը կրկին բարդում է ազգային առաջնորդների վրա: Եվրահանձնաժողովի նախագահը պնդում է, որ ԵՄ մայրաքաղաքները իրավունք չունեն Բրյուսելին մեղադրելու չափազանց բյուրոկրատիայի և միասնական շուկայի ձախողումների համար։
ԱՆՏՎԵՐՊ, Բելգիա — Եվրոպական առաջնորդները չեն կարող միայն Բրյուսելում բյուրոկրատական քաշքշուկներ կիրառողներին մեղադրել ԵՄ տնտեսական թուլության համար և պետք է կրճատեն իրենց ազգային բյուրոկրատիաները և պրոտեկցիոնիստական կանոնագրքերը։
Սա այն ուղերձն է, որը Եվրոպական հանձնաժողովի նախագահ Ուրսուլա ֆոն դեր Լեյենը փոխանցում է, երբ նա հինգշաբթի օրը Բելգիայի գյուղական Ալդեն Բիզենի ամրոցում կայանալիք Եվրոպական խորհրդի նստաշրջանին մասնակցելու է մասնակցելու՝ ԵՄ թուլացած մրցունակության վերականգնմանը նվիրված հանդիպմանը։
Եվրոպայի արդյունաբերական հզորության նվազման վերաբերյալ մտավախությունները ԱՄՆ-ի և Չինաստանի համեմատությամբ հասնում են գագաթնակետին, սակայն Բրյուսելում ԵՄ ինստիտուտները վիճաբանության մեջ են այնպիսի երկրների մայրաքաղաքների հետ, ինչպիսիք են Բեռլինը և Հռոմը, թե ում մեղադրել բյուրոկրատական ավելորդ աշխատանքի համար։
Զգալով, որ հինգշաբթի օրվա Խորհրդի նիստը կարող է վերածվել որոգայթի, քանի որ եվրոպացի առաջնորդները կհավաքվեն Բրյուսելին՝ արդյունաբերությունը քիմիական նյութերից մինչև անասնապահական ապրանքներ գերծանրաբեռնելու համար, ֆոն դեր Լեյենը չորեքշաբթի օրը Խորհրդից առաջ երկու ելույթներում հակադարձեց։
«Մենք պետք է նաև նայենք ազգային մակարդակին… ազգային օրենսդրության լրացուցիչ շերտերին, որոնք պարզապես դժվարացնում են բիզնեսի կյանքը և նոր խոչընդոտներ ստեղծում մեր միասնական շուկայում», – ասաց նա Ստրասբուրգում Եվրախորհրդարանում իր առաջին ելույթում։
Նա նշեց վաղեմի դժգոհությունները, որ Եվրոպան դեռևս լի է կարգավորիչ խոչընդոտներով, որոնք խանգարում են 27 անդամ երկրներին արդյունավետորեն աշխատել որպես մեկ համատեղ առևտրային գոտի։
Այս բողոքները տատանվում են մայրցամաքային կապիտալի շուկայի ձևավորմանը խոչընդոտող ազգային խոչընդոտներից մինչև ԵՄ երկրներում մասնագիտական որակավորումների չճանաչումը և արտասահմանում ապրանքների վերավաճառքը կանխող պիտակավորման կանոնները։
Ներքին շուկայում ձախողման մեկ հիասթափեցնող օրինակ բերելով՝ նա բացատրեց, որ բեռնատարը կարող է տեղափոխել 44 տոննա բելգիական ճանապարհներով, բայց միայն 40 տոննա՝ ֆրանսիական ճանապարհներով, ինչը խնդիրներ է ստեղծում միջսահմանային առևտրի համար։
«Մենք առաջարկեցինք օրենսդրություն սա ներդաշնակեցնելու համար։ Գրեթե երկու տարի անց այն դեռևս քննարկման փուլում է», – բողոքեց նա։
Ֆոն դեր Լեյենն արդեն ներկայացրել է 10 ավտոբուս՝ օրենսդրական փաթեթներ, որոնք կրճատում են բյուրոկրատական բեռի բեռը նվազեցնելու համար, որը տարեկան 15 միլիարդ եվրո խնայելու ծրագրի մի մասն է։ Սակայն նա պնդում է, որ մյուսները չեն կատարում իրենց դերը։
Անտվերպենում կայացած արդյունաբերական գագաթնաժողովում իր երկրորդ ելույթում նա անդրադարձավ նույն թեմային՝ ընդգծելով ազգային մայրաքաղաքների միջև դիսֆունկցիան։
«Մեկ անդամ պետությունից մյուսը թափոնների տեղափոխումը պետք է լինի արդյունավետ, հեշտ և արագ: Սակայն տարբեր ազգային պրակտիկաները … այն դարձնում են չափազանց բարդ: Եվ որոշ անդամ պետություններ, օրինակ, ընդունում են միայն ֆաքսով նամակագրություն: Առևտրականներին կարող է մի քանի ամիս պահանջվել՝ իշխանությունների կողմից կանաչ լույս ստանալու համար՝ կախված տարբեր անդամ պետությունների տարբեր կանոններից», – ասաց նա:
Շարունակում է քննադատել Բրյուսելին
Եթե մայրաքաղաքներից հարցնեք, թե ով է մեղավոր բիզնեսի խեղդող գերկարգավորման համար, դա Բրյուսելն է:
Ալդեն Բիզենի հանդիպման նախապատրաստական աշխատանքներում Գերմանիան և Իտալիան մշակեցին մի փաստաթուղթ, որում պնդում էին, որ ԵՄ-ն պետք է «սահմանափակվի» նոր կանոնների հետապնդման հարցում: «Նոր օրենսդրական առաջարկները, որոնք, ինչպես սպասվում է, կբերեն չափազանց լրացուցիչ վարչական բեռ, պետք է հետ վերցվեն կամ ընդհանրապես չներկայացվեն քննարկման», – ասվում է Հռոմի և Բեռլինի համատեղ փաստաթղթում:
Գերմանիայի կանցլեր Ֆրիդրիխ Մերցը կրկնապատկեց այդ միտքը՝ չորեքշաբթի երեկոյան իր ելույթում իր երկրի դանդաղ աճի պատասխանատվությունը տեղափոխելով Բրյուսելի վրա։
Երբ խոսքը վերաբերում է բյուրոկրատական քաշքշուկների կրճատմանը, «ես գիտեմ, որ Եվրոպական Միության այս ինստիտուտները այնքան արագ չեն, որքան պետք է լինեին», – ասաց նա։ «Մենք պայքարում ենք այն մեխանիզմի դեմ, որն աշխատում է ու աշխատում, ստեղծում ու ստեղծում է նոր կանոնակարգեր»։
«Մեզ համար խոչընդոտը Եվրոպական հանձնաժողովի մի մասն է և, ցավոք, Եվրոպական խորհրդարանի մի մասը», – շարունակեց նա։ «Ես լսում եմ, որ Ուրսուլա ֆոն դեր Լեյենը և ուրիշները ճանապարհ են բացում բյուրոկրատական քաշքշուկները հիմնարար կերպով կրճատելու համար։ Բայց մենք, անկեղծ ասած, այնտեղ չենք, որտեղ պետք է լինեինք։ Եվ սա դժվար աշխատանք է, բայց մենք այդ աշխատանքն անում ենք»։
Մի եվրոպացի դիվանագետ, որի անունը չի հրապարակվել, ասել է, որ մայրաքաղաքների վրա հարձակումները Բրյուսելի վրա «խաղի մի մասն են», նույնիսկ եթե այդ «մեղադրանքի խաղը» խանգարում է տնտեսությունը բարելավելու համար կոնկրետ փոփոխությունների իրականացմանը։
«Ազգային քաղաքականության մշակողները ցանկանում են հավատարիմ մնալ իրենց ազգային լուծումներին, որոնք, իհարկե, խաթարում են ներքին շուկան», – ասաց Բրյուսելի Bruegel վերլուծական կենտրոնի տնտեսական քաղաքականության փորձագետ Գեորգ Զախմանը: Նրա խոսքով՝ արդյունքը «իշխանության համար պայքար է, որը հանգեցնում է այս բյուրոկրատացմանը», քանի որ ԵՄ-ն և դրա անդամ երկրները փորձում են միմյանցից դուրս օրենսդրություն սահմանել։
Մերցի փաստարկները իսկապես կարճատև արձագանքի են արժանանում Բրյուսելի ինստիտուտներում։
ԵՄ պաշտոնյաներից մեկը շտապեց մատնացույց անել մայրաքաղաքներին. «Առաջնորդները պետք է հստակ ազդանշան տան իրենց մայրաքաղաքներին՝ աշխատելու խոչընդոտների վերացման և բյուրոկրատիայի կրճատման ուղղությամբ: ԵՄ ինստիտուտների կողմից կարևոր է տեսնել, թե ինչ այլ բան կարելի է անել մեր որոշումների տարբեր մեկնաբանություններից խուսափելու համար: Սա կլինի Ալդեն Բիզենում քննարկումների մի մասը»։
Երկարատև հիասթափություն
Եվրոպական հանձնաժողովից հիասթափությունը կուտակվում է երկար ժամանակ։
ԵՄ արդյունաբերության հանձնակատար Ստեֆան Սեժուրնեն դարձել է ներքին շուկայի ավելի սերտ ինտեգրման հիմնական պարտադրող՝ բախվելով կասկածամիտ ազգային կառավարությունների հետ։
Անցյալ տարվա վերջին մայրաքաղաքներին ուղղված նամակում, ֆրանսիացի կենտրոնամետ քաղաքական գործիչը զգուշացրել է, որ դաշինքի գործողությունները «պետք է լրացվեն բոլոր անդամ պետությունների կողմից անհապաղ և կոնկրետ գործողություններով՝ միասնական շուկայի պաշտպանության և, ոչ պակաս կարևորը, ազգային մակարդակով որոշակի խոչընդոտների հաղթահարման համար»։
Այդ ջանքերի շրջանակներում Սեժուրնեն կազմել է միասնական շուկային վնասող «Տասը սարսափելի խոչընդոտների» ցանկ և կոչ է արել մայրաքաղաքներին նախապես տեղեկացնել այն օրենսդրության մասին, որը կարող է նոր խոչընդոտներ ստեղծել։ Բացի այդ, նա ասել է, որ կառավարությունները պետք է «նշանակեն բարձր մակարդակի միասնական շուկայի պատասխանատու», որը կարող է հանդես գալ որպես Բրյուսելում կարևորագույն քաղաքականության ոլորտի պատասխանատու՝ մտավախությունների պատճառով, որ այն չափազանց հաճախ անհետանում է դեսպանների և նախարարների միջև եղած բացերի պատճառով։
«Միասնական շուկայի վերաբերյալ քննարկումները բավական երկար են տևել», – ասել է Սեժուրնը հինգշաբթի օրվա բանակցություններից առաջ: «Հանձնաժողովը կատարել է իր աշխատանքը՝ բացահայտելով միասնական շուկայի խոչընդոտները՝ երկիր առ երկիր և ոլորտ առ ոլորտ: Սակայն այժմ անդամ պետությունների գործն է ստանձնել իրենց պատասխանատվությունը և ակտիվորեն վերացնել այդ խոչընդոտները: Մենք կհետապնդենք դրանք այնքան հեռու և արագ, որքան անհրաժեշտ է»:
Երկրորդ ազգային դիվանագետն ասել է, որ նրանք, ովքեր Հանձնաժողովին դրդում են գործել, «մի փոքր ճիշտ են», քանի որ դաշինքի գործադիր մարմինն ունի լիազորություններ՝ ամրապնդելու այն միասնական շուկան, որը չի օգտագործում: Սակայն, դիվանագետը խոստովանել է, որ պատճառը, որ այն չի օգտագործում դրանք, այն է, որ «նրանք վախենում են քաղաքական արձագանքից, եթե դիպչեն որոշ ազգային սրբազան կովերի, ինչպիսիք են իտալական լողափերը կամ ֆրանսիական դահուկային մարզիչները», անդրադառնալով ենթադրյալ պրոտեկցիոնիզմի երկու հայտնի դեպքերին:
«Դա մի փոքր նման է այս Սարդ-մարդու մեմին… Հանձնաժողովը կշարունակի օրենսդրություն առաջարկել որպես իրենց կողմից հայտնաբերված ցանկացած խնդրի հիմնական լուծում: Բայց ես վստահ չեմ, որ անդամ պետությունները որպես խումբ շատ ավելի լավն են»:
