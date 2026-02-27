Աննա Հակոբյանն, ըստ հայտարարագրի՝ և՛ տուն ունի, և՛ մեքենաներ

Վաղ առավոտյան Աննա Հակոբյանը տեսանյութ հրապարակեց, որով հայտնեց՝ Նիկոլ Փաշինյանի հետ քաղաքացիական ամուսնությունը դադարեցրել է։
Տարածված տեսանյութում Հակոբյանը նշում է, որ չունի բնակարան և տեղափոխվում է վարձով ապրելու, մինչև հիփոթեքով գնված իր բնակարանը պատրաստ կլինի։
MediaHub-ը ուսումնասիրելով Աննա Հակոբյանի 2025 թվականին ներկայացրած հայտարարագիրը, որը վերաբերում է 2024 թվականին, նկատեց, որ տարվա սկզբում նա ունեցել է 2 բնակարան, որոնցից մեկը գնման եղանակով, մյուսը՝ ժառանգության։
Սակայն հաշվետու տարվա ընթացքում Հակոբյանը մեկ բնակարանը օտարել է (45 մլն 500 հազար դրամով), ինչպես և ինքը հայտարարեց տեսանյութում, բայց մյուս՝ ժառանգության եղանակով բաժնային սեփականության իրավունքով անշարժ գույքը շարունակել է հաշվետու տարվա վերջում գրանցված մնալ։
Նշենք նաև, որ Հակոբյանը որպես տրանսպորտային միջոց հայտարարագրել է Nissan, Renault, Vaz մակնիշի մեքենաներ։ Դրանք եղել են գնման եղանակով և պահպանվել են հաշվետու տարվա վերջում։
Հայտարարագրից երևում է՝ Աննա Հակոբյանը 2009 թվականին ձեռք է բերել բաժնեմասային արժեթղթեր, որի արժեքը հաշվետու տարվա սկզբում և վերջում կազմել է 25 հազար դրամ։
Նրա՝ հաշվետու տարվա ընթացքում հանձնված փոխառության գումարը կազմել է 49 մլն 350 հազար դրամ։ Տարեվերջում առկա փոխառության գումարը պահպանվել է։
Հակոբյանի բանկային ավանդների թիվը հաշվետու տարվա սկզբում կազմել է 0 դրամ, ինչը տարվա վերջում դարձել է 40 հազար դոլար և 10 մլն դրամ, իսկ բանկային հաշիվների մնացորդը 0 դրամից տարվա վերջում դարձել է 3 մլն 622 հազար դրամ։
Հաշվետու տարվա վերջում առկա կանխիկ դրամի գումարը կազմել է 8,500 դոլար և 650 հազար դրամ։
Աննա Հակոբյանի հաշվետու տարվա եկամուտը կազմել է 105 մլն 876 հազար դրամ։ Իսկ ահա ստացված վարկերի և փոխառությունների մայր գումարի մնացորդը հաշվետու տարվա դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ 44 մլն 415 հազար դրամ է։
Բաց մի թողեք
2 անշարժ գույք, 3.5 մլն կանխիկ գումար. Արսեն Թորոսյանի մտերիմ ընկեր ու բարեկամ Արտյոմ Սմբատյանի հայտարարագրի հետքերով. Լուսանկար
Հանրային հեռուստաընկերության եթերը՝ ռեստորանից
Ով էր հարձակվել ԱԺ նախկին պատգամավոր Անի Սամսոնյանի վրա. դատախազի անգործության հետևանքը