Ի՞նչ անել, եթե ԵՄ փոխադարձ պաշտպանությունը գործարկվի

Եվրամիության կողմից Վաշինգտոնի ՆԱՏՕ-ի նկատմամբ հանձնառության նկատմամբ Վաշինգտոնի վստահության թուլացումը հանգեցրել է դաշինքի սեփական փոխադարձ պաշտպանության կետը վերանայելու կոչերի։
ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփի՝ Գրենլանդիան իր ՆԱՏՕ-ի դաշնակից Դանիայից վերցնելու սպառնալիքը Եվրոպայում հանգեցրել է ԵՄ պաշտպանության կետը՝ եվրոպական պայմանագրերի 42.7 հոդվածը վերականգնելու կոչերի, որի մասին Բրյուսելում քչերն էին նախկինում մտածել։
«Գրենլանդիայի միջադեպը փոխեց ՆԱՏՕ-ի 5-րդ հոդվածի և ԱՄՆ հուսալիության մասին մտածողությունը։ Այսպիսով, մենք ունենք մեր սեփական համերաշխության կետը, որը չի կիրառվել», – ասել է Կլաուս Վելլեն, Բրյուսելի վաղեմի աշխատակից, որը 14 տարի ծառայել է որպես Եվրախորհրդարանի գլխավոր քարտուղար։
Եվրամիությունը 42.7 հոդվածը սահմանել է 2000-ականների կեսերին, բայց այն մինչ օրս գոյություն ունի հիմնականում թղթի վրա։ Չնայած հոդվածը պահանջում է, որ ԵՄ երկրները օգնության հասնեն կարիքավոր ԵՄ մյուս անդամներին, մեծ անորոշություն կա այն մասին, թե դա ինչ է նշանակում։
ԵՄ պաշտպանության հանձնակատար Անդրիուս Կուբիլիուսը որոշ ժամանակ առաջ է մղել եվրոպական պայմանագրերի 42.7 հոդվածի ավելի հստակ սահմանումը: Հունվարին, Գրենլանդիայի շուրջ դիվանագիտական բացասական հետևանքներից հետո, Եվրոպական խորհրդարանի անդամները նույնպես սկսեցին կոչ անել պաշտպանության կետի նպատակի շուրջ ավելի մեծ պարզաբանման:
Փետրվարին Մյունխենի անվտանգության համաժողովի ժամանակ Հանձնաժողովի նախագահ Ուրսուլա ֆոն դեր Լեյենի և Գերմանիայի կանցլեր Ֆրիդրիխ Մերցի նմանատիպ հայտարարություններից հետո քննարկումը ստացավ իրական քաղաքական հնչեղություն:
Եվրոպայի փոխադարձ պաշտպանության կետը ԵՄ յուրաքանչյուր երկրի կողմից տրամադրվող օգնության որոշումը թողնում է ազգային մայրաքաղաքներին, նման ՆԱՏՕ-ի 5-րդ հոդվածին:
Այնուամենայնիվ, որոշ փորձագետներ 42.7 հոդվածը համարում են ավելի հեռահար, քան ՆԱՏՕ-ի կոլեկտիվ պաշտպանության պարտավորությունը:
Նախ, ԵՄ պաշտպանության կետը գործարկելու շեմն ավելի ցածր է, քանի որ այն կարող է ակտիվացվել, եթե ԵՄ երկիրը բախվի զինված ագրեսիայի, ինչպիսին է ծովային շրջափակումը: Սակայն ՆԱՏՕ-ի կետը պահանջում է զինված հարձակում: Բացի այդ, ՆԱՏՕ-ի պաշտպանության կետը ուժի մեջ է մտնում միայն այն դեպքում, եթե բոլոր 32 անդամ պետությունները համաձայն են։
ԵՄ պետությունները պարտավոր են նաև աջակցել միմյանց «իրենց ուժերի սահմաններում գտնվող բոլոր միջոցներով», մինչդեռ ՆԱՏՕ-ի դրույթը նախատեսում է օգնություն, ինչպես յուրաքանչյուր դաշնակից անհրաժեշտ է համարում։
Չնայած ԵՄ փոխադարձ պաշտպանության համաձայնագրի ակնհայտորեն լայնածավալ բնույթին, Վելլեն, որը ներկայումս ղեկավարում է աջ կենտրոնամետ Մարտենս կենտրոնի խորհրդատվական խորհուրդը և խորհրդատվություն է տրամադրում հանձնաժողովին պաշտպանության հարցերով, ասել է, որ պարզ չէ, թե ինչպիսին կլինի արձագանքը, եթե որևէ երկիր իրականում ակտիվացնի 42.7 հոդվածը։
Օրինակ, եթե 100,000 ռուս զինվոր հանկարծ հայտնվի Բալթյան երկրներից մեկի արևելյան սահմանին, և ԱՄՆ-ն, ինչ-ինչ պատճառներով, ազդանշան տա, որ չի մասնակցի 5-րդ հոդվածի համաձայն ավանդական պաշտպանությանը, ապա, ըստ Վելլեի, հարցեր կան այն մասին, թե ինչպես կգործի Եվրամիությունը։
«Եվրոպացիները պետք է ասեն, թե ինչ կլինի, եթե ակտիվացվի 42-րդ հոդվածը», – ասել է Վելլեն։
Ֆրանսիական փորձությունը
Փոխադարձ պաշտպանության հոդվածը միայն մեկ անգամ է ակտիվացվել՝ Ֆրանսիայի կողմից 2015 թվականի Փարիզի ահաբեկչական հարձակումներից հետո: ԵՄ երկրները հիմնականում լոգիստիկ աջակցություն են ցուցաբերել, Բելգիան և Գերմանիան փոխանակվել են հետախուզական, ոստիկանական աջակցությամբ և հակաահաբեկչական փորձագետներով:
Հունաստանը նաև մտածում էր 42.7 հոդվածը ակտիվացնելու մասին 2020 թվականին, երբ բախվեց հարևան Թուրքիայի ագրեսիվ վարքագծին՝ Արևելյան Միջերկրական ծովում ծովային վեճերի պատճառով:
Գործը համարվում էր ավելի բարդ, քանի որ Թուրքիան ՆԱՏՕ-ի անդամ է, և 42.7 հոդվածի ակտիվացումը կարող էր սրել դաշնակիցների միջև լարվածությունը: Բրյուսելում նաև քաղաքական ցանկություն չկար սրելու: Այդ ժամանակ Աթենքը պահանջեց պատժամիջոցներ կիրառել Անկարայի դեմ, որոնք մերժվեցին մի քանի երկրների, այդ թվում՝ Գերմանիայի կողմից:
Եվրոպական ինքնավարություն
Քանի որ ԱՄՆ-ն պլանավորում է Եվրոպայի պաշտպանության ավելի մեծ մասը հանձնել եվրոպացիներին, ավելի ու ավելի է քննարկվում այն հնարավորությունը, որ ՆԱՏՕ-ի ամենաուժեղ անդամը մեծ մասամբ կխուսափի մայրցամաքի արևելյան սահմանին Ռուսաստանի հետ հնարավոր հակամարտություններից:
ԵՄ անվտանգության ուսումնասիրությունների ինստիտուտի փորձագետ Լուիջի Սկացիերիի համար ԵՄ-ն պետք է մշակի «գաղափարներ այն մասին, թե ինչ կարող է անել ԵՄ-ն որպես ինստիտուտ պատերազմը կանխելու համար»:
Նման վարժությունը կարող է ներառել ԵՄ իրավաբանական ծառայությունների կողմից աշխարհագրական շրջանակի համաձայնեցում, ասաց Սկացիերին, որի ինստիտուտը ԵՄ գործակալություն է, որը խորհրդատվություն է տրամադրում անդամ պետություններին արտաքին գործերի վերաբերյալ։
Այնուամենայնիվ, քանի դեռ ՆԱՏՕ-ն գոյություն ունի, այն կմնա Եվրոպայի պաշտպանության հիմնական շրջանակը, նշեց Սկացիերին։ Նրա խոսքով՝ ԵՄ-ի հաջորդ տարվա ուշադրության կենտրոնում կլինի այն, թե ինչպես, որպես ինստիտուտ, կարող է աջակցել իր անդամ պետություններին հարձակման դեպքում։
