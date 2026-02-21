Վասիլիս Մարագոսը հայերենով ուղերձ է հղել Մայրենի լեզվի միջազգային օրվա առիթով և Սահյան ասմունքել․ Տեսանյութ

Այսօր աշխարհում նշում են Մայրենի լեզվի միջազգային օրը։
Այս առիթով ԵՄ դեսպան Վասիլիս Մարագոսը հայերենով ուղերձ է հղել։
Ուղերձից հետո դեսպանը հայերենով կարդացել է Համո Սահյանի՝ «Գարունդ հայերեն է գալիս» բանաստեղծությունը։
Տեսանյութն՝ այստեղ
