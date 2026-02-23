Ինչու է ԱՄՆ-ԵՄ պաշտպանական արդյունաբերության համագործակցությունը կարևոր ավելի քան երբևէ

Եվրոպական գնումների ծրագրերին ամերիկյան պաշտպանական արդյունաբերության մասնակցության սահմանափակումը սպառնում է այդ գործընկերությանը և թուլացնում մեր փոխադարձ անվտանգությունը։
ՆԱՏՕ-ի տրանսատլանտյան դաշինքը տասնամյակներ շարունակ եղել է եվրոպական և ամերիկյան անվտանգության հիմքը։ Այսօր, երբ աշխարհը բախվում է բարդ և աննախադեպ անվտանգության մարտահրավերների, Միացյալ Նահանգները և Եվրոպան պետք է համատեղ աշխատեն այս գործընկերությունը պահպանելու և ամրապնդելու համար։ Եվրոպական գնումների ծրագրերին ԱՄՆ պաշտպանական արդյունաբերության մասնակցության սահմանափակումը սպառնում է այդ գործընկերությանը և թուլացնում մեր փոխադարձ անվտանգությունը։
Նրանց պատվին է, որ ՆԱՏՕ-ի դաշնակիցները արձագանքել են նախագահ Դոնալդ Թրամփի կոչին՝ ավելացնելու պաշտպանական ներդրումները՝ պարտավորվելով բարձրացնել պաշտպանական ծախսերը մինչև ՀՆԱ-ի 5 տոկոսը։ Սակայն, մեծ մասամբ, այդ պարտավորությունները դեռևս չեն կատարվել, ինչը նշանակում է, որ ԱՄՆ-ն դեռևս կրում է Եվրոպայի անվտանգության ծախսերի անհամաչափ բաժինը և ապահովում է տեխնիկական և պաշտպանական արտադրական կարողություններ, որոնք բացակայում են մեր ՆԱՏՕ-ի դաշնակիցների մոտ։
Քանի որ Ուկրաինայում պատերազմը շարունակվում է, ԱՄՆ արտադրական գծերը պետք է աշխատեն այնպիսի հզորությամբ, որը թույլ չի տալիս մատակարարել զինամթերք, ինչպիսիք են ԱՄՆ հակաօդային պաշտպանության համակարգերը և դրանց խափանող հրթիռները, ինչպես նաև F-16 զինամթերքն ու պահեստամասերը: Սա հատկապես ճիշտ է այն դեպքում, երբ ԱՄՆ-ն ձգտում է բավարարել իր սեփական պաշտպանական արտադրության կարիքները, ինչպես նաև ամբողջ աշխարհում մեր դաշնակիցների կարիքները: Որպեսզի ԱՄՆ-ն շարունակի մատակարարել Ուկրաինային և ՆԱՏՕ-ի անդամ երկրներին անհրաժեշտ զենքը, անհրաժեշտ են բավարար պատվերներ՝ իրենց արտադրությունը արդարացնելու և դրա համար վճարելու ռեսուրսներ:
Հաշվի առնելով դա՝ Միացյալ Նահանգները մտահոգություն է հայտնել այն մասին, թե ինչպես են ԵՄ պաշտպանական նախաձեռնությունները, ինչպիսիք են «Եվրոպայի համար անվտանգության գործողությունները» (SAFE) և «Եվրոպական պաշտպանական արդյունաբերության ծրագիրը» (EDIP), սահմանափակում ամերիկյան ընկերությունների շուկա մուտքը:
Նման բացառող միջոցառումները խաթարում են մեր կոլեկտիվ պաշտպանությունը՝ սահմանափակելով մրցակցությունը, խեղդելով նորարարությունը և զրկելով այդ ընկերություններին այն պատվերներից, որոնք անհրաժեշտ են արտադրությունը մեր դաշնակիցների կարիքները բավարարելու համար անհրաժեշտ մակարդակներում պահպանելու համար:
EDIP-ը և SAFE-ն պարտադրում են ԵՄ-ին պահպանել պաշտպանական համակարգերի նախագծման, կազմաձևման և ապագա փոփոխության նկատմամբ վերահսկողությունը: Եվ այս պահանջները սպառնում են մտավոր սեփականության իրավունքներին, սահմանափակում են մատակարարման շղթաները և խոչընդոտում տրանսատլանտյան փոխգործունակությանը: Բացի այդ, այս ծրագրերը սահմանում են 35 տոկոս սահմանափակում ԱՄՆ արդյունաբերական մասնակցության վրա՝ սահմանափակելով ԱՄՆ-ԵՄ համատեղ պաշտպանական ձեռնարկությունների հնարավորությունը։
Պաշտպանական համագործակցության ապագան դիտարկող ԵՄ քաղաքականության մշակողները կանգնած են հստակ ընտրության առաջ։ | Արմենդ Նիմանի/AFP via Getty Images
Առաջ նայելով՝ մենք հատկապես մտահոգված ենք Հանձնաժողովի կողմից 2026 թվականին Պաշտպանության գնումների հրահանգում «Եվրոպական նախապատվությունը» ներառելու ծրագրից:
Հրահանգի վերանայումները կարևոր են, քանի որ դրանք անմիջականորեն կազդեն այն բանի վրա, թե ինչպես են ԵՄ երկրները ծախսում իրենց ազգային միջոցները պաշտպանական գնումների վրա:
Մեր կարծիքով, ԵՄ երկրները պետք է ունենան լիարժեք ինքնիշխան ինքնավարություն՝ պաշտպանական գնումների վերաբերյալ որոշումներ կայացնելու համար, այդ թվում՝ գնումներ կատարելու վայրերում՝ առանց ԵՄ-ի կողմից SAFE-ում և EDIP-ում առկա լրացուցիչ որակավորման չափանիշների նման լրացուցիչ չափանիշներ սահմանելու։
Նմանապես, եթե Եվրոպական հանձնաժողովի կողմից Ուկրաինային առաջարկվող 90 միլիարդ եվրոյի վարկի նպատակն է, որ Ուկրաինան հաղթի Ռուսաստանին, ապա ԵՄ-ն պետք է թույլ տա Ուկրաինային հնարավորինս արագ գնել այն, ինչ իրեն անհրաժեշտ է։ Հակառակ դեպքում, վարկը, կարծես, ավելի շատ ծառայում է որպես տնտեսական զարգացման նախաձեռնություն, որը նպաստում է ԵՄ որոշ երկրների պաշտպանական արդյունաբերություններին։
Եկեք հստակ լինենք. մենք ողջունում ենք անդամ երկրների ջանքերը՝ մեծացնելու իրենց պաշտպանական բյուջեները և ԵՄ-ի կողմից ֆինանսական լծակների օգտագործումը՝ պաշտպանական ծախսերի ավելացումը խրախուսելու համար։ Բայց ոչ տասնամյակների համագործակցության հաշվին՝ պաշտպանական շուկան մասնատելով և համատեղ ջանքերի արդյունավետությունը նվազեցնելով։
Տնտեսական հետևանքները նշանակալի են։ ԱՄՆ պաշտպանական ընկերությունները պարզապես մատակարարներ չեն. նրանք գործընկերներ են, որոնք ներդրումներ են կատարել եվրոպական տնտեսություններում, ստեղծել են տասնյակ հազարավոր լավ վարձատրվող եվրոպական աշխատատեղեր և ապահովել են առաջադեմ տեխնոլոգիաներ, որոնք ամրապնդում են ՆԱՏՕ-ն։ Մեր տրանսատլանտյան պաշտպանական արդյունաբերությունն առավել արդյունավետ է, երբ երկրները ազատ են պրոտեկցիոնիստական քաղաքականությունից և կարողանում են ընտրել իրենց կարիքներին առավելագույնս համապատասխանող սարքավորումներն ու հնարավորությունները։
Համատեղ ձեռնարկությունները և տրանսատլանտյան մատակարարման շղթաները հնարավորություն են տվել համագործակցել հաջորդ սերնդի տեխնոլոգիաների, այդ թվում՝ հրթիռային և կիբերպաշտպանության ոլորտում։ Ամերիկյան արդյունաբերության փորձագիտությունն ու ռեսուրսները օգտագործելով՝ Եվրոպան կարող է կիսել պաշտպանական ներդրումների բեռը և ապահովել լավագույն հնարավոր սարքավորումների հասանելիությունը։
ԱՄՆ-ն մշտապես ողջունել է եվրոպական ներդրումները և մրցակցությունը մեր սեփական պաշտպանական շուկայում, այդ թվում՝ ԵՄ 27 երկրներից 19-ի հետ կնքված փոխադարձ պաշտպանական գնումների համաձայնագրերի (RDPA) միջոցով:
Փոխադարձ բացությունը կարևոր է վստահությունը պահպանելու և երկու կողմերին համատեղ ներդրումներից օգուտ բերելու համար: Սահմանափակող միջոցառումները ուղղակիորեն հակասում են անդամ երկրների պարտավորություններին այս համաձայնագրերի շրջանակներում և խաթարում են մեր երկարատև համատեղ, տրանսատլանտյան պաշտպանական արդյունաբերական բազայի հասանելիությունը։
Խաղադրույքները բարձր են: Բարգավաճ, անվտանգ Եվրոպան բխում է և՛ ԵՄ-ի, և՛ Միացյալ Նահանգների շահերից: Եվրոպական պաշտպանական կարողությունները ամրապնդում են ՆԱՏՕ-ն և երկու կողմերին էլ հնարավորություն են տալիս ավելի արդյունավետորեն դիմակայել համաշխարհային մարտահրավերներին:
ԱՄՆ արդյունաբերության համար խոչընդոտներ ստեղծելը կդանդաղեցնի Եվրոպայի վերազինման ջանքերը և կխաթարի ՆԱՏՕ-ի պատրաստվածությունն ու փոխգործունակությունը՝ խզելով ինտեգրված տրանսատլանտյան մատակարարման շղթաներին հասանելիությունը։
Պաշտպանական համագործակցության ապագան դիտարկող ԵՄ քաղաքականության մշակողները կանգնած են հստակ ընտրության առաջ՝ վարել քաղաքականություն, որը սահմանափակում է շուկայի հասանելիությունը և մասնատում պաշտպանական ոլորտը, կամ խթանել բացության, մրցակցության և նորարարության միջավայրը։
Վերջին մոտեցումը նպաստում է մեր կոլեկտիվ անվտանգությանը, պատրաստվածությանը, դիմադրողականությանը և ծախսարդյունավետ ներդրումներին՝ օգուտ բերելով Ատլանտյան օվկիանոսի երկու կողմերում գտնվող հարկատուներին, աշխատողներին և զինծառայողներին։
