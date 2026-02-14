14/02/2026

News

Արցախի ռազմաքաղաքական նախկին ղեկավարներիին ներում շնորհելու հնարավորությունը բացառվում է․ Ալիև

infomitk@gmail.com 14/02/2026 1 min read

Սպիտակ տանը փաստաթղթի ստորագրումը նշանակում է հակամարտության ավարտ, ասել է Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիեւը «France 24»-ին։

– Մենք մտել ենք խաղաղության դարաշրջան, որը, հուսով ենք, մշտական ​​կլինի։ Այդ ժամանակվանից անցել է ավելի քան վեց ամիս, և իրավիճակը Հայաստանի հետ մեր սահմանին շատ հանգիստ է։ Կրակոցներ, զոհեր, մահեր չկան։

– ԱՄՆ փոխնախագահը բարձրացրել է «Ղարաբաղի ռեժիմի» դատապարտված առաջնորդների [շինծու գործերով դատապարտված, Արցախի ռազմաքաղաքական նախկին ղեկավարների] հարցը, սակայն Բաքուն արտահայտել է իր դիրքորոշումը և չի վերադարձել այդ թեմային։ Նրանց ներում շնորհելու հնարավորությունը բացառվում է։

– Ադրբեջանն արդեն կառուցում է մոտ 400 կմ երկաթուղի մինչև սահման և կվերականգնի Նախիջևանում գրեթե 200 կմ երկաթուղի։ Կասկած չունեմ, որ «Զանգեզուրի միջանցքը» [TRIPP նախագիծ] կիրականացվի։ Այն Ադրբեջանի հիմնական մասը Հայաստանով կկապի Նախիջևանին։

