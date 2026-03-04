04/03/2026

EU – Armenia

Իրանից բալիստիկ հրթիռ է արձակվել Թուրքիայի ուղղությամբ

infomitk@gmail.com 04/03/2026 1 min read

Արևելյան Միջերկրական ծովում տեղակայված ՆԱՏՕ-ի ՀՕՊ և հակահրթիռային պաշտպանության ուժերը որսացել են և ոչնչացրել Իրանից Թուրքիայի օդային տարածք ուղղված բալիստիկ հրթիռը։

Ինչպես հայտնել է Թուրքիայի պաշտպանության նախարարությունը, այն անցել է Իրաքի և Սիրիայի օդային տարածքներով: Հրթիռի բեկորներն ընկել են Թուրքիայի Հաթայ նահանգում, վիրավորներ կամ զոհեր չկան։

Թուրքիայի պաշտպանության նախարարությունը կոչ է արել հակամարտության բոլոր կողմերին զերծ մնալ տարածաշրջանում պատերազմի հետագա տարածումից և հայտարարել է ՆԱՏՕ-ի և մյուս դաշնակիցների հետ խորհրդակցությունների մասին։

Թուրքիայի ԱԳՆ-ն նաև ընդգծել է, որ իրեն իրավունք է վերապահում պատասխանել երկրի դեմ ուղղված ցանկացած թշնամական գործողության։

