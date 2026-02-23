Իսլանդիան ձգտում է արագացված քվեարկություն անցկացնել ԵՄ-ին անդամակցելու վերաբերյալ

Անդամակցության բանակցությունների վերսկսման վերաբերյալ հանրաքվեն սպասվում էր 2027 թվականին, բայց կարող է տեղի ունենալ արդեն այս օգոստոսին։
ԲՐՅՈՒՍԵԼ — Իսլանդիան քննարկում է ԵՄ-ին անդամակցության բանակցությունները վերսկսելու վերաբերյալ քվեարկությունը արդեն օգոստոսին, ըստ երկրի անդամակցության նախապատրաստական աշխատանքներին ծանոթ երկու անձանց։
Սա տեղի է ունենում այն ժամանակ, երբ ԵՄ ընդլայնման խթանը, կարծես, աճում է, Բրյուսելն աշխատում է մի ծրագրի վրա, որը կարող է Ուկրաինային մասնակի անդամակցություն տալ դաշինքին արդեն հաջորդ տարի, իսկ անդամակցության առաջատար Չեռնոգորիան անցյալ ամիս փակել է բանակցությունների ևս մեկ գլուխ։
Ռեյկյավիկի կառավարող կոալիցիան խոստացել էր մինչև 2027 թվականը հանրաքվե անցկացնել ԵՄ-ին անդամակցության բանակցությունները վերսկսելու վերաբերյալ, այն բանից հետո, երբ նախորդ կառավարությունը սառեցրել էր բանակցությունները 2013 թվականին։ Սակայն ժամանակացույցը արագացվում է աշխարհաքաղաքական ցնցումների ժամանակ և Վաշինգտոնի կողմից Իսլանդիայի նկատմամբ մաքսատուրքեր սահմանելու որոշումից և ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփի կողմից Գրենլանդիան անեքսիայի ենթարկելու սպառնալիքներից հետո։
Ըստ երկու անձանց, որոնց անանունությունը թույլատրվել է ազատ խոսել, Իսլանդիայի խորհրդարանը, ինչպես սպասվում է, քվեարկության ամսաթիվը կհայտարարի առաջիկա մի քանի շաբաթվա ընթացքում։ Այս քայլը կատարվել է ԵՄ քաղաքական գործիչների Իսլանդիա և իսլանդացի քաղաքական գործիչների Բրյուսել այցելությունների ալիքից հետո։ Եթե իսլանդացիները «այո» քվեարկեն, նրանք կարող են միանալ ԵՄ-ին ցանկացած այլ թեկնածու երկրից առաջ, ասել է անձանցից մեկը։
«Ընդլայնման վերաբերյալ խոսակցությունները փոխվում են», – ասել է ԵՄ ընդլայնման հանձնակատար Մարթա Կոսը, որը անցյալ ամիս Բրյուսելում հանդիպել էր Իսլանդիայի արտաքին գործերի նախարար Տորգերդուր Կատրին Գունարսդոտիրի հետ։ «Խոսքը գնալով ավելի շատ անվտանգության, պատկանելության և մրցակցող ազդեցության ոլորտների աշխարհում գործելու մեր կարողության պահպանման մասին է։ Սա վերաբերում է բոլոր եվրոպացիներին»։
Եվրահանձնաժողովի նախագահ Ուրսուլա ֆոն դեր Լեյենը անցյալ ամիս Բրյուսելում հանդիպել է Իսլանդիայի վարչապետ Քրիստրուն Ֆրոստադոտտիրի հետ և ասել, որ իրենց գործընկերությունը «ապահովում է կայունություն և կանխատեսելիություն անկայուն աշխարհում»։
Ֆոն դեր Լեյենը, որը անցյալ տարվա հուլիսին այցելել էր Իսլանդիա, անցյալ աշնանը Ստոկհոլմում կայացած Սկանդինավյան խորհրդի նիստի ժամանակ հանդիպել է նաև Ֆրոստադոտտիրի հետ և գովաբանել է նրա երկիրը ԵՄ-ի հետ համագործակցությունը ամրապնդելու համար: Ֆոն դեր Լեյենը մարտին կրկին այցելելու է Արկտիկական տարածաշրջան:
Իսլանդիայի հետ կապերի խորացման և հնարավոր է՝ անդամակցության բանակցությունների վերսկսման շուրջ զրույցը սկսվել է դեռևս Թրամփի՝ անցյալ տարի պաշտոնը ստանձնելուց առաջ, երբ ԵՄ պաշտոնյան ասել է, որ Բրյուսելն արդեն ավելի մեծ ուշադրություն է դարձրել ռազմավարական առումով կարևոր երկրին:
Սակայն ԱՄՆ-ից սպառնալիքների աճը, այդ թվում՝ Թրամփի կողմից Իսլանդիայում դեսպանի պաշտոնում առաջադրված Բիլլի Լոնգի կատակը, որ երկիրը կդառնա ԱՄՆ 52-րդ նահանգը, և որ նա կլինի նահանգապետ, մեծացրել է այս հարցի հրատապությունը:
«Կարծում եմ, որ Իսլանդիայի մասին չորս անգամ հիշատակումը Թրամփի ելույթում [անցյալ ամիս Դավոսում կայացած Համաշխարհային տնտեսական ֆորումում, երբ ԱՄՆ նախագահը խոսում էր Գրենլանդիայի մասին], անկասկած կենտրոնացրել է մտքերը», – ասել է իրավիճակին ծանոթ մեկ այլ ԵՄ պաշտոնյա՝ հավելելով, որ դա «պետք է որ անհանգստացնող լինի փոքր երկրի համար»:
Իսլանդիան ԵՄ-ին անդամակցելու դիմում է ներկայացրել 2009 թվականին՝ ֆինանսական ճգնաժամի գագաթնակետին, որի ընթացքում նրա երեք խոշոր առևտրային բանկերը սնանկացան։ Սակայն կառավարությունը սառեցրեց բանակցությունները 2013 թվականի դեկտեմբերին, Իսլանդիայի տնտեսությունը արագ վերականգնվում էր, միաժամանակ տնտեսագետները նախազգուշացնում էին եվրոգոտու հնարավոր փլուզման մասին։ 2015 թվականի մարտին Ռեյկյավիկը խնդրեց, որ այլևս չհամարվի ԵՄ թեկնածու երկիր։
Սակայն աշխարհաքաղաքական իրավիճակը զգալիորեն փոխվել է վերջին տասնամյակի ընթացքում։
Իսլանդիան գտնվում է ռազմավարական առումով կարևոր դիրքում Հյուսիսային Ատլանտիկայում՝ Արկտիկական շրջանից մի փոքր հարավ, բանակ չունի և իր անվտանգության համար հույսը դնում է ՆԱՏՕ-ին անդամակցության և ԱՄՆ-ի հետ 1951 թվականի երկկողմ պաշտպանական համաձայնագրի վրա։
Այդ իրականությունը, ինչպես նաև ԵՄ-ին անդամակցելու տնտեսական օգուտները, կարծես թե տաքացնում են հանրության վերաբերմունքը դաշինքին հնարավոր անդամակցության նկատմամբ, և հարցումները ցույց են տալիս աջակցության աճ։
Այնուամենայնիվ, ԵՄ անդամակցության նրա ճանապարհը միանշանակ չէ։
«Միացումը կարող է ապագայում բախվել ներքին քաղաքական շատ դժվարին խոչընդոտների», – ասել է Իսլանդիայի նախկին նախագահ Գուդնի Թորլացիուս Յոհաննեսոնը։
Ամենամեծ հնարավոր խոչընդոտը ձկնորսության իրավունքներն են, որոնք Իսլանդիայի հիմնական արդյունաբերություն են և մեծ խնդիր վերջին անգամ բանակցությունների ժամանակ։
«Ի վերջո, խնդիրը ձկանն է, դա միշտ էլ եղել է», – ասել է ԵՄ առաջին պաշտոնյան։
Սակայն կա մեկ կարևոր տարբերություն այն ժամանակվա և ներկայիս բանակցությունների միջև՝ Brexit-ը։
Մեծ Բրիտանիան և Իսլանդիան վաղուց լարված հարաբերություններ են ունեցել ձկնորսության հարցում՝ 1950-ականներից մինչև 1970-ական թվականները ներքաշվելով մի շարք բռնի բախումների մեջ, որոնք անվանվել են «Ձողաձկան պատերազմներ»։ Իսլանդիայի անդամակցության բանակցությունների ընթացքում երկու երկրների միջև լուրջ լարվածություն էր տիրում, և Մեծ Բրիտանիան վիճում էր իսլանդական ձկնորսական նավերի կողմից որսվող սկումբրիայի քանակի հետ։ «Սկումբրիայի պատերազմ» անվանումով վեճի արդյունքում ԵՄ-ն սպառնաց առևտրային պատժամիջոցներ կիրառել Իսլանդիայի նկատմամբ։
Սակայն, քանի որ Մեծ Բրիտանիան այժմ դուրս է ԵՄ-ից, ձկնորսության իրավունքները կարող են ավելի քիչ խոչընդոտ լինել։
Եթե իսլանդացիները որոշեն, որ ցանկանում են վերսկսել բանակցությունները ԵՄ-ի հետ, բանակցությունները կարող են արագ ընթանալ։ Իսլանդիան Եվրոպական տնտեսական գոտու անդամ է և Շենգենյան ազատ ճանապարհորդության գոտու մաս, և, հետևաբար, արդեն իսկ ունի ԵՄ օրենքների մեծ մասը։
Մինչև 2013 թվականին բանակցությունների սառեցումը, Իսլանդիան փակել էր իր բանակցային 33 գլուխներից 11-ը: Չեռնոգորիան, որը ԵՄ անդամակցության ամենաառաջադեմ թեկնածու երկիրն է, այդ նշաձողը գերազանցել է միայն վերջին մի քանի ամիսների ընթացքում։
«Թղթի վրա դա այդքան էլ դժվար չի լինի. նույնիսկ կարող է ընդամենը մեկ տարի պահանջվել» բոլոր բանակցային գլուխները փակելու համար, ասել է ԵՄ առաջին պաշտոնյան: Սակայն Իսլանդիայում տրամադրություններին ծանոթ անձը զգուշացրել է, որ նման ժամանակացույցը չափազանց հավակնոտ կլինի՝ հաշվի առնելով բանակցությունների որոշ տարրերի դժվարությունը։
ԵՄ-ին իրականում միանալու համար Իսլանդիան պետք է անցկացնի ևս մեկ հանրաքվե՝ բանակցությունների ավարտից հետո շարունակելու վերաբերյալ։
Կախված նրանից, թե որքան ժամանակ է պահանջվում և այդ պահին աշխարհաքաղաքական իրավիճակից, դա կարող է բարձր նշաձող լինել հաղթահարելու համար, քանի որ անդամակցության առավելությունները Իսլանդիայի համար ավելի շատ կապված են անվտանգության և ավելի քիչ տնտեսական պարգևի հետ: Իսլանդիան ունի աշխարհում մեկ շնչի հաշվով հինգերորդ ամենաբարձր ՀՆԱ-ն, ինչը ԵՄ անդամակցությունը դարձնում է ավելի քիչ գրավիչ, քան մյուսների համար, որոնք պնդում են միանալ դաշինքին։
