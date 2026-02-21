Հնդկաստանի արհեստական ​​բանականության գագաթնաժողովի ամենատարօրինակ պահերը. կորած աստղեր, երթևեկության քաոս և ռոբոտ-շան վեճ

Նյու Դելիում քննարկվեցին բազմաթիվ կարևոր թեմաներ, բայց նաև կային զվարճանքներ և հիասթափություններ։
ՆՅՈՒ ԴԵԼԻ — Նյու Դելիում անցկացված թեժ, բարձր խաղադրույքներով շաբաթից հետո Հնդկաստանի արհեստական բանականության ազդեցության գագաթնաժողովն ավարտվեց մեծ ամբիցիաներով և բազմաթիվ անպատասխան հարցերով։
Առաջնորդները վիճեցին այն մասին, թե ով է ձևավորելու արհեստական բանականության կանոնները, ՄԱԿ-ի պաշտոնյաները զգուշացրին միլիարդատերերի գերիշխանության դեմ, ԱՄՆ ձայները կոչ արեցին ավելի քիչ «արհեստական բանականության դումերիզմ» կիրառել, իսկ Հնդկաստանը ներկայացավ որպես լուրջ հակակշիռ ԱՄՆ-Չինաստան տեխնոլոգիական առանցքին։
Սա պաշտոնական սցենարն էր
Բեմից դուրս տրամադրությունն ավելի խառն էր. գլխավոր ելույթ ունեցողները դուրս մնացին ելույթից, անվտանգության պատնեշները խճճվեցին Դելիի երթևեկության մեջ, օրացույցները բախվեցին համաշխարհային քաղաքականությանը, և մեկ ցույց վերածվեց ակնթարթային մեմերի։
Եվ անվտանգության ստուգումների և գագաթնաժողովի հոգնածության միջև ընկած ժամանակահատվածում կային անսպասելիորեն հմայիչ պահեր, այդ թվում՝ Ֆրանսիայի նախագահի գագաթնաժողովին նախապատրաստվելը՝ վազելով Մարին Դրայվով, կարծես նա հենց նոր էր դուրս եկել վադա պավ խմելու՝ Մումբայի մեծ մասը սնուցող խորը տապակած կարտոֆիլով սենդվիչի։
Ահա մի քանի պահեր, որոնք արտացոլում են գագաթնաժողովի իրական մթնոլորտը։
Աստղային ուժ՝ առանց աստղերի
Բիլ Գեյթսը հրաժարվեց իր հիմնական ելույթից մի քանի ժամ առաջ, նախքան իր ելույթը՝ դատապարտված սեռական հանցագործ Ջեֆրի Էպշտեյնի հետ նրա նախկին կապի վերաբերյալ նոր քննադատությունից հետո։ Գեյթսի հիմնադրամը հայտարարեց, որ որոշումը կայացվել է գագաթնաժողովի ուշադրության կենտրոնում մնալու համար, և հիմնադրամի Աֆրիկայի և Հնդկաստանի գրասենյակների նախագահ Անկուր Վորան փոխարինեց նրան։
Ամերիկյան Nvidia տեխնոլոգիական ընկերության գործադիր տնօրեն Ջենսեն Հուանգը նույնպես բացակայում էր, ըստ լուրերի, շաբաթներ տևած ճանապարհորդությունից հետո վարակվելուց հետո։
Գլոբալ արհեստական ինտելեկտի առաջատարությունը ցուցադրելու նպատակով հավաքույթի համար դատարկ տեղերը դժվար էր անտեսել և աննկատելիորեն ձևավորեցին այն հարցը, թե ով էր և ով չէր ղեկավարում զրույցը։
Ժամանակը գագաթնաժողովի օգտին չէր
Արդյո՞ք սա իսկապես լավագույն շաբաթն էր արհեստական բանականության գագաթնաժողով կազմակերպելու համար: Հարցը բազմիցս բարձրացվել է՝ նշելով մի քանի պատճառ, թե ինչու հիմնական պատվիրակությունները ներկա չէին ամբողջ կազմով:
Հավաքը համընկավ չինական Նոր տարվա հետ, ինչը նշանակում է, որ Պեկինը մնաց առանց բարձր մակարդակի ներկայացուցչության: Բացի այդ, ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը հինգշաբթի օրը գործարկեց իր «Խաղաղության խորհուրդը»՝ ստիպելով Մեծ Բրիտանիայի նախկին վարչապետ Թոնի Բլեերին չեղարկել գագաթնաժողովին իր ելույթը:
Կար նաև ակնհայտ հոգնածություն: Հունվարին և փետրվարի առաջին կեսին արդեն տեղի են ունենում Դավոսում կայանալիք Համաշխարհային տնտեսական ֆորումը և Մյունխենի անվտանգության համաժողովը, որտեղ արհեստական բանականության գագաթնաժողովը եզրափակեց դիվանագիտական մարաթոնը:
«Երբ տանն լինեմ, գլխիս վերմակ կդնեմ», – ասաց Մյունխենում և Նյու Դելիում շրջագայած մասնակիցներից մեկը, որը անանուն մնաց՝ անկեղծ խոսելու համար։
Ռոբոտ-շան ֆիասկոն
Գագաթնաժողովի ամենավիրուսային պահերից մեկը ցույցն էր, որը այնքան էլ այնպիսին չէր, ինչպիսին թվում էր։
Հնդկաստանի Գալգոտիաս համալսարանը բացասական արձագանք ստացավ՝ ռոբոտ-շանը որպես իր սեփական նորարարություն ներկայացնելուց հետո։ Սակայն ցուցահանդեսը արագորեն գրավեց առցանց փաստահավաքներին, որոնք ուշադրություն դարձրին մի հետաքրքիր մանրամասնության. շունը իրականում … չինացի էր։ Ավելի կոնկրետ, դա Unitree Go2-ն էր, որը չինական Unitree Robotics-ը վաճառում էր մոտ 2800 դոլարով։
Անհարմար խմբային լուսանկար
Բացման նիստից հետո արհեստական բանականության բարձրաստիճան ղեկավարների մի խումբ միացավ Հնդկաստանի վարչապետ Մոդիին բեմում՝ գագաթնաժողովի ավանդական լուսանկարահանման համար … և կարճ ժամանակով նայեցին անհամապատասխան։
Մինչ տեսախցիկները թարթում էին, և առաջնորդները բարձրացնում էին ձեռքերը՝ միասնության նշան դնելով, OpenAI-ի գործադիր տնօրեն Սեմ Ալտմանը և Anthropic-ի գործադիր տնօրեն Դարիո Ամոդեյը մի պահ անորոշության մեջ էին, թե ինչպես միանալ՝ չկողմնորոշվելով ձեռքսեղմման, ձեռքերը բարձրացնելու և սովորական դիրքի միջև, նախքան բարձրացված, սեղմված բռունցքների վրա կանգ առնելը։
Տատանումը կարճատև էր, բայց նկատելի, և արագորեն ծաղրի արժանացավ առցանց։ Երկու ղեկավարների համար, որոնց ընկերությունները ավելի ու ավելի հաճախ են ներկայացվում որպես մրցակիցներ՝ արհեստական բանականության ապագայի վերաբերյալ մենամարտող տեսլականներով, մարմնի լեզվի այս անհաջողությունը մեծ ուշադրություն գրավեց։
«Այսպիսի բարձր մակարդակի, բեմի վրա միջազգային համաժողովում հազվադեպ է պատահում մի միջադեպ, որը բառացիորեն ստիպում է ինձ ծիծաղել», – ասաց Հադսոնի ինստիտուտի ավագ գիտաշխատող Բիլ Դրեքսելը՝ այն անվանելով «բաժանման շատ տեսանելի արտացոլում»։
Ալտմանը հետագայում ասաց, որ «չգիտեր, թե ինչ պետք է աներ»։ Ամոդեյը չպատասխանեց մեկնաբանության խնդրանքին։
Երբ գագաթնաժողովի գլխավոր իրադարձությունը կայանում էր
Գագաթնաժողովին մասնակցելը երբեմն թվում էր ինքնուրույն դիմացկունության փորձություն։
Վարչապետ Նարենդրա Մոդիի շուրջ ուժեղ անվտանգության, կազմակերպչական խառնաշփոթի և Դելիի անողոք երթևեկության համադրությունը դժվարացնում էր նույնիսկ տարրական պլանավորումը։ Որոշ դեպքերում մասնակիցներին զգուշացնում էին ընդհանրապես չգալ կամ կտրուկ ասում էին հեռանալ։ POLITICO-ի մի լրագրող ժամանեց նշանակված մուտք, սակայն այն փակ գտավ, որից հետո նրան ուղղորդեցին դեպի մեկ այլ փակ մուտք։
Ներսում ցուցանակները վատն էին, վայրի տարածքով անցնելը կարող էր նշանակել բազմաթիվ անվտանգության ստուգումներ, իսկ առօրյա իրերը, ինչպիսիք են մեքենայի բանալիները կամ նոութբուքերը, երբեմն դիտարկվում էին որպես պոտենցիալ վտանգներ։
Մյուս կողմից, Դելիի մի քանի մշտական այցելուներ նշեցին, որ տեղական չափանիշներով գագաթնաժողովի շաբաթը համեմատաբար լավ էր կազմակերպված։
Օդաչուները վերադարձել են
Համաժողովի դահլիճներից հեռու՝ Էմանուել Մակրոնը շաբաթվա ամենաանսպասելիորեն իրական պահն անցկացրեց՝ արևածագի կարդիո մարզում կատարելով։
Մինչև գագաթնաժողովին Նյու Դելի մեկնելը, Ֆրանսիայի նախագահին վաղ առավոտյան նկատել են Մումբայի շքեղ Մարին Դրայվ փողոցով վազելիս՝ հագած մարզական հագուստ և իր այժմ արդեն ֆիրմային օդաչուի արևային ակնոցները. նույն զույգը, որը շաբաթներ առաջ ուշադրություն էր գրավել Դավոսում: Թիկնապահները հետևում էին նրան, երբ նա վազում էր ջրափնյա զբոսանքի երկայնքով՝ գրավելով առավոտյան զբոսնողների հետաքրքրասեր հայացքները: Արհեստական բանականության ապագայի մասին ամեն ինչ չէ, որ տեղի է ունենում բեմի վրա:
