Քաղաքացիական կազմակերպությունները Բուդապեշտում հանրահավաք են անցկացրել՝ նշելու Ռուսաստանի կողմից Ուկրաինա լիամասշտաբ ներխուժման չորս տարին:
Քաղաքացիական կազմակերպությունները Բուդապեշտում հանրահավաք են անցկացրել՝ նշելու Ռուսաստանի կողմից Ուկրաինա լիամասշտաբ ներխուժման չորս տարին: Ենթադրվում է, որ միջոցառմանը մասնակցել է մոտ 200 մարդ:
Քաղաքացիական կազմակերպությունները կիրակի օրը Բուդապեշտում հանրահավաք են անցկացրել՝ նշելու Ռուսաստանի կողմից Ուկրաինա լիամասշտաբ ներխուժման առաջիկա 4-րդ տարեդարձը: Նրանց պահանջների թվում է ագրեսիայի դադարեցումը:
Ենթադրվում է, որ միջոցառմանը մասնակցել է մոտ 200 մարդ:
Շատ ուկրաինացիներ հայտնում են, որ իրենց անվտանգ և լավ ընդունված են զգում Հունգարիայում, նույնիսկ եթե դա Պուտինի դաշնակից համարվող երկիր է:
«Ուր էլ որ ժամանեին ուկրաինացի փախստականներ, նրանց սիրով դիմավորեցին այստեղ՝ Հունգարիայում՝ սահմանի մոտ, այստեղ՝ Բուդապեշտում և շատ այլ վայրերում: Օրբանը և հունգարացի ժողովուրդը նույնը չեն», – Euronews-ին ասել է մի ուկրաինացի կին, որը տարիներ շարունակ ապրել է Հունգարիայում:
Բուդապեշտի քաղաքային խորհուրդը և Բուդապեշտում Ուկրաինայի դեսպանատունը համատեղ հիշատակի միջոցառում անցկացրեցին Քաղաքապետարանի այգում: Բուդապեշտում Ուկրաինայի դեսպան Շանդոր Ֆեգիրը խոսեց Ռուսաստանի կողմից միջազգային իրավունքի զանգվածային խախտումների, ռազմական հանցագործությունների կատարման և այլ եվրոպական պետությունների ու ՆԱՏՕ-ի նկատմամբ սպառնալիքների մասին։
ՄԱԿ-ի փախստականների հարցերով գերագույն հանձնակատարի գրասենյակի տվյալներով՝ Հունգարիայում կա մոտ 60 հազար ուկրաինացի փախստական։
«Շատ կարևոր է, որ մենք պաշտպանենք մեր ուկրաինացի ընկերներին, ովքեր պայքարում են ոչ միայն իրենց ազատության, այլև Եվրոպայում արդար խաղաղության հնարավորության համար։ Սա տարրական ազգային շահ է։ «Ֆիդեսը» քարոզչական արշավ է վարում մի հարցի շուրջ, որը հիմնարար կերպով ազդում է ամբողջ Եվրոպայի և Հունգարիայի վրա, դա ամոթ է», – ասաց քաղաքապետ Գերգելի Կարաչսոնին։
Մայրաքաղաքում «Ֆիդես» խմբակցության ղեկավար Ալեքսանդրա Սենտկիրալյին պատասխանեց հետևյալ կերպ. «Գերգելի Կարաչսոնին լավ մարզավիճակում է, մինչդեռ Զելենսկին հրաժարվում է վերաբացել մեր նավթատարը, մինչդեռ հունգարացիները բռնի կերպով զորակոչվում են ուկրաինական բանակ և զոհվում պատերազմում, քաղաքապետը ներողություն է խնդրում ուկրաինացիներից Հունգարիայի կառավարության անունից»։
Բուդապեշտի կենտրոնում՝ Մադախ հրապարակում, բացօթյա ցուցահանդեսը նույնպես նվիրված է պատերազմի զոհերի հիշատակին: «Ուկրաինական մանկության անտեսանելի վերքերը» խորագրով ցուցահանդեսում ներկայացված են ընտանիքի անդամներին կորցրած երեխաների նկարներ:
Բաց մի թողեք
ԵՄ-ն կորցնում է համբերությունը Թրամփի վերջին սակագնային սպառնալիքից հետո
Ինչու է ԱՄՆ-ԵՄ պաշտպանական արդյունաբերության համագործակցությունը կարևոր ավելի քան երբևէ
Իսլանդիան ձգտում է արագացված քվեարկություն անցկացնել ԵՄ-ին անդամակցելու վերաբերյալ