Ինչո՞ւ ԵՄ-ն չի խարսխում Թրամփի դեմ առևտրային դաշինք. Լուսանկար

Մարկ Քարնին ձգտում է կառուցել միասնական գերբլոկ, որը կարող է դիմակայել Չինաստանի կամ ԱՄՆ-ի առևտրային լևիաթաններին: Սակայն նրա մեծ ծրագիրը իրականում անիրականանալի երազանք է:
Կանադայի վարչապետ և միջազգային քաղաքական սուպերաստղ Մարկ Քարնին լավ վերնագրեր է զբաղեցնում:
Վերջին շաբաթներին Քարնին բազմիցս Կանադան ներկայացրել է որպես ԵՄ-ի և Տրանսխաղաղօվկիանոսյան գործընկերության համապարփակ և առաջադեմ համաձայնագրի (CPTPP) միջև անհրաժեշտ կամուրջ, որը 12 միջին չափի տնտեսություններից բաղկացած բլոկ է և աշխարհի ամենամեծ ազատ առևտրի գոտիներից մեկը:
1 միլիարդից ավելի մարդկանցից և գրեթե 40 տնտեսություններից բաղկացած միջմայրցամաքային առևտրային դաշինքը, որը կարող է հակակշիռ լինել Վաշինգտոնին և Պեկինին, անկասկած հիանալի պատմություն կլինի:
Սակայն, ինչպես շատ հիանալի պատմություններ, սա գեղարվեստական է։
Խոստումներով և սահմանափակումներով դաշինք
CPTPP-ն ստեղծվել է 2018 թվականին, սկզբում անդամակցելով Ճապոնիային, Մալայզիային, Վիետնամին, Ավստրալիային, Սինգապուրին, Բրունեյին, Նոր Զելանդիային, Կանադային, Մեքսիկային, Պերուին և Չիլին, նախքան Մեծ Բրիտանիայի միանալը 2024 թվականին՝ Brexit-ից հետո պարզեցման ջանքերի շրջանակներում։
Այժմ այն կազմում է համաշխարհային ՀՆԱ-ի ոչ աննշան 15%-ը, բայց կարող էր շատ ավելին լինել։
Նշանակալիորեն բացակայում է ԱՄՆ-ն, որը դուրս եկավ անդամակցության բանակցություններից 2017 թվականին՝ Թրամփի առաջին վարչակազմի օրոք։ Ի տարբերություն դրա, Պեկինը ավելի մեծ հետաքրքրություն է ցուցաբերել միանալու նկատմամբ և ձգտում է անդամակցության 2021 թվականից ի վեր։ Սակայն բանակցությունները այժմ կանգ են առել։
Բրյուսելում գտնվող Եվրոպական քաղաքականության կենտրոնի (EPC) քաղաքականության վերլուծաբան Էլիքսաբետե Արիետայի խոսքով՝ Չինաստանի պետական ղեկավարությամբ տնտեսական մոդելը մնում է անդամակցության հիմնական խոչընդոտը։ Հիմնական խոչընդոտներից են ֆինանսական սահմանափակ ազատականացումը, տվյալների հոսքերի սահմանափակումները և պետական ձեռնարկությունների գերիշխող դերը։
Չնայած դաշինքը բացահայտորեն չի դեմ արտահայտվում Չինաստանին, նա նշում է, որ վերջերս ԵՄ-CPTPP համատեղ հայտարարության մեջ խոսվում է «շուկայի խեղաթյուրման գործելակերպի» մասին, որը ստեղծում է ավելորդ հզորություն՝ Պեկինին ուղղված հստակ ակնարկ։ «Նրանք չեն անվանում Չինաստանը, բայց կա հստակ մատնացույց», – Euractiv-ին ասել է Արիետան։
Առայժմ այս գործոնները ապահովում են, որ Չինաստանի անդամակցությունը մեծ մասամբ մնում է ենթադրական։ «Այս փուլում չկա որևէ փաստական հիմք ասելու, որ Չինաստանը բավարարել է CPTPP-ին անդամակցելու համար անհրաժեշտ պայմանները», – ասում է Արիետան՝ զգուշացնելով, որ բացառությունների թույլատրումը կարող է վտանգել CPTPP-ի «բարձր չափանիշները»։
Վակուում, որը ԵՄ-ն չի լրացնի
Դա դաշինք է թողնում առանց գերիշխող ուժի՝ «վակուում», որը ԵՄ-ն, տեսականորեն, կարող է օգնել լրացնել։ Սակայն գործնականում սա չափազանց անհավանական է թվում։
Նույնիսկ երբ Մեծ Բրիտանիան պաշտոնապես հաստատեց իր անդամակցությունը, Միջազգային քաղաքական տնտեսության եվրոպական կենտրոնի Դեյվիդ Հենիգը պնդում էր, որ Բրյուսելը չպետք է հետևի օրինակին, և նա պաշտպանում է այս տեսակետը՝ չնայած հետագա սակագնային սպառնալիքներին և աշխարհաքաղաքական ցնցումներին։
ԵՄ 27 անդամ պետությունների միջև առևտրային քաղաքականության համակարգումն արդեն իսկ դժվարին խնդիր է. համեմատելի (կամ նույնիսկ ավելի մեծ) քաղաքական տարաձայնություններ ունեցող 12 անդամներից բաղկացած արտաքին բլոկի հետ բանակցությունները կլինեն էլ ավելի մարտահրավերային: Դեկտեմբերին հրապարակված ԵՀԽ վերլուծությունը զգուշացրել է, որ նման բանակցությունները կհանգեցնեն «բարձր քաղաքական ծախսերի» և կհասնեն «աննախադեպ բարդության»:
Պարզ ասած՝ ԵՄ երկկողմ առևտրային համաձայնագրերն արդեն տասնամյակներ են տևում: Առանձին-առանձին ինը CPTPP անդամների հետ երկկողմ համաձայնագրերի բանակցումը պահանջել է հսկայական ջանքեր: Դա բլոկից բլոկ ընդլայնելը միայն կբազմապատկի խոչընդոտները:
«Ես չեմ կարծում, որ ԵՄ-ն հնարավոր կհամարի միանալ CPTPP-ին… ներքին քաղաքականությունը չափազանց դժվար կլինի», – ասել է Հենիգը:
Երբ քաղաքականությունը խաթարում է առևտուրը
Ավստրալիան ծառայում է որպես նախազգուշացնող պատմություն: ԵՄ բանակցողները տարիներ են անցկացրել գյուղատնտեսական առևտրի շուրջ վիճելով՝ մինչև այն կետը, երբ վիճել են տարեկան 30,000 տոննա տավարի մսի մասին, որը բավարար է միայն մեկ եվրոպացու համար մոտ կես բուրգերի համար: Ավստրալիայի հետ կնքված համաձայնագիրը դեռևս բարձր քաղաքական ծախսեր է ներկայացնում, քանի որ ֆերմերները շարունակում են բողոքի ցույցեր անցկացնել, իսկ Ֆրանսիան կառչած է պրոտեկցիոնիստական միտումներին:
Եվրախորհրդարանի պատգամավորները նմանատիպ պատճառներով վիճարկել են ԵՄ Մերկոսուրի համաձայնագիրը՝ այն հասցնելով ԵՄ բարձրագույն դատարան և վտանգելով ավելի քան 25 տարի կնքված համաձայնագիրը։
Վերջին դրվագները ընդգծում են նման բանակցությունների առաջացրած քաղաքական լարվածությունը։ 12 երկրներում, տարբեր կարգավորող չափանիշներով և CPTPP-ի նման մեկ բազմակողմանի շրջանակում ծավալված հետևանքները կարող են հասնել դեռևս չտեսնված չափերի։
Եվ դժկամությունը կբխի ոչ միայն ԵՄ գյուղատնտեսական լիազորություններից։ Վերջերս տեղի ունեցած քննարկումների մեծ մասը կենտրոնացած է եղել ԵՄ-CPTPP հնարավոր համաձայնագրի վրա՝ ծագման կանոնների վերաբերյալ՝ կուտակում կոչվող համակարգի շրջանակներում։ Սա թույլ կտա մատակարարման շղթաները տարածվել CPTPP անդամ բազմաթիվ երկրների վրա՝ միևնույն ժամանակ որակավորվելով ավելի ցածր սակագների համար։
Թեև ԵՄ-ի և CPTPP-ի ծագման կանոնների համաձայնեցումը կարող է օգնել ինտեգրել մատակարարման շղթաները երկու բլոկներում, այն նաև կհեշտացնի ցածր գնով և բարձր մրցակցային ասիական տնտեսություններում արտադրված ապրանքների մուտքը ԵՄ շուկա՝ քաղաքական դինամիտ, երբ ԵՄ բազմաթիվ անդամներ արդեն զգուշացնում են «դեմպինգի» մասին, և քանի որ բլոկը ուշադրությունը կենտրոնացնում է արդյունաբերական մրցունակության վրա։
Հենիգի համար ծագման կանոնների համաձայնեցման ԵՄ-ի ցանկացած «դրամատիկ» քայլ «բավականին դժվար կլինի պատկերացնել»։ Իրականում, տնտեսության և արտադրության վերաբերյալ մտահոգությունները կդառնան խոչընդոտ, ենթադրում է նա։
Կանադայի խնդիրը
Ավելի սերտ կապերի վերջին կոչերը գալիս են Օտտավայից, այլ ոչ թե Բրյուսելից։ Եվ լավ պատճառներով։
Կանադայի մեծ կախվածությունը ԱՄՆ շուկայից, զուգորդված ԱՄՆ առևտրային քաղաքականության շուրջ աճող անորոշության հետ, ստեղծում է ուժեղ խթաններ արագ դիվերսիֆիկացման համար։ Քարնին նույնիսկ ավելի սերտ առևտրային կապեր է հաստատել Չինաստանի հետ՝ մեղմացնելով էլեկտրական մեքենաների սակագները «մեքենաներ կանոլայի դիմաց» համաձայնագրում։
Հենիգն ասում է, որ ԵՄ-CPTPP խորը ներգրավվածությունը դեռևս մի փոքր վաղաժամ է թվում։ «Մյուսները պատրաստ չեն կատարել նույն քայլերը, որոնք Կանադան կցանկանար տեսնել»։
Բրյուսելը զգույշ և լուռ է եղել այս ճակատում, նույնիսկ եթե ԵՄ-ն ցանկանում է ավելի շատ համագործակցել CPTPP-ի հետ։
ԵՄ-CPTPP ավելի սերտ համագործակցությունը նոր առաջարկ չէ։ Նոյեմբերին Եվրոպական հանձնաժողովը ուրվագծեց հինգ առաջնահերթ ոլորտներ՝ առևտրի դիվերսիֆիկացում, թվային առևտուր, ներդրումների հեշտացում, մատակարարման շղթաներ և Առևտրի համաշխարհային կազմակերպության ներքո համաշխարհային առևտրային համակարգի բարեփոխում։
ԵՄ առևտրի ցար Մարոշ Շեֆչովիչը պնդում էր, որ այս համագործակցությունը միայն խորհրդանշական չի լինի, այլ կունենա «հստակ, փոխշահավետ արդյունքներ»։
Գործնականում, սակայն, այս առաջնահերթ ոլորտներում համաձայնեցումը նշանակում է համագործակցության աստիճանականացում, այլ ոչ թե CPTPP անդամակցության համարձակ ցատկ։
Ավելի իրատեսական է ճկուն մոտեցումը, որը թույլ կտա ընտրովի համագործակցություն ըստ ոլորտի, գործընկերոջ կամ ապրանքի։ Արիետան և նրա գործընկերները EPC-ում սա անվանեցին «Եվրոպական երրորդ ուղի»՝ առաջխաղացում այնտեղ, որտեղ համաձայնեցումը հեշտ է և քաղաքականապես անվիճելի, ինչպիսին է թվային առևտուրը։
Ավելի լայն դիվերսիֆիկացիան, հատկապես Կանադայի համար, որը 2025 թվականին դեռևս իր արտահանման 72%-ն ուղարկում էր ԱՄՆ, ժամանակ կպահանջի։
Այս ամենը նշանակում է, որ միասնական գերբլոկը, որը կարող է մրցակցել Չինաստանի կամ ԱՄՆ-ի առևտրային լևիաթանների հետ, մնում է անիրականանալի երազանք։ Իրականությունը շատ ավելի բարդ կլինի, համագործակցությունը կձևավորվի փոփոխվող աշխարհաքաղաքական ճնշումների և կսահմանափակվի մշտապես բարձրաձայնվող եվրոպական ոլորտների զգայունությամբ։
Մեծ միջմայրցամաքային առևտրային ակումբը կմնա ֆանտազիա։
Բաց մի թողեք
Հնդկաստանի արհեստական բանականության գագաթնաժողովի ամենատարօրինակ պահերը. կորած աստղեր, երթևեկության քաոս և ռոբոտ-շան վեճ
Հունգարիան արգելափակում է Ուկրաինային տրամադրվող 90 միլիարդ եվրոյի վարկը
Թրամփը հայտարարում է նոր 10% «գլոբալ» մաքսատուրքերի մասին ԱՄՆ Գերագույն դատարանի որոշումից հետո