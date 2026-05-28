Ֆոն դեր Լեյենը առաջարկում է վերանայել Բալթյան երկրների հակաօդային պաշտպանության համակարգերը

Վերջերս տեղի ունեցած անօդաչու թռչող սարքերի միջադեպերը բացահայտեցին Բալթյան երկրների օդային պաշտպանության բացթողումները։
Երեքշաբթի օրը Եվրոպական հանձնաժողովի նախագահ Ուրսուլա ֆոն դեր Լեյենը կոչ արեց ՆԱՏՕ-ի արևելյան թևի երկայնքով ստեղծել ավելի ուժեղ հակաօդային և վաղ նախազգուշացման համակարգեր՝ Բալթյան երկրներում վերջերս տեղի ունեցած մի շարք անօդաչու թռչող սարքերի միջադեպերից հետո։
ԵՄ պաշտպանության հանձնակատար Անդրիուս Կուբիլիուսի հետ Վիլնյուս կատարած այցի ընթացքում Բալթյան երեք պետությունների ղեկավարների հետ միասին ելույթ ունենալով՝ ֆոն դեր Լեյենը առաջարկեց համատեղ տարածաշրջանային գնահատում՝ պատրաստվածությունը ամրապնդելու համար։
«Մենք, իհարկե, ՆԱՏՕ-ի հետ լիովին համակարգված, կարող ենք նախաձեռնել տարածաշրջանում առկա հակաօդային և վաղ նախազգուշացման համակարգերի համապարփակ գնահատում», – ասաց նա՝ հավելելով, որ նպատակը կլինի բացահայտել կարևոր բացթողումները և արագացնել աջակցությունը անհրաժեշտության դեպքում։
Նա նաև ընդգծեց Արևելյան թևի հսկողության ֆլագմանի կարևորությունը՝ ասելով, որ այն պետք է դառնա Եվրոպայի անվտանգության ճարտարապետության կենտրոնական հենասյուն, և ընդգծեց ազգային համակարգերը ավելի լավ կապելու անհրաժեշտությունը, այդ թվում՝ Copernicus-ի և Galileo-ի միջոցով։
Լիտվայի նախագահ Գիտանաս Նաուսեդան կրկնեց նախագծի արագ իրականացման կոչը՝ կոչ անելով այն «հնարավորինս արագ» իրականացնել։
Նա կոչ արեց ուժեղացնել օդային տարածքի հսկողությունը, անօդաչու թռչող սարքերի դեմ պայքարող համակարգերը, օդային պաշտպանությունը, ռազմական շարժունակությունը և իրավիճակային իրազեկությունը ամբողջ արևելյան թևում՝ զգուշացնելով, որ «վերջին շաբաթների միջադեպերը հստակ ցույց տվեցին, որ Եվրոպան այլևս չի կարող իրեն թույլ տալ հետաձգել նոր տեսակի սպառնալիքներին իր արձագանքը»։
Ֆոն դեր Լեյենը նաև ընդգծեց Բալթյան երկրների պաշտպանական արդյունաբերության դերը՝ գովաբանելով դրա «կիբերպաշտպանության և անօդաչու թռչող սարքերի դեմ պայքարի ոլորտում առաջադեմ փորձը» որպես «գործիքային ամբողջ Եվրոպայի համար»։
Հանձնաժողովի նախագահը շեշտեց Ուկրաինայի ինտեգրման կարևորությունը Եվրոպայի պաշտպանական արդյունաբերական բազային՝ ասելով, որ դա կլրացնի ԵՄ օդային պաշտպանության նախագծերը։ Ուկրաինայի մարտադաշտի փորձը, նշել է նա, «օգնում է մեր սեփական պաշտպանական հարմարվողականությանը», և կոչ արեց Եվրոպային և Ուկրաինային «արտադրել ավելի շատ… ավելի լավ և, իհարկե, ավելի խելացի»՝ ավելի սերտ համագործակցության միջոցով։
Բալթյան երկրների առաջնորդները նաև պնդեցին ԵՄ-ի առաջիկա բազմամյա ֆինանսական շրջանակում (ԲՖԾ) պաշտպանության ոլորտում ներդրումների ավելացման վրա, ընդ որում՝ Լատվիայի նախագահ Էդգարս Ռինկևիչսը պնդեց, որ «ժամանակն է խաղաղ ժամանակների սահմանափակումներից անցնել ներկայիս իրավիճակին»։
Նաուսեդան կողմ արտահայտվեց ԲՖԾ-ի պաշտպանության նպատակներով օգտագործմանը՝ ասելով. «Եթե ինձ հարցնեք, ես անկասկած ասում եմ՝ այո»։
