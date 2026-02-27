28/02/2026

EU – Armenia

«Yandex Taxi»-ից օգտվելիս զգույշ եղեք, սրիկա վարորդներ ունեն․ Լուսանկար

infomitk@gmail.com 27/02/2026 1 min read

Ֆեյսբուքյան օգտատեր Նանա Գնդոյանը գրել է․

«Սիրելի ընկերներ, Yandex Taxi-ից օգտվելիս ԶԳՈՒՅՇ եղեք, պարզվում է ՍՐԻԿԱ վարորդներ ունեն։

Առավոտյան 7 տարեկան երեխայիս դպրոց տանելու նպատակով Yandex Taxi կանչեցի, նստեցինք։ Երթևեկելուց մոտ 5 րոպե անց, տեսնելով, որ շատ ուժեղ անձրև է գալիս, որոշեցի բացի երեխայի դպրոցի ուղղությունը ավելացնել նաև իմ աշխատավայրի հասցեն, որպեսզի երեխային դպրոցում թողնելուց հետո նույն տաքսիով հասնեմ աշխատավայրս։

Տեսնելով, որ ևս մեկ ուղղություն եմ ավելացրել՝ վարորդը (որն, ի դեպ, ռուսախոս էր և հայերեն չէր խոսում) շատ կոպիտ ձևով ինձ ասաց, որ ես իրավունք չունեմ ուղղություն ավելացնելու և որ ինքը չի քշելու։ Ի պատասխան իմ զարմանքի, որ եթե ես իրավունք չունեմ ուղղություն ավելացնելու, ապա ինչու է Yandex-ն իր ծրագրում տալիս այդ հնարավորությունը՝ վարորդը կտրուկ արգելակեց մեքենան Վաղարշյան փողոցի վրա և պահանջեց, որ ես իմ 7 տարեկան երեխայի հետ դուրս գամ մեքենայից։ Դա այն դեպքում, որ փողոցում սաստիկ անձրև էր գալիս։ Իր պահանջին ի պատասխան ես իրեն հարց տվեցի․

– Այսինքն, Դուք առաջարկում եք ինձ 7 տարեկան երեխայի հետ դուրս գալ մեքենայից և ուժեղ անձրևի տակ մնալ փողոցում այն բանի համար որ ես ուղղությո՞ւն եմ ավելացրել։

Պատասխանը եղավ կոպիտ․ – Выходите из машины !

– Вы вообще человек? У Вас совесть есть? – եղավ իմ վրդովված պատասխանը։

Ինչին ի պատասխան վարորդի նորից կոպիտ ձևով կրկնեց, որ իջնենք մեքենայից։ Ես, իհարկե իջա, սակայն իջնելուց առաջ ասացի այն ամենը, ինչ մտածում եմ այդ վարորդի ով լինելու մասին։

Այս միջադեպից անմիջապես հետո գրել եմ Yandex Taxi ծառայությանը, սակայն իրենց կողմից ստացել եմ բացառապես հերթապահ պատասխաններ։

Իմ պահանջն է, որպեսզի նման սրիկաները, ովքեր կարող են կնոջը 7 տարեկան երեխայի հետ անձրևի տակ թողնել ճանապարհի կեսին, իրավունք չունենան տաքսու ծառայություններ մատուցել։

Ի վերջո, Yandex-ը և նմանատիպ այլ տաքսու ծառայությունները պետք է որոշակի պետական վերահսկողության տիրությում լինեն, այլապես ստացվում է, որ ՀՀ քաղաքացիները լիովին անպաշտպան են տաքսի ծառայությոքւններ մատուցող ընկերութունների վարորդների կամայականությունների առջև։

Կցում եմ սքրինը, որպեսզի դեմքով ճանաչեք այդ Չմարդին»։

Blog Image

Բաց մի թողեք

1 min read

Արաբկիրի «Երևան Սիթի»-ի հարևանությամբ հայտնաբերվել է տղամարդու մարմին

26/02/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Մայիսի 1-ից Երևանում և մարզերում կսահմանվի ջրամատակարարման 17-ժամյա ռեժիմ․ «Վեոլիա Ջուրը» հայտարարություն է տարածել

25/02/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Քաղաքացին ինքնասպան է եղել հոսանքի մալուխով կախվելու միջոցով․ որտեղ է հայտնաբերվել դին․ ՔԿ

23/02/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Միակ բանը, որ պետք էր քննարկել ու պահանջել, Աննա Հակոբյանի պետական պահպանության ապահովման հարցն է. Աբրահամյան

27/02/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Դեսանտավորները պատրաստվում են Ուկրաինայում հնարավոր խաղաղապահ առաքելությանը․ «The Telegraph»

27/02/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

«Yandex Taxi»-ից օգտվելիս զգույշ եղեք, սրիկա վարորդներ ունեն․ Լուսանկար

27/02/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Վթար՝ Տառերի պուրակի հարևանությամբ, բախվել են «Opel» ու «Volkswagen»-ը, վիրավnրներ կան․ Լուսանկար

27/02/2026 infomitk@gmail.com