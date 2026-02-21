21/02/2026

EU – Armenia

Վասիլիս Մարագոսը հայերենով ուղերձ է հղել Մայրենի լեզվի միջազգային օրվա առիթով և Սահյան ասմունքել․ Տեսանյութ

21/02/2026

Այսօր աշխարհում նշում են Մայրենի լեզվի միջազգային օրը։

Այս առիթով ԵՄ դեսպան Վասիլիս Մարագոսը հայերենով ուղերձ է հղել։

Ուղերձից հետո դեսպանը հայերենով կարդացել է Համո Սահյանի՝ «Գարունդ հայերեն է գալիս» բանաստեղծությունը։

Տեսանյութն՝ այստեղ

