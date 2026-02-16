ՔՊ 50 առաջատար արդյունքները․ շատ պատգամավորներ, նախարարներ ու մարզպետներ տեղ չեն գտել

ՔՊ-ն ներկայացրել է քվեարկության 50 առաջատար արդյունքները՝ ըստ ստացած քվեների։
Նկատենք, որ այսօրվա շատ պատգամավորներ, նախարարներ ու մարզպետներ տեղ չեն գտել այս հատվածում։
1 Փաշինյան Նիկոլ Վովայի 894
2 Պապիկյան Սուրեն Ռաֆիկի 780
3 Պապոյան Գևորգ Հարությունի 765
4 Միրզոյան Արարատ Սամվելի 743
5 Ալեքսանյան Վահագն Հովիկի 697
6 Ռուբինյան Ռուբեն Կարապետի 687
7 Հարությունյան Արայիկ Էդուարդի 668
8 Կոնջորյան Հայկ Արսենի 663
9 Սիմոնյան Ալեն Ռոբերտի 628
10 Թորոսյան Արսեն Գևորգի 620
11 Խուդաթյան Դավիթ Հովհաննեսի 597
12 Պետրոսյան Ռոմանոս Վանիչկայի 579
13 Ավանեսյան Անահիտ Թորգոմի 554
14 Ղազարյան Ալխաս Աղաբեկի 523
15 Գաբրիելյան Վիլեն Կարենի 516
16 Մկրտչյան Արեն Միքայելի 500
17 Խաչատրյան Արմեն Էդմոնդի 482
18 Ջուլհակյան Արուսյակ Թովմասի 471
19 Հակոբյան Հասմիկ Արմենի 469
20 Սանոսյան Գնել Հենզելի 468
21 Լևոնյան Լևոն Գագիկի 464
22 Ավինյան Տիգրան Արմենի 456
23 Մակունց Լիլիթ Կամոյի 438
24 Վարդանյան Վլադիմիր Դավիթի 431
25 Միքայելյան Սասուն Մեխակի 428
26 Եղոյան Արման Աշոտի 427
27 Գալյան Սրբուհի Հովհաննեսի 406
28 Դանիելյան Դավիթ Հրանտի 402
29 Բաղդասարյան Նազելի Հրաչի 400
30 Գրիգորյան Նարեկ Հարազատի 400
31 Թունյան Բաբկեն Էդիկի 397
32 Հովհաննիսյան Արթուր Ղարիբի 384
33 Գաբրիելյան Սիսակ Արմենի 368
34 Մանավազյան Արուսյակ Լևոնի 362
35 Հայրապետյան Մխիթար Իոսիֆի 361
36 Բաթոյան Զարուհի Վալերիանի 351
37 Սիմիդյան Հակոբ Կարապետի 347
38 Գրիգորյան Կարեն Ժիրայրի 336
39 Սարգսյան Գարիկ Մնացականի 334
40 Փամբուխչյան Արմեն Սոկրատի 313
41 Մինասյան Սարիկ Սամվելի 309
42 Ղալումյան Հայկ Վոլոդյայի 308
43 Բագրատյան Սերգեյ Պապաշի 298
44 Գասպարյան Տաթևիկ Մաթևոսի 298
45 Հարությունյան Քնարիկ Համլետի 298
46 Ղալումյան Վահե Վոլոդյայի 298
47 Հակոբյան Վաղարշակ Սոսի 295
48 Մովսիսյան Սերգեյ Լևիկի 294
49 Ղազարյան Սոնա Արայի 293
50 Ավագյան Հայկ Սամվելի 289
