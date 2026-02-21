E5-ի պաշտպանության նախարարները Կրակովում ասում են. «Եվրոպան արթնացել է». Լուսանկարներ

E5-ի եվրոպական պաշտպանության նախարարները հանդիպում են Կրակովում և խոստանում են ավելի ուժեղ աջակցություն Ուկրաինային, համատեղ անօդաչու թռչող սարքերի արտադրությանը և ավելի մեծ պատրաստվածության՝ Անկարայում կայանալիք ՆԱՏՕ-ի գագաթնաժողովից առաջ։
Եվրոպայի հինգ ամենամեծ պաշտպանական ծախսերը կատարող երկրները ուրբաթ օրը հայտարարեցին համատեղ ծրագրի մասին՝ ցածրարժեք անօդաչու թռչող սարքերի և ինքնավար հարթակների մշակման համար, որոնք հիմնված են Ուկրաինայի մարտադաշտում Ռուսաստանի գրեթե չորս տարվա լիակատար ներխուժման փորձի վրա։
Լեհաստանի, Ֆրանսիայի, Գերմանիայի, Իտալիայի և Մեծ Բրիտանիայի պաշտպանության նախարարները հանդիպել են Կրակովում՝ «Ցածրարժեք էֆեկտորներ և ինքնավար հարթակներ» (LEAP) նախաձեռնությունը մեկնարկելու համար։
Ուկրաինայի պաշտպանության նախարար Միխայիլ Ֆեդորովը հանդիպմանը միացել է տեսակապի միջոցով՝ ԵՄ արտաքին քաղաքականության ղեկավար Կայա Կալլասի և ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղարի տեղակալ Ռադմիլա Շեկերինսկայի հետ միասին։
Ծրագիրը նպատակ ունի մշակել թանկարժեք հակաօդային պաշտպանության հրթիռների ավելի էժան այլընտրանքներ՝ անօդաչու թռչող սարքերը խոցելու համար, քանի որ Ռուսաստանի պատերազմը Ուկրաինայում ցույց է տվել, թե ինչպես կարող են ինքնավար խափանող անօդաչու թռչող սարքերը լինել էժան և արդյունավետ գործիք օդային սպառնալիքների դեմ։
«Մենք կիրառում ենք Ուկրաինայի փորձը և դինամիկ կերպով զարգացնում մեր արդյունաբերական ներուժը։ Եվրոպան արթնացել է», – հանդիպումից հետո մամուլի ասուլիսում ասաց Լեհաստանի պաշտպանության նախարար Վլադիսլավ Կոսինյակ-Կամիշը։
Անօդաչու թռչող սարքերի պատերազմի հեղափոխություն
Կոսինյակ-Կամիշը նշեց, որ անօդաչու համակարգերը հեղափոխություն են մտցրել Ուկրաինայում պատերազմական գործողությունների մեջ՝ փոխելով բազմաթիվ բանակների օպերատիվ պլանավորումը։
Նա նշեց, որ անօդաչու թռչող սարքերը անընդհատ արդիականացվում են, այլ ոչ թե գնվում են «պահեստի համար», իսկ արհեստական բանականությունն այժմ ինտեգրված է անօդաչու թռչող սարքերի համակարգերում։
«Տեխնոլոգիաներն ու մարտական տեխնիկան դինամիկ փոխվում են, մենք պետք է արագ և համարժեք արձագանքենք», – ասաց նա։
Մեծ Բրիտանիայի պաշտպանության մատակարարման նախարար Լյուկ Փոլարդը նշեց, որ հինգ երկրները պետք է համապատասխանեցնեն սպառնալիքների արժեքը պաշտպանության ծախսերին։
«Մենք ունենք ամբողջ մոլորակի լավագույն սարքավորումներից մի քանիսը՝ օդային սպառնալիքները խոցելու համար։ Խնդիրն այն է, որ արդյունավետ լինենք մեր առջև ծառացած համեմատաբար էժան հրթիռները, անօդաչու թռչող սարքերը և այլ սպառնալիքները խոցելու հարցում», – ասաց նա։
ՆԱՏՕ-ի գագաթնաժողովի նախապատրաստություն
Նախարարները պատրաստվում են Անկարայում կայանալիք ՆԱՏՕ-ի գագաթնաժողովին, իսկ հավաքից առաջ նախատեսված է ևս մեկ E5 հանդիպում։ Կոսինյակ-Կամիշը նշել է, որ գագաթնաժողովը կկենտրոնանա ՆԱՏՕ-ի ռազմական կարողությունների գնահատման վրա։
«Ինչպես Հաագայում մենք որոշեցինք ծախսերի մակարդակը, այնպես էլ Անկարայում մենք կքննարկենք և կներկայացնենք կոնկրետ կարողությունները», – ասել է նա։
Ֆրանսիայի զինված ուժերի նախարար Կատրին Վոտրենը ընդգծել է լեհական ենթակառուցվածքների կարևորությունը Ուկրաինային աջակցելու համար, մասնավորապես՝ Ժեշուվում գտնվող լոգիստիկ կենտրոնի։
«Մենք բոլորս գիտենք, որ պետք է ամրապնդենք անվտանգության եվրոպական չափումը, հատկապես Անկարայի հաջորդ գագաթնաժողովի նախաշեմին», – ասել է Վոտրենը։
Ուրբաթ օրվա հանդիպումը E5 պաշտպանության նախարարների յոթերորդ հավաքն էր 2024 թվականից ի վեր։
