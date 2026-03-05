05/03/2026

EU – Armenia

Էրդողանը զգուշացրել է Իրանին․ իրավիճակը լարվում է

infomitk@gmail.com 05/03/2026 1 min read

Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը մեկնաբանել է Իրանից Թուրքիայի օդային տարածք արձակված բալիստիկ հրթիռի չեզոքացումը։

«Այն ժամանակ, երբ մեր տարածաշրջանը դժվար ժամանակներ է ապրում, մենք չենք թողնի իրավիճակը պատահականության հույսին։ Ինչպես այս միջադեպի դեպքում, մենք սերտորեն խորհրդակցում ենք մեր ՆԱՏՕ-ի դաշնակիցների հետ՝ ձեռնարկելով բոլոր անհրաժեշտ միջոցները և անմիջապես իրականացնելով անհրաժեշտ միջամտությունը։ Մենք նաև հնարավորինս հստակ փոխանցում ենք մեր նախազգուշացումները՝ նման միջադեպերի կրկնությունը կանխելու համար», – ասել է Թուրքիայի նախագահը զինվորականների հետ իֆտարի ժամանակ։

