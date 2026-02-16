16/02/2026

EU – Armenia

ՔՊ 50 առաջատար արդյունքները․ շատ պատգամավորներ, նախարարներ ու մարզպետներ տեղ չեն գտել

infomitk@gmail.com 16/02/2026 1 min read
Nikol QP

ՔՊ-ն ներկայացրել է քվեարկության 50 առաջատար արդյունքները՝ ըստ ստացած քվեների։

Նկատենք, որ այսօրվա շատ պատգամավորներ, նախարարներ ու մարզպետներ տեղ չեն գտել այս հատվածում։

1 Փաշինյան Նիկոլ Վովայի 894

2 Պապիկյան Սուրեն Ռաֆիկի 780

3 Պապոյան Գևորգ Հարությունի 765

4 Միրզոյան Արարատ Սամվելի 743

5 Ալեքսանյան Վահագն Հովիկի 697

6 Ռուբինյան Ռուբեն Կարապետի 687

7 Հարությունյան Արայիկ Էդուարդի 668

8 Կոնջորյան Հայկ Արսենի 663

9 Սիմոնյան Ալեն Ռոբերտի 628

10 Թորոսյան Արսեն Գևորգի 620

11 Խուդաթյան Դավիթ Հովհաննեսի 597

12 Պետրոսյան Ռոմանոս Վանիչկայի 579

13 Ավանեսյան Անահիտ Թորգոմի 554

14 Ղազարյան Ալխաս Աղաբեկի 523

15 Գաբրիելյան Վիլեն Կարենի 516

16 Մկրտչյան Արեն Միքայելի 500

17 Խաչատրյան Արմեն Էդմոնդի 482

18 Ջուլհակյան Արուսյակ Թովմասի 471

19 Հակոբյան Հասմիկ Արմենի 469

20 Սանոսյան Գնել Հենզելի 468

21 Լևոնյան Լևոն Գագիկի 464

22 Ավինյան Տիգրան Արմենի 456

23 Մակունց Լիլիթ Կամոյի 438

24 Վարդանյան Վլադիմիր Դավիթի 431

25 Միքայելյան Սասուն Մեխակի 428

26 Եղոյան Արման Աշոտի 427

27 Գալյան Սրբուհի Հովհաննեսի 406

28 Դանիելյան Դավիթ Հրանտի 402

29 Բաղդասարյան Նազելի Հրաչի 400

30 Գրիգորյան Նարեկ Հարազատի 400

31 Թունյան Բաբկեն Էդիկի 397

32 Հովհաննիսյան Արթուր Ղարիբի 384

33 Գաբրիելյան Սիսակ Արմենի 368

34 Մանավազյան Արուսյակ Լևոնի 362

35 Հայրապետյան Մխիթար Իոսիֆի 361

36 Բաթոյան Զարուհի Վալերիանի 351

37 Սիմիդյան Հակոբ Կարապետի 347

38 Գրիգորյան Կարեն Ժիրայրի 336

39 Սարգսյան Գարիկ Մնացականի 334

40 Փամբուխչյան Արմեն Սոկրատի 313

41 Մինասյան Սարիկ Սամվելի 309

42 Ղալումյան Հայկ Վոլոդյայի 308

43 Բագրատյան Սերգեյ Պապաշի 298

44 Գասպարյան Տաթևիկ Մաթևոսի 298

45 Հարությունյան Քնարիկ Համլետի 298

46 Ղալումյան Վահե Վոլոդյայի 298

47 Հակոբյան Վաղարշակ Սոսի 295

48 Մովսիսյան Սերգեյ Լևիկի 294

49 Ղազարյան Սոնա Արայի 293

50 Ավագյան Հայկ Սամվելի 289

Բաց մի թողեք

QP nist
1 min read

Ովքեր են ՔՊ նախընտրական ցուցակում հայտնված առավելագույն ձայներ ստացած կանայք

16/02/2026 infomitk@gmail.com
QP
1 min read

Նիկոլ Փաշինյան՝ 894, Սուրեն Պապիկյան՝ 780, Գևորգ Պապոյան՝ 765. քվեարկության նախնական արդյունքները՝ ըստ ստացած քվեների

16/02/2026 infomitk@gmail.com
Narek Karapetyan e1761111418739
1 min read

«Ուժեղ Հայաստան» կուսակցության ցուցակի 1-ին համարում հանդես կգա Նարեկ Կարապետյանը

16/02/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

Cyprus EU e1767599258505
1 min read

Եվրոպայի միայնակ տնտեսությունը։ Քաղաքականության մշակողները շտապ պետք է ինտեգրեն ԵՄ միասնական շուկան

16/02/2026 infomitk@gmail.com
USA EM
1 min read

ԱՄՆ-ում Եվրոպայի ծայրահեղ աջերի համար «գաղտնի ֆոնդ» չկա

16/02/2026 infomitk@gmail.com
Meloni Fon e1767769132615
1 min read

Մելոնին բռնության պոռթկումները չի համարում միանգամյա դեպքեր․ Իտալիայից սկսվում է բողոքի ցույցերը խստացնելու օրենքների ընդունումը

16/02/2026 infomitk@gmail.com
leyen trump eu usa e1769497788461
1 min read

Եվրոպան և Ամերիկան ​​միմյանց կարիքն ունեն, բայց վստահությունը վերացել է

16/02/2026 infomitk@gmail.com