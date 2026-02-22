22/02/2026

EU – Armenia

EU – Armenia

«Մերիդիան» էքսպո կենտրոնում դժբախտ պատահար է տեղի ունեցել

infomitk@gmail.com 22/02/2026 1 min read

3 օր առաջ հայտնի «Մերիդիան» էքսպո կենտրոնում դժբախտ պատահար է տեղի ունեցել, 40-ամյա տղամարդը, որը շենքի տանիքում շինարարական աշխատանքներ է կատարելիս եղել, ընկել է եւ տեղում մահացել։ 

Ներքին գործերի նախարարությունից մեզ փոխանցեցին․ «Փետրվարի 20-ին ՆԳՆ 112 օպերատիվ կառավարման կենտրոն հաղորդում է ստացվել, որ Երեւանի շենքերից մեկի տանիքում աշխատանքներ իրականացնելու ժամանակ քաղաքացի է վայր ընկել, կազմված փաստաթղթերը փոխանցվել են Քննչական բաժին»։

Նշենք, որ «Մերիդիան» էքսպո կենտրոն նախատեսվում է անցկացնել 2026 թվականին կայանալիք Կենսաբազմազանության մասին կոնվենցիայի կողմերի 17-րդ համաժողովը (COP17): Ամիսներ առաջ համաժողովին ընդառաջ կատարվելիք աշխատանքները տեսնելու համար  Նիկոլ Փաշինյանը այցելել էր կենտրոն եւ  շրջայցի ընթացքում ծանոթացել է կենտրոնի պայմաններին և տեխնիկական հնարավորություններին:

Նիկոլ Փաշինյանը պատասխանատուներին տվել էր կոնկրետ հանձնարարականներ։ Եւ, ըստ ամենայնի, այս համաժողովի համար շինարարական աշխատանքն կատարելիս էլ եղել է դժբախտ դեպքը։

Բաց մի թողեք

1 min read

Նպատակը` Հայաստանում բենզինի գնի էժանացում բեմադրելն է

22/02/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Երևանում երկու ավտոմեքենա է այրվել

20/02/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

«Homplex Mall»-ում կեղծ ոսկի են վաճառո՞ւմ

17/02/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Ժամանակակից երաժշտության փառատոն՝ բազմաձայնությունն է մեր ժամանակի ամենաազնիվ արտահայտությունը

22/02/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ինչո՞ւ Գերմանիայի պահպանողականները չեն կարողանում հաղթահարել Անգելա Մերկելին. Լուսանկար

22/02/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ֆրիդրիխ Մերցը մեկնում է Չինաստան՝ լարված առևտրային հարաբերությունները վերականգնելու համար

22/02/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Հունգարիայում մեկնարկել են խորհրդարանական ընտրությունների քարոզարշավները, Պուտինի թաշկինակ վիճակից կազատագրվի Բուդապեշտը

22/02/2026 infomitk@gmail.com