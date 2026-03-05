Մարտի 6-ի աստղագուշակ․ Հաճախ օգնում է զվարթ, կենսուրախ մարդկանց հետ շփումը

ԽՈՅ (Aries, 21.III–20.IV)
Հիանալի օր է աշխատանքի համար: Ձեզ հաջողվում է լուծել բարդ խնդիրները, առաջ անցնել հին մրցակիցներից և արդարացնել դաշնակիցների սպասելիքները: Հաճախ աշխատանքային խնդիրների լուծման համար օգտագործում եք ձեր հմայքը, և դա շատ արդյունավետ է: Այլ է պատկերը անձնական հարաբերություններում: Այստեղ կարող են դժվարություններ առաջանալ: Մտերիմ մարդիկ միշտ չէ, որ ձեզ ճիշտ են հասկանում: Ցանկացած կարևոր հարցի քննարկում ավելի լավ է հետաձգել: Այսօր կարելի է պլանավորել փոքր ուղեւորություրններ: Նրանք, ամենայն հավանականությամբ, հաճելի կլինեն:
ՑՈՒԼ (Taurus, 21.IV–21.V)
Բարենպաստ օր է երկարաժամկետ ծրագրեր կառուցելու համար: Կարելի է նաև անցկացնել կարևոր գործնական բանակցություններ: Դրանց արդյունքները ձեզ չեն հիասթափեցնի: Չեն բացառվում ծանոթությունները, որոնք շուտով կստանան ռոմանտիկ շարունակություն: Պետք չէ շատ ջանքեր գործադրել, որպեսզի դուր գաք շրջապատին: Բավական է միայն անկեղծ լինեք: Օրվա երկրորդ կեսը այնքան էլ հարմար չէ գնումներ կատարելու համար:
ԵՐԿՎՈՐՅԱԿ (Gemini, 22.V–21.VI)
Ձեզ սպասում է ծանր օր։ Կարող են անսպասելի խնդիրներ ծագել, և ստիպված կլինեք դրանք շատ արագ լուծել: Ընդ որում, ձեր գործընկերներն ու ընկերները շատ զբաղված կլինեն և դժվար թե կարողանան օգնության հասնել: Հնարավոր է, որ ձեզ միանգամից չհաջողվի հասկանալ իրավիճակը, բայց, եթե սխալներ թույլ տաք, ապա շատ շուտով կարող եք դրանք ուղղելու ելքեր գտնել: Դժվար կլինի հանգստություն պահպանել: Զգույշ եղեք, հոգ տարեք մտերիմների մասին, այսօր նրանք կարող են տուժել ձեր չմտածված գործողություններից: Մի տվեք խոստումներ, եթե համոզված չեք, որ չեք կարող կատարել դրանք:
ԽԵՑԳԵՏԻՆ (Cancer, 22.VI–22.VII)
Կարող եք հայտնվել բարդ և ոչ միանշանակ իրավիճակում, բայց դուք կարող եք ելք գտնել: Հաճախ օգնում է նպատակասլացությունը: Դուք այնքան եք ուզում հասնել ձեր նպատակներին, որ պարզապես չեք նկատում խնդիրները: Եվ՛ աշխատանքում, և՛ մտերիմների հետ հարաբերություններում վառ են դրսևորվում առաջնորդի որակները: Դուք կարող եք ոգեշնչել շատերին: Հիշեք, օրվա երկրորդ կեսին հնարավոր են հիվանդություններ: Ա յդ ժամանակ ավելի լավ է չպլանավորել հոգնեցուցիչ գործեր: Ցանկալի չէ այցելել աշխարհիկ միջոցառումների, քանի որ դրանք կարող են շատ ուժ խլել:
ԱՌՅՈՒԾ (Leo, 23.VII–23.VIII)
Փորձեք որքան հնարավոր է շուտ կողմնորոշվել նպատակների և գերակայությունների հարցում: Հենց դա էլ այսօր պետք է հաջողության հասնելու համար: Դուք կարող եք արագ հասկանալ, թե ինչպես հասնել ցանկալիին, ում կարելի է դիմել խորհրդի և օգնության համար: Կարող է շատ օգտակար լինել նախկինում ստացած փորձը: Անձնական հարաբերություններում ձևավորվում է բարդ իրավիճակ: Դուք կենտրոնացած եք փոքր զիջման չգնալու վրա , բայց ինքներդ էլ չեք նկատում, որ կորցնում եք կարևոր բան։ Այսօր հապճեպ կայացրած որոշումների համար, շուտով ստիպված կլինեք զղջալ:
ԿՈՒՅՍ (Virgo, 24.VIII–23.IX)
Օրը հարմար չէ գումարին վերաբերվող կարևոր որոշումներ կայացնելու, ինչպես նաև ֆինանսական հարցեր քննարկելու համար:Մնացած առումներով օրը բարենպաստ է ։ Անձնական հարաբերություններում հավանական են փոփոխություններ դեպի լավը: Մտերիմների հետ տարաձայնություններն ու ընտանեկան վեճերը կմնան անցյալում: Հնարավորություն կունենաք լավ ժամանակ անց կացնել մտերիմների հետ,զբաղվել այն գործով, որը հետաքրքիր կլինի բոլորի համար: Հնարավոր են ուղևորություններ, այդ թվում ՝ չպլանավորված, որոնք շատ վառ տպավորություններ կտան և երկար կհիշվեն:
ԿՇԵՌՔ (Libra, 24.IX–23.X)
Օրը շատ բաներ չի խոստանում ։ Դժվար թե հաջողվի արագ իրականացնել համարձակ ծրագրերը, բայց կարելի է ավարտին հասցնել սկսած գործը: Հաճախ օգնում են կանայք: Կարելի է հույսը դնել նրանց էմոցիոնալ աջակցության և լավ խորհուրդների վրա: Տղամարդկանց հետ էլ է դժվար չի լինի ընդհանուր լեզու գտնել, նրանք հաճախ բարձրացնում են ձեր տրամադրությունը: Սովորական, միապաղաղ աշխատանքը այսօր ձանձրալի չէ ձեզ համար: Դուք գերազանց կատարում եք այն՝առանց սխալներ թույլ տալու: Հաջող կլինեն փոքր գնումները: Դուք շատ օգտակար գնումներ կկատարեք:
ԿԱՐԻՃ (Scorpius, 24.X–22.XI)
Դուք շատ հետաքրքիր գաղափարներ ունեք, բայց դժվար թե հաջողվի դրանք արագ կյանքի կոչել: Հանգամանքները ոչ այնքան բարենպաստ կերպով են դասավորվում, երբեմն ձեր ճանապարհին խոչընդոտներ են առաջանում են, իսկ ընկերները հրաժարվում են օգնել: Չի բացառվում, որ ստիպված կլինեք հետաձգել վաղուց ծրագրված հանդիպումները: Սկզբում դա ձեզ շատ կտխրեցնի, բայց շուտով կհասկանաք, որ այդպես ավելի լավ է: Երեկոյան հնարավոր են լավ նորություններ և հետաքրքիր գաղափարներ ։ Հավանական են հին ծանոթների հետ հանդիպումներ:Նրանք կկիսվեն անսովոր բաներով կամ հետաքրքիր առաջարկներ կանեն:
ԱՂԵՂՆԱՎՈՐ (Sagittarius, 23.XI–21.XII)
Գերակշռում է դրական միտումների ազդեցությունը: Չնայած երբեմն-երբեմն ծագող դժվարություններին, դուք վստահ եք,որ հաջողության կհասնեք բազմաթիվ նախաձեռնություններում: Հնարավորություն ունեք կենտրոնանալ կարևորագույն հարցերի վրա և ժամանակին հասցնել սկսած գործը: Շատ բան կախված է նրանից, թե արդյոք ճիշտ եք գնահատւոմ առաջնահերթությունները: Չեն բացառվում ուղևորությունները: Որոշ Աղեղնավորներ կլինեն այն վայրերում, որոնց մասին շատ հետաքրքիր բաներ են լսել: Օրը խոստանում է ֆինանսական գործերում հաջողություններ: Կարելի է գործարքներ կնքել: Դրանք ձեռնտու կլինեն:
ԱՅԾԵՂՋՅՈՒՐ (Capricornus, 22.XII-20.I)
Մի՛ հետաձգեք գործերը: Օրվա առաջին կեսը նպաստավոր է, և պետք է օգտագործել հենց այն ժամանակը, առավել կարևոր նպատակների հասնելու համար ։ Գործնական բանակցությունները ավելի լավ է վարել մինչև ճաշ: Երեկոն հարմար է անձնական հանդիպումների, ընկերների և սիրելիի հետ շփման համար: Հավանական է, որ օգտակար ինֆորմացիա ստանաք: Չի բացառվում, որ այն անսովոր և անվստահելի աղբյուրից լինի,բայց արի ու տես,որ ինֆորմացիան ճիշտ կլինի: Շատ Այծեղջյուրների համար օրը կապված է նոր գաղափարների հետ, որոնց շնորհիվ նշանի շատ ներկայացուցիչների առաջ նոր հնարավորություններ կբացվեն: Հնարավորություն կունենանք իրագործել նախկինում մտածած գեղեցիկ ու համարձակ ծրագրերը:
ՋՐՀՈՍ (Aquarius, 21.I–19.II)
Ձեզ սպասվում է շատ բարդ և բավականին անհանգիստ օր: Դժվար թե հաջողվի խուսափել իրարանցումներից, կենտրոնանալ այն գործերի վրա, որոնք իսկապես կարևոր են ձեզ համար: Շրջապատը դիմում է ձեզ հարցերով, խնդրանքներով և առաջարկներով: Դուք փորձում եք չզայրանալ, պահպանել ինքնատիրապետումը և ուշադրություն դարձնել ամեն ինչին: Դա թույլ է տալիս խուսափել կոնֆլիկտներից և վիրավորանքներից, փոխել հարաբերությունները դեպի լավը: Կարող են անհաջող լինել ուղևորությունները: Մեծ է ուշացումների և տհաճ պատահարների հավանականությունները: Կարևոր բան մոռանալու կամ կորցնելու վտանգ կա:
ՁԿՆԵՐ (Pisces, 20.II–20.III)
Օրը այնքան էլ վատը չէ, բայց դուք կարող եք այն մռայլ տրամադրությամբ անց կացնել: Ուժեղ, բացասական զգացմունքները կարող են ցավալի զուգադիպություններ, միջադեպեր, մտերիմների հետ տարաձայնություններ առաջացնել: Եթե ինչ-որ բան չի ընթանում ըստ պլանի, դուք սկսում եք կասկածել կատարված ընտրության ճշմարտացիության վրա: Կարող եք ընդհանրապես հրաժարվել որոշ գաղափարներից: Դուք ի վիճկի եք փոխել ձեր վերաբերմունքը տեղի ունեցածի նկատմամբ, ուրախության համար առիթներ գտնել։ Հաճախ օգնում է զվարթ, կենսուրախ մարդկանց հետ շփումը: Նրանց տրամադրությունը փոխանցվում է և ձեզ:
