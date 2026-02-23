ԵՄ-ն պահանջում է Թրամփից կատարել առևտրային պարտավորությունները՝ սակագների արգելափակումից հետո

Եվրոպական հանձնաժողովը պահանջել է, որ ԱՄՆ-ն կատարի իր առևտրային պարտավորությունները, այն բանից հետո, երբ Գերագույն դատարանը չեղյալ հայտարարեց Թրամփի որոշ սակագներ:
Այդ ժամանակվանից ի վեր ԵՄ բարձրաստիճան օրենսդիրը քայլեր է ձեռնարկել՝ դադարեցնելու անցյալ տարվա ԵՄ-ԱՄՆ առևտրային համաձայնագրի վավերացումը:
Եվրոպական հանձնաժողովը կոչ է արել Վաշինգտոնին կատարել իր պարտավորությունները և տրամադրել «լիակատար պարզություն»՝ ԱՄՆ Գերագույն դատարանի որոշումից հետո, որը չեղյալ հայտարարեց նախագահ Թրամփի ամենահամապարփակ սակագներից մի քանիսը:
Թրամփը քննադատել է դատարանի որոշումը և շաբաթ օրը հայտարարել, որ ցանկանում է 15% գլոբալ սակագին՝ մեկ օր առաջ հայտարարած 10%-ի փոխարեն:
Եվրոպական հանձնաժողովը հայտարարել է, որ ներկայիս իրավիճակը չի նպաստում «արդար, հավասարակշռված և փոխշահավետ» տրանսատլանտյան առևտրի և ներդրումների իրականացմանը, ինչպես համաձայնեցվել է երկու կողմերի կողմից և նշված է ԵՄ-ԱՄՆ 2025 թվականի օգոստոսի համատեղ հայտարարության մեջ:
Ամերիկացի և ԵՄ պաշտոնյաները անցյալ տարի կնքել են առևտրային համաձայնագիր, որը սահմանում է 15% ներմուծման հարկ Միացյալ Նահանգներ արտահանվող եվրոպական ապրանքների 70%-ի վրա: Եվրոպական հանձնաժողովը զբաղվում է ԵՄ 27 անդամ երկրների առևտրով:
ԵՄ բարձրաստիճան օրենսդիրը կիրակի օրը հայտարարել է, որ Եվրախորհրդարանի բանակցային թիմին կառաջարկի դադարեցնել համաձայնագրի վավերացման գործընթացը։
«ԱՄՆ վարչակազմի կողմից մաքուր սակագնային քաոս», – սոցիալական ցանցերում գրել է խորհրդարանի միջազգային առևտրի հանձնաժողովի նախագահ Բերնդ Լանգեն։ «Ոչ ոք այլևս չի կարողանում հասկանալ դա՝ միայն բաց հարցեր և աճող անորոշություն ԵՄ-ի և ԱՄՆ-ի մյուս առևտրային գործընկերների համար»։
ԵՄ-ԱՄՆ ապրանքների և ծառայությունների առևտրի արժեքը 2024 թվականին կազմել է 1.7 տրիլիոն եվրո (2 տրիլիոն դոլար) կամ միջինում օրական 4.6 միլիարդ եվրո, ըստ ԵՄ վիճակագրական գործակալության՝ Եվրոստատ։
«Գործարքը գործարք է», – ասել է Եվրահանձնաժողովը։ «Որպես Միացյալ Նահանգների ամենամեծ առևտրային գործընկեր՝ ԵՄ-ն ակնկալում է, որ ԱՄՆ-ն կկատարի համատեղ հայտարարության մեջ նշված իր պարտավորությունները, ինչպես որ ԵՄ-ն պահպանում է իր պարտավորությունները։ ԵՄ արտադրանքը պետք է շարունակի օգտվել առավել մրցակցային ռեժիմից՝ առանց նախկինում համաձայնեցված հստակ և ամբողջական առաստաղից ավելի սակագների աճի»։
Թրամփը բարձրացնում է համաշխարհային մաքսատուրքերը 10%-ից մինչև 15%՝ «անմիջապես ուժի մեջ մտնելով»
Ջեյմիսոն Գրիրը՝ Թրամփի գլխավոր առևտրային բանակցողը, կիրակի առավոտյան CBS News-ին տված հարցազրույցում ասել է, որ ԱՄՆ-ն պլանավորում է պահպանել իր առևտրային համաձայնագրերը և ակնկալում է, որ իր գործընկերները նույնը կանեն։
Նա ասել է, որ այս շաբաթավերջին խոսել է իր եվրոպացի գործընկերոջ հետ և չի լսել, որ որևէ մեկը իրեն ասի, որ համաձայնագիրը չեղյալ է հայտարարվել։
«Գործարքները հիմնված չէին այն բանի վրա, թե արդյոք արտակարգ մաքսատուրքերի վերաբերյալ դատական վեճը կբարձրանա, թե կնվազի», – ասել է Գրիրը։ «Ես դեռ չեմ լսել, որ որևէ մեկը գա ինձ մոտ և ասի, որ համաձայնագիրը չեղյալ է հայտարարվել։ Նրանք ուզում են տեսնել, թե ինչպես է դա զարգանալու»։
Եվրոպայի ամենամեծ արտահանումները ԱՄՆ են՝ դեղագործական արտադրանք, մեքենաներ, ինքնաթիռներ, քիմիական նյութեր, բժշկական գործիքներ, ինչպես նաև գինի և ոգելից խմիչքներ։ ԱՄՆ-ի ամենամեծ արտահանումների շարքում են մասնագիտական և գիտական ծառայությունները, ինչպիսիք են վճարային համակարգերը և ամպային ենթակառուցվածքները, նավթն ու գազը, դեղագործական արտադրանքը, բժշկական սարքավորումները, ավիատիեզերական արտադրանքը և մեքենաները։
«Երբ կիրառվում են անկանխատեսելիորեն, մաքսատուրքերը բնույթով խաթարող են, խաթարելով վստահությունն ու կայունությունը համաշխարհային շուկաներում և ստեղծելով հետագա անորոշություն միջազգային մատակարարման շղթաներում», – հավելել է հանձնաժողովը։
Որպես հիմնականում առևտրային բլոկ, ԵՄ-ն իր տրամադրության տակ ունի հակահարված տալու հզոր գործիք՝ բլոկի Հակահարվածային գործիքը։ Այն ներառում է մի շարք միջոցառումներ՝ ԵՄ անդամ երկրների կամ կորպորացիաների վրա չափազանց ճնշում գործադրող երկրներից առևտուրն ու ներդրումները արգելափակելու կամ սահմանափակելու համար։
Միջոցառումները կարող են ներառել ապրանքների և ծառայությունների արտահանման և ներմուծման կրճատում, երկրներին կամ ընկերություններին ԵՄ պետական մրցույթներին մասնակցելուց արգելք կամ ուղղակի արտասահմանյան ներդրումների սահմանափակում։ Իր ամենածանր ձևով դա, ըստ էության, կփակի ԵՄ 450 միլիոն հաճախորդներից բաղկացած շուկային մուտքը և միլիարդավոր դոլարների վնասներ կպատճառի ԱՄՆ ընկերություններին և ամերիկյան տնտեսությանը։
