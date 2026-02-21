ԵՄ երկրները դեռևս տարաձայնություններ ունեն Ռուսաստանի դեմ նոր պատժամիջոցների շուրջ, բայց վերջնաժամկետը մոտենում է

ԵՄ-ն աշխատում է Ռուսաստանի դեմ նոր պատժամիջոցների փաթեթ ընդունելու ուղղությամբ։
Բրյուսելը ցանկանում է, որ մինչև երեքշաբթի օրը հաստատվի պատժամիջոցների նոր փաթեթ՝ Ռուսաստանին պատժելու համար, որը համընկնում է Ուկրաինայի լայնածավալ ներխուժման չորսամյակի հետ։ Այնուամենայնիվ, ծովային ծառայությունների լիակատար արգելքը խոչընդոտ է հանդիսանում։
Եվրոպական Միության կողմից Ռուսաստանի դեմ նոր պատժամիջոցների փուլը դեռևս կախված է օդում, քանի որ դեսպանները չեն կարողացել համաձայնության գալ ուրբաթ օրը կայացած հանդիպման ժամանակ։
Ժամացույցը արագ է սլանում. դաշինքը հաստատել է փետրվարի 24-ը, որը համընկնում է Ուկրաինա լայնածավալ ներխուժման չորսամյակի հետ, որպես հաստատման վերջնաժամկետ։
Գործընթացին ծանոթ դիվանագետների խոսքով՝ վիճարկման հիմնական կետը ռուսական նավթատարների ծովային ծառայությունների լիակատար արգելքն է, որը, եթե ընդունվի, կվերացնի «Յոթի խմբի» (G7) կողմից 2022 թվականի վերջին սահմանված գների առաստաղը։
Բրյուսելը եզրակացրել է, որ ներկայումս մեկ բարելի համար 44.10 դոլար սահմանած առաստաղը այլևս չի արդարացնում սպասումները, և անհրաժեշտ է անհապաղ լրացուցիչ ճնշում գործադրել՝ Կրեմլի էներգետիկ եկամուտները խաթարելու համար, որոնք կարևոր են ռազմական մեքենան ֆինանսավորելու համար։
Առաջարկվող արգելքի համաձայն՝ ԵՄ ընկերություններին կարգելվի ռուսական նավթ տեղափոխող նավերին մատուցել որևէ տեսակի ծառայություն, ինչպիսիք են ապահովագրությունը, բանկային ծառայությունները, նավագնացությունը կամ սննդի մատակարարումը։ Նպատակն է բարձրացնել տրանսպորտային ծախսերը և նվազեցնել շահույթը։
Հունաստանն ու Մալթան՝ հզոր ծովային արդյունաբերություն ունեցող երկու երկրներ, մտահոգված են, որ լիակատար արգելքի ներդրումը կվնասի իրենց ներքին տնտեսություններին, կնպաստի Հնդկաստանի և Չինաստանի մրցակցությանը և կհզորացնի Ռուսաստանի «ստվերային նավատորմը», այն մաշված նավերը, որոնք Մոսկվան օգտագործում է արևմտյան սահմանափակումները շրջանցելու համար։
Նրանց դիմադրությունը չի համարվում անզիջում և կարող է մեղմանալ, եթե G7-ի մյուս դաշնակիցները միանան և իրենց իրավասության շրջանակներում կիրառեն համարժեք արգելք։
Սակայն մինչ այժմ G7-ի դաշնակիցները լուռ են եղել նմանօրինակ քայլ կատարելու հեռանկարի վերաբերյալ։ Վերջին անգամ, երբ Բրյուսելը փոփոխեց գների սահմանաչափը, Վաշինգտոնը հրաժարվեց։
Եվրահանձնաժողովն արդեն նշել է, որ G7 մակարդակով համաձայնագիրը կլինի իդեալական, բայց ոչ պարտադիր՝ դաշինքի առաջ շարժվելու համար։
«Դա բացարձակ նախապայման չէ։ Բայց որքան բարձր համաձայնության հասնենք, այդ թվում՝ G7 մակարդակում, այնքան լավ», – այս շաբաթ ասաց տնտեսության հանձնակատար Վալդիս Դոմբրովսկիսը։
«Մենք չենք խուսափի ԵՄ մակարդակով քայլեր ձեռնարկելուց, եթե ավելի լայն համաձայնագիրը չլինի», – հավելեց նա։
Դիվանագետները կրկնել են առաջ շարժվելու վճռականությունը՝ պնդելով, որ ԵՄ-ն, իր աշխարհագրական դիրքի շնորհիվ, առավելություն ունի ռուսական նավթի ծովային առևտրի վրա ազդելու հարցում։
«Մենք պատրաստ ենք սկսել դա անել արդեն առանց ԱՄՆ-ի», – ասաց մի բարձրաստիճան դիվանագետ։
«(Անդամ պետությունների) ճնշող մեծամասնությունը կողմ է արգելքին, քանի որ մենք բոլորս տեսնում ենք դրա անհրաժեշտությունը: Մենք դեռ լիովին չենք հասել դրան, բայց հուսով եմ, որ վերջում կհասնենք դրան որևէ ձևով»:
Վերջնաժամկետը սեղմ է
20-րդ փաթեթի շուրջ բանակցությունները նաև կենտրոնանում են շրջանցման դեմ պայքարի գործիքի հնարավոր ակտիվացման վրա, որը կիրառվում է 2023 թվականի ամռանը դրա ներդրումից ի վեր:
Հանձնաժողովը առաջարկել է գործարկել գործիքը՝ ԵՄ-ում արտադրված համակարգչային թվային մեքենաների և ռադիոընդունիչների վաճառքը կրճատելու համար այն երկրներում, «որտեղ կա բարձր ռիսկ, որ այդ ապրանքները վերաարտահանվեն Ռուսաստան»:
Սա ուշադրության կենտրոնում է դրել Ղրղզստանը: 7 միլիոն բնակչություն ունեցող լեռնային երկիրը վաղուց կասկածվում է որպես գաղտնի ալիք՝ Մոսկվային օգնելու ձեռք բերել սև ցուցակում ընդգրկված ապրանքներ, որոնք այլ կերպ չի կարող ձեռք բերել:
ԵՄ-Ղրղզստան առևտուրը կտրուկ աճել է մինչև զարմացնող մակարդակներ՝ Ուկրաինա լիամասշտաբ ներխուժման սկզբից ի վեր: 2021 թվականին ԵՄ-ն Ղրղզստան է արտահանել 263 միլիոն եվրոյի ապրանքներ: 2024 թվականին ապրանքների արտահանումը կազմել է 2.5 միլիարդ եվրո։
Միևնույն ժամանակ, Հունգարիան և Սլովակիան ընդհանուր վերապահումներ են հայտնել պատժամիջոցների ամբողջական փաթեթի վերաբերյալ, որը նրանք զբաղեցրել են նախորդ բանակցություններում։
Հստակ չէ, թե երբ դեսպանները կրկին կհանդիպեն՝ փորձելով կամուրջ գտնել առկա տարաձայնությունները։ Արտաքին գործերի նախարարները երկուշաբթի օրը պետք է հավաքվեն Բրյուսելում, որի օրակարգի առաջին կետը Ռուսաստանի ագրեսիվ պատերազմն է։
Շատ մայրաքաղաքների համար ԱՄՆ-ի միջնորդությամբ եռակողմ բանակցություններում առաջընթացի բացակայությունը հիմք է տալիս ուժեղացնել ճնշումը՝ Կրեմլին զիջումներ պարտադրելու համար։
«Հաջորդ երկուշաբթի մենք նպատակ ունենք ընդունել Ռուսաստանի դեմ 20-րդ պատժամիջոցների փաթեթը», – ուրբաթ օրը հայտարարեց Բարձրագույն ներկայացուցիչ Կայա Կալլասը։
«Պատժամիջոցները աշխատում են։ Դրանք լրջորեն վնասում են Ռուսաստանի տնտեսությանը, և յուրաքանչյուր նոր միջոցառում ավելի է սահմանափակում նրա պատերազմը վարելու կարողությունը։ Մոսկվան անպարտելի չէ։ Նրա բանակը կրում է ռեկորդային կորուստներ, իսկ տնտեսությունը գտնվում է ծանր ճնշման տակ։ Սակայն Պուտինը չի ավարտի այս պատերազմը, քանի դեռ ծախսերը չեն գերազանցում օգուտները։ Եվ սա այն կետն է, որին մենք պետք է հասնենք»։
