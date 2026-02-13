13/02/2026

News

Քանի ավտոմեքենա կա Հայաստանում

infomitk@gmail.com 13/02/2026 1 min read

Հայաստանում տրանսպորտային միջոցների թիվը շարունակաբար աճում է և արդեն մոտենում է մեկ միլիոնի, ինչի պայմաններում բնական է, որ զուգահեռ ավելանում են նաև ճանապարհատրանսպորտային պատահարները։

Այդ մասին 2025 թվականի ամփոփիչ ասուլիսի ընթացքում հայտարարել է ՀՀ ներքին գործերի նախարար Արփինե Սարգսյանը:

Նախարարի խոսքով՝ չնայած տրանսպորտային միջոցների այսքան մեծ քանակին, անցած տարի հաջողվել է նվազեցնել ՃՏՊ-ների հետևանքով մահվան դեպքերի թիվը։ Մասնավորապես, նախորդ տարվա համեմատ գրանցվել է 50-ով պակաս զոհ։

Սարգսյանը միաժամանակ ընդգծել է, որ ճանապարհային անվտանգության ոլորտում դեռևս առկա է մեծածավալ աշխատանք կատարելու անհրաժեշտություն։

Նրա գնահատմամբ՝ զոհերի թվի կրճատման գործում էական դեր է ունեցել խիստ վարչարարության կիրառումը։ Հաշվետու տարվա ընթացքում վարորդական վկայականից զրկվել է 5 435 քաղաքացի։

Բաց մի թողեք

1 min read

Երբ կլինեն նոր անձնագրերն ու նույնականացման քարտերը, ինչ է լինելու հների հետ

13/02/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Մանրամասներ՝ ինչու են խուզարկել «Իզմիրլյան» ԲԿ-ի տնօրենի աշխատասենյակը

13/02/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ադրբեջանի քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչները ցամաքային սահմանազատված հատվածով ժամանել են ՀՀ․ Տեսանյութ

13/02/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Երբ կլինեն նոր անձնագրերն ու նույնականացման քարտերը, ինչ է լինելու հների հետ

13/02/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Քանի ավտոմեքենա կա Հայաստանում

13/02/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Խորհրդային Հայաստանն ապօրինի է ճանաչել Լեռնային Արցախը Խորհրդային Ադրբեջանին բռնակցելու մասին որոշումը

13/02/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Էսպե՞ս է երկիրը, հասարակությունը պատրաստվում ընտրություններին

13/02/2026 infomitk@gmail.com