28/02/2026

EU – Armenia

Աննա Հակոբյանն, ըստ հայտարարագրի՝ և՛ տուն ունի, և՛ մեքենաներ

infomitk@gmail.com 27/02/2026 1 min read

Վաղ առավոտյան Աննա Հակոբյանը տեսանյութ հրապարակեց, որով հայտնեց՝ Նիկոլ Փաշինյանի հետ քաղաքացիական ամուսնությունը դադարեցրել է։

Տարածված տեսանյութում Հակոբյանը նշում է, որ չունի բնակարան և տեղափոխվում է վարձով ապրելու, մինչև հիփոթեքով գնված իր բնակարանը պատրաստ կլինի։

MediaHub-ը ուսումնասիրելով Աննա Հակոբյանի 2025 թվականին ներկայացրած հայտարարագիրը, որը վերաբերում է 2024 թվականին, նկատեց, որ տարվա սկզբում նա ունեցել է 2 բնակարան, որոնցից մեկը գնման եղանակով, մյուսը՝ ժառանգության։

Սակայն հաշվետու տարվա ընթացքում Հակոբյանը մեկ բնակարանը օտարել է (45 մլն 500 հազար դրամով), ինչպես և ինքը հայտարարեց տեսանյութում, բայց մյուս՝ ժառանգության եղանակով բաժնային սեփականության իրավունքով անշարժ գույքը շարունակել է հաշվետու տարվա վերջում գրանցված մնալ։

Նշենք նաև, որ Հակոբյանը որպես տրանսպորտային միջոց հայտարարագրել է Nissan, Renault, Vaz մակնիշի մեքենաներ։ Դրանք եղել են գնման եղանակով և պահպանվել են հաշվետու տարվա վերջում։

Հայտարարագրից երևում է՝ Աննա Հակոբյանը 2009 թվականին ձեռք է բերել բաժնեմասային արժեթղթեր, որի արժեքը հաշվետու տարվա սկզբում և վերջում կազմել է 25 հազար դրամ։

Նրա՝ հաշվետու տարվա ընթացքում հանձնված փոխառության գումարը կազմել է 49 մլն 350 հազար դրամ։ Տարեվերջում առկա փոխառության գումարը պահպանվել է։

Հակոբյանի բանկային ավանդների թիվը հաշվետու տարվա սկզբում կազմել է 0 դրամ, ինչը տարվա վերջում դարձել է 40 հազար դոլար և 10 մլն դրամ, իսկ բանկային հաշիվների մնացորդը 0 դրամից տարվա վերջում դարձել է 3 մլն 622 հազար դրամ։

Հաշվետու տարվա վերջում առկա կանխիկ դրամի գումարը կազմել է 8,500 դոլար և 650 հազար դրամ։

Աննա Հակոբյանի հաշվետու տարվա եկամուտը կազմել է 105 մլն 876 հազար դրամ։ Իսկ ահա ստացված վարկերի և փոխառությունների մայր գումարի մնացորդը հաշվետու տարվա դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ 44 մլն 415 հազար դրամ է։

Բաց մի թողեք

1 min read

2 անշարժ գույք, 3.5 մլն կանխիկ գումար. Արսեն Թորոսյանի մտերիմ ընկեր ու բարեկամ Արտյոմ Սմբատյանի հայտարարագրի հետքերով. Լուսանկար

27/02/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Հանրային հեռուստաընկերության եթերը՝ ռեստորանից

27/02/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ով էր հարձակվել ԱԺ նախկին պատգամավոր Անի Սամսոնյանի վրա. դատախազի անգործության հետևանքը

27/02/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Միակ բանը, որ պետք էր քննարկել ու պահանջել, Աննա Հակոբյանի պետական պահպանության ապահովման հարցն է. Աբրահամյան

27/02/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Դեսանտավորները պատրաստվում են Ուկրաինայում հնարավոր խաղաղապահ առաքելությանը․ «The Telegraph»

27/02/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

«Yandex Taxi»-ից օգտվելիս զգույշ եղեք, սրիկա վարորդներ ունեն․ Լուսանկար

27/02/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Վթար՝ Տառերի պուրակի հարևանությամբ, բախվել են «Opel» ու «Volkswagen»-ը, վիրավnրներ կան․ Լուսանկար

27/02/2026 infomitk@gmail.com