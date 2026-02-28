Խմբագրի ընտրություն. Անսասան աջակցությո՞ւն.
Մինչդեռ ԵՄ առաջնորդները քննադատում էին Օրբանին Հունգարիայի կողմից Ուկրաինայի աջակցության միջոցառումներին խոչընդոտելու համար, Միության մեջ մեծանում է հռետորաբանության և գործողությունների միջև եղած անջրպետը։
Կամավորների կոալիցիայի հանդիպումը Կիևում
Եվրոպական զբաղվածության և սոցիալական իրավունքների ֆորումը վերադարձել է։
Այս տարվա թողարկումը կանդրադառնա ԵՄ-ի արձագանքին այն մարտահրավերներին, որոնց այսօր բախվում են շատ մարդիկ՝ կենսապահովման աճը, աշխատանքային անապահովությունը և աշխատաշուկայի փոփոխությունները։ Միացեք մեզ՝ ուսումնասիրելու Եվրոպայի ամենամեծ ուժին՝ նրա ժողովրդին աջակցելու համարձակ գաղափարները։
Փետրվարի վերջին շաբաթը մռայլ իրադարձություն է բերում Եվրոպայի համար՝ հրավիրելով մտորումների պատերազմի անիմաստության մասին, որն ավելի ու ավելի է արմատացած թվում, քանի որ մտնում է իր հինգերորդ տարին։ Ուկրաինան բացահայտում է ԵՄ անդամների միջև եղած թերությունները, քանի որ դաշինքը չի կարողանում կատարել 20-րդ պատժամիջոցների փաթեթի և 90 միլիարդ եվրոյի վարկի վերաբերյալ պարտավորությունները՝ Հունգարիայի անզիջողականության շնորհիվ։
Սակայն, մինչդեռ Հունգարիայի Վիկտոր Օրբանը քննադատության էր արժանացել ԵՄ առաջնորդների և Ուկրաինայի նախագահ Զելենսկու կողմից, հռետորաբանության և գործողությունների միջև եղած բացը ավելի ու ավելի տեսանելի է դառնում, աջակցության միջոցառումները կրճատվում են, իսկ Ուկրաինայի՝ Միությանը միանալու հնարավորության վերաբերյալ անորոշություն կա։ Պայքարի մեջ գտնվող երկիրը Միության մեջ ներառելու համար շրջանցիկ լուծումների կողմնակիցները՝ «անմիջական անդամակցության թեթև» տարբերակը, շեշտը դնում են անվտանգության և տնտեսական հրամայականների վրա, սակայն գործող անդամների միջև քաղաքական տարաձայնությունները մինչ օրս խոչընդոտել են այս ճակատում իրական առաջընթացին։
Այնուամենայնիվ, հակամարտությունը հիմնարար կերպով փոխել է ժամանակակից պատերազմը, ներդրումներն այժմ ուղղվում են անօդաչու թռչող սարքերի հնարավորությունների մեջ։ Եվ չնայած սա տարածք է բացել նոր արտադրողների համար, մտահոգություններ են առաջացել նաև հարյուր միլիոնավոր եվրոյի արժողությամբ պայմանագրերի վերաբերյալ, որոնք շնորհվում են ստարտափ ընկերություններին, որոնք չունեն երկարաժամկետ արդյունաբերական հեղինակություն։
Միևնույն ժամանակ, եվրոպացի առաջնորդները շարունակում են մեղմացնել իրենց դիրքորոշումը Չինաստանի նկատմամբ առևտրի ոլորտներում, իսկ Գերմանիայի կանցլեր Ֆրիդրիխ Մերցը վերջինն է այցելել Պեկին։ Չնայած ԵՄ-ի կողմից իր մոտեցման փոփոխության վերաբերյալ կտրականապես հերքվող պնդումներին, նման «բազեական» մոտեցումը պահպանելու տնտեսական նպատակահարմարությունը փորձության է ենթարկվել տրանսատլանտյան լարվածության պատճառով։
Եվ չնայած Գերագույն դատարանը անցյալ ուրբաթ որոշեց, որ Թրամփի «Ազատագրման օրվա» սակագների փաթեթը անօրինական է, ԱՄՆ նախագահը երեքշաբթի օրը իր «Երկրի վիճակի մասին» ելույթում նվազեցրեց իրավական գրգռվածությունը։ «Լավ լուրն այն է, որ գրեթե բոլոր երկրներն ու կորպորացիաները ցանկանում են պահպանել այն գործարքը, որն արդեն կնքել էին Գերագույն դատարանի անհաջող միջամտությունից առաջ», – ասաց նա Կոնգրեսին։
ԵՄ պաշտոնյաները, որոնք ակնհայտորեն հակված էին մազոխիզմի, ապացուցեցին Թրամփի ճիշտ լինելը՝ նշելով իրենց նախընտրությունը հուլիսին կնքված անհավասար առևտրային համաձայնագրով սահմանված 15% սակագների նկատմամբ, չնայած Թրամփը ստիպված է եղել սակագները իջեցնել մինչև 10%։ Այլ համատեքստում ֆարսը կարող է ծիծաղելի լինել։
