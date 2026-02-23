Ռուսաստանի կողմից Ուկրաինային 50 հրթիռով հարվածելու հետևանքով առնվազն մեկ մարդ է զոհվել

Ուկրաինայի իշխանությունները ահաբեկչական հարձակում են որակել պայթյունների հետևանքով, որոնք Լվովի արևմտյան մասում տեղի ունեցած պայթյունների հետևանքով զոհվել է 23-ամյա ոստիկան և վիրավորվել 25 մարդ։
Ռուսաստանը Ուկրաինային թիրախավորել է ևս մեկ ծանր գիշեր՝ Ուկրաինայի տարբեր շրջաններում 50 հրթիռ և մոտ 300 անօդաչու թռչող սարք արձակելով՝ Ուկրաինա Ռուսաստանի կողմից լայնածավալ ներխուժման չորսամյակից մի քանի օր առաջ։
Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկիի սոցիալական ցանցերում հրապարակված գրառման համաձայն՝ երկրի էներգետիկ ենթակառուցվածքները մնում են հիմնական թիրախներից մեկը, ինչպես նաև քաղաքներում լոգիստիկ ենթակառուցվածքները, ինչպիսիք են երկաթուղային կառույցները և ջրային ենթակառուցվածքները։
Տասնհինգ մարդ, այդ թվում՝ չորս երեխա, վիրավորվել է, իսկ մեկ տղամարդ զոհվել է Կիևի շրջանի, այդ թվում՝ մայրաքաղաքի վրա ռուսական հարվածի հետևանքով։ Հաղորդվում է, որ գիշերը մայրաքաղաքը հարվածվելիս ջերմաստիճանը իջել է մինչև -10°C։
«Թշնամին մայրաքաղաքը հարձակվում է բալիստիկ զենքերով», – Telegram-ում գրել է Կիևի ռազմական վարչակազմի ղեկավար Տիմուր Տկաչենկոն՝ կոչ անելով մարդկանց մնալ ապաստարաններում։
Թիրախային հարվածի տակ են հայտնվել յոթ շրջաններ, այդ թվում՝ «Կիևը և շրջանը, Դնեպրը, Կիրովոգրադը, Նիկոլաևը, Օդեսան, Պոլտավան և Սումիի շրջանները», – սոցիալական ցանցերում գրել է Զելենսկին։
Միևնույն ժամանակ, Նիկոլաևում 16,000 մարդ մնացել է առանց էլեկտրաէներգիայի զրոյից ցածր ջերմաստիճաններում, այն բանից հետո, երբ հարվածների հետևանքով վնասվել են էներգետիկ ենթակառուցվածքները, հայտնել են տարածաշրջանային իշխանությունները։
Ուկրաինայի արտակարգ իրավիճակների աշխատակիցները նաև հայտնել են Օդեսայի հարավ-արևմտյան շրջանի էներգետիկ օբյեկտներում զգալի վնասների և լայնածավալ հրդեհների մասին։
Զելենսկին ասել է, որ միայն այս շաբաթ Ռուսաստանը ավելի քան 1300 անօդաչու թռչող սարքերով հարձակում է իրականացրել։
Ահաբեկչական հարձակում Լվովում
Միևնույն ժամանակ, նույն գիշերը, արևմտյան Լվով քաղաքում 25 մարդ վիրավորվել է, իսկ մեկ ոստիկան զոհվել է այն բանի հետևանքով, ինչը ուկրաինացի պաշտոնյաները անվանել են ահաբեկչական հարձակում։ Ուկրաինայի ազգային ոստիկանության տվյալներով՝ երկու ինքնաշեն ռումբեր պայթել են աղբամաններում, այն բանից հետո, երբ ոստիկանությունը արձագանքել է բնակարան ներխուժման մասին հաղորդագրությանը։
Այս պահին Ուկրաինայի նախագահն ասել է. «Մի քանի անձինք ձերբակալվել են, և բոլոր փաստերը կպարզվեն անհրաժեշտ ընթացակարգային շրջանակներում»։
Շաբաթ օրը հրապարակված հարցազրույցում ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփի հատուկ դեսպանորդ Սթիվ Վիտկոֆը չի բացառել Զելենսկու և Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի միջև հանդիպման հնարավորությունը։ Fox News-ին տված հարցազրույցում Վիտկոֆն ասել է. «Մենք հույս ունենք, որ Ջարեդը (Քուշները) և ես, որ մենք երկու կողմերին էլ ներկայացրել ենք մի քանի առաջարկներ, որոնք կհավաքեն նրանց հաջորդ երեք շաբաթների ընթացքում և, հնարավոր է, նույնիսկ կհանգեցնեն Զելենսկու և նախագահ Պուտինի միջև հանդիպման»։
Ուրբաթ օրը Զելենսկին ասել է, որ փետրվարի վերջից առաջ կարող է կայանալ բանակցությունների ևս մեկ փուլ։
