Թրամփի լուսավոր պահը. Ամերիկան, վերջիվերջո, Եվրոպայի կարիքն ունի

ԱՄՆ-ն նույնիսկ Ուկրաինայից է օգնություն խնդրում Իրանի դեմ գործողություններում, քանի որ Թրամփը զայրացած է Սթարմերի և Սանչեսի վրա՝ իր պատերազմին չաջակցելու համար։
Դոնալդ Թրամփի գերմանացի տատիկն ու պապիկը, հնարավոր է, գիտեին այն բառը, որը որոշ եվրոպացի պաշտոնյաներ այժմ զգում են, երբ տեսնում են, թե ինչպես է նա բողոքում, որ Ամերիկայի ավանդական դաշնակիցները հիասթափեցրել են իրեն՝ «շադենֆրեյդ»։
Մեկ տարի քննադատելով, վիրավորելով և սպառնալով եվրոպացի առաջնորդներին՝ Թրամփն այժմ տեսնում է ռազմավարական առումով կարևոր վայրերում ընկերներ ունենալու արժեքը, եթե նրանք ունեն ռազմական միջոցներ, որոնք նա կարող է օգտագործել, այնուամենայնիվ։
ԱՄՆ-Իսրայել պատերազմը Իրանի դեմ շատ ավելի հեշտ կլիներ իր սկզբնական օրերին, եթե Մեծ Բրիտանիայի վարչապետ Քեյր Սթարմերը չմերժեր ամերիկյան ռմբակոծիչներին թույլտվություն տալ թռչել Մեծ Բրիտանիայի ավիաբազաներից, բողոքեց Թրամփը այս շաբաթ։
Սակայն Սթարմերը պնդում է իր դիրքորոշումը՝ հրաժարվելով թույլատրել Մեծ Բրիտանիայում և արտերկրում գտնվող Թագավորական ռազմաօդային ուժերի օբյեկտներից «պաշտպանական» գործողություններից ավելին։
Իսպանիայի վարչապետ Պեդրո Սանչեսը նույնպես կոշտ է խաղում Թրամփի հետ՝ դատապարտելով այն, ինչը նա համարում է Մերձավոր Արևելքում օրենքը խախտող գործողություն և նմանապես հրաժարվում է թույլ տալ ամերիկյան ինքնաթիռներին թռիչք կատարել իր վերահսկողության տակ գտնվող օդանավակայաններից: Արդյունքում Սանչեսը առաջացրեց Թրամփի զայրույթը:
Եվ Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը՝ միշտ քննադատող ընկերը, Իրանի պատերազմը անվանեց վտանգավոր՝ նախազգուշացնելով, որ այն չի համապատասխանում միջազգային իրավունքին և չի կարող աջակցվել:
Այժմ պառակտումը սպառնում է վերաճել Միացյալ Նահանգների և Եվրամիության միջև խոշոր առևտրային բախման, մինչդեռ Մեծ Բրիտանիայի և Ամերիկայի միջև առասպելականացված «հատուկ հարաբերությունները» միացված են կենսապահովման սարքին, քանի որ մոտենում է ԱՄՆ անկախության 250-ամյակը:
«Մենք գործ ունենք Ուինսթոն Չերչիլի հետ», – ասաց Թրամփը՝ բացատրելով իր առանձնահատուկ հիասթափությունը Սթարմերի նկատմամբ։
Չորեքշաբթի օրը Սպիտակ տան մամուլի քարտուղար Կարոլին Լիվիտն ասաց. «Նախագահը ակնկալում է, որ ամբողջ Եվրոպան՝ իհարկե, մեր բոլոր եվրոպացի դաշնակիցները՝ կհամագործակցեն այս երկար սպասված առաքելության մեջ, ոչ միայն Միացյալ Նահանգների, այլև Եվրոպայի համար՝ ջախջախելու Իրանի խարդախ ռեժիմը, որը ոչ միայն սպառնում է Ամերիկային, այլև սպառնում է մեր եվրոպացի դաշնակիցներին»։
Նա լրագրողներին ասաց, որ Իսպանիան այժմ «համաձայնվել է համագործակցել» ԱՄՆ զինված ուժերի հետ, սակայն Իսպանիայի կառավարությունը անմիջապես հակադարձեց՝ հերքելով։
Եվրոպացի առաջնորդների Իրանի նկատմամբ դիրքորոշումը կարծրացնելը կարևոր պահ է, ինչպես ԱՄՆ նախագահ Ջորջ Բուշի 2003 թվականին Իրաքի դատապարտված և պառակտիչ ներխուժումը տարիներ շարունակ խաթարեց տրանսատլանտյան վստահությունը։ Մերձավոր Արևելքում նման հետևանքային նոր հակամարտության շուրջ լարվածությունը կարող է նույնիսկ գոյատևող լինել Արևմտյան դաշինքի համար՝ 12 ամիս անց, որն արդեն իսկ լարվածություն էր առաջացրել ԱՄՆ-Եվրոպա հարաբերություններում մինչև վերջ։
«Ենթադրում եմ, որ նախագահ Թրամփը չի փորձել ստանալ ՆԱՏՕ-ի աջակցությունը Իրանի դեմ պատերազմի համար. գուցե նա չի մտածել, որ դա արժանի է», – ասել է Մեծ Բրիտանիայի խորհրդարանի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի նախագահ և Սթարմերի Լեյբորիստական կուսակցության անդամ Էմիլի Թորնբերին: «Կասկածում եմ, որ նա հիմա կարող է դաս քաղել դաշնակիցների լայն բազա ունենալու արժեքի մասին»։
Իրաքի ուրվականները
2025 թվականի հունվարին պաշտոնը ստանձնելուց ի վեր Թրամփի ռազմատենչ մոտեցումը դժվար է ընկալել Եվրոպայի շատ պաշտոնյաների համար: Նա կրճատել է ԱՄՆ-ի աջակցությունը Ուկրաինային և փորձել է Կիևին մղել անցանկալի և անհավասարակշիռ խաղաղության համաձայնագրի. քննադատել է «թույլ» ԵՄ առաջնորդներին՝ ներգաղթի հարցում վերահսկողությունը չստանալու համար. պահանջել է, որ Գրենլանդիան հանձնվի Ամերիկային. և այժմ հարձակվում է Իրանի վրա՝ առանց ՆԱՏՕ-ի հիմնական դաշնակիցների հետ խորհրդակցելու։
Այժմ, երբ այդ դաշնակիցները անհանգստացած են և չեն ցանկանում միանալ, Թրամփը և նրա MAGA լեյտենանտները ակնհայտորեն ավելի ներողամիտ չեն, քան Բուշի հանրապետականները, երբ Ֆրանսիան հրաժարվեց աջակցել Իրաքի պատերազմին երկու տասնամյակ առաջ։
Երեքշաբթի երեկոյան նախագահը Սանչեսի կառավարությանը անվանեց «սարսափելի» և «անբարյացակամ»՝ ԱՄՆ ռազմական ինքնաթիռներին իսպանական ավիաբազաներից Իրանի վրա հարձակվելու համար արգելելու որոշման համար, նախքան ԵՄ չորրորդ խոշորագույն տնտեսության հետ առևտրի դադարեցումը։ Սանչեսը չորեքշաբթի օրը հակադարձեց՝ պնդելով, որ չի փոխի իր դիրքորոշումը։
«Մենք չենք պատրաստվում դիրքորոշում ընդունել, որը հակասում է մեր արժեքներին և սկզբունքներին՝ վախենալով ուրիշների կողմից վրեժխնդրությունից», – ասաց Սանչեսը ազգին ուղղված հեռուստատեսային ուղերձի ժամանակ։
Ռոյթերսի տվյալներով՝ Իրանի պատերազմի սկսվելուց հետո Իսպանիայում տեղակայված ամերիկյան օդային լիցքավորման տանկերները մեկնել են Եվրոպայի այլ ռազմական բազաներ։ Մի պաշտոնյա ասել է, որ որոշ ամերիկյան տանկերներ ժամանակավորապես տեղափոխվել են Ֆրանսիա։
ԱՄՆ ֆինանսների նախարար Սքոթ Բեսենթը չորեքշաբթի առավոտյան հեռուստատեսային հարցազրույցի ժամանակ քննադատել է Իսպանիային։ Նա ասել է, որ Մադրիդի «խիստ անհամագործակցային» վերաբերմունքը բազաների ամերիկյան օգտագործման նկատմամբ կազդի ԱՄՆ զինված ուժերի կողմից Իրանի դեմ գործողություններ իրականացնելու կարողության վրա։ «Իսպանացիները վտանգի են ենթարկել ամերիկացիների կյանքը»։
Որոշ եվրոպացիներ մնում են Թրամփի լավ գրքերում։ Այս շաբաթ Սպիտակ տուն կատարած այցի ժամանակ Գերմանիայի կանցլեր Ֆրիդրիխ Մերցը ԱՄՆ նախագահի կողմից ստացել է դրական արձագանք, այն բանից հետո, երբ Գերմանիայում գտնվող Ռամշտայնի ավիաբազան հասանելի դարձավ ԱՄՆ ուժերին։ «Գերմանիան հիանալի է եղել։ Նա հիանալի է եղել», – ասաց Թրամփը։ «Նրանք թույլ են տալիս մեզ վայրէջք կատարել որոշակի տարածքներում, և մենք գնահատում ենք դա»։
Թրամփը շեշտեց, որ Վաշինգտոնը չի ցանկանում Գերմանիայի անմիջական մասնակցությունը մարտական գործողություններին։ «Մենք նրանց չենք խնդրում զորքեր տեղակայել գետնին կամ նման բան», – ասաց նա։
Իսկ Ուկրաինայի մասին ի՞նչ կասեք
Նույնիսկ եթե Սանչեսը, Սթարմերը և Մակրոնը՝ Եվրոպայի առաջատար կենտրոնամետներից երեքը, պահպանեն իրենց դիրքորոշումը ամերիկյան զայրույթի դեմ, եվրոպացի պաշտոնյաները գիտեն, որ, վերջին հաշվով, նրանք դեռևս կարիք ունեն Միացյալ Նահանգների իրենց անվտանգության համար։
Առանց նախագահի ճնշման, Ռուսաստանը, հավանաբար, չի նստի բանակցությունների սեղանի շուրջ՝ Ուկրաինայի հետ խաղաղության համաձայնագիր կնքելու համար. առանց ամերիկյան արտադրության զենքի, Ուկրաինան միևնույն է, կհայտնվի մարտադաշտում պարտության վտանգի տակ։
Մեկ այլ երկրից եվրոպացի դիվանագետ ասաց, որ հույս ունի, որ ԵՄ ավելի շատ առաջնորդներ կհետևեն Իսպանիայի օրինակին։ «Եթե մենք ուզում ենք, որ գերակշռեն միջազգային իրավունքը, կանոնների վրա հիմնված կարգը և բազմակողմանիության ցանկացած ձև, մենք պետք է կարողանանք մտահոգություն հայտնել ամերիկյան գործողությունների վերաբերյալ», – ասաց դիվանագետը։ «Ի՞նչ լծակ կունենանք Պուտինի պատերազմում Ուկրաինայում, եթե Եվրոպան չկարողանա որևէ առարկություն հայտնել ԱՄՆ-ի կողմից Իրանի դեմ պատերազմի վերաբերյալ: Մենք կկորցնենք հեղինակությունը»:
Սակայն ԱՄՆ-ն նույնիսկ օգնություն է խնդրում Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկիից, որին Թրամփը մեկ տարի առաջ անվանել էր «դիկտատոր»՝ առանց «խաղաքարտերի»: Ուկրաինան դարձել է անօդաչու թռչող սարքերի դեմ պաշտպանության համաշխարհային առաջատար՝ ոչնչացնելով Իրանի կողմից նախագծված հազարավոր «Շահեդներ», որոնք Ռուսաստանը արձակել է իր քաղաքների վրա: Իրանն այժմ նույն անօդաչու թռչող սարքերն է արձակում ԱՄՆ-ի և Պարսից ծոցի թիրախների վրա՝ ի պատասխան ամերիկյան և իսրայելական հարձակումների:
«Գործընկերները դիմում են մեզ, Ուկրաինային՝ օգնության համար», – չորեքշաբթի օրը ասաց Զելենսկին: «Այս հարցի վերաբերյալ խնդրանքներ են ստացվել նաև ամերիկյան կողմից»:
Նա հստակեցրեց, որ Ուկրաինան կօգնի միայն այն դեպքում, եթե դա չթուլացնի իր սեփական պաշտպանությունը, և այն պայմանով, որ «դա ծառայի որպես ներդրում մեր դիվանագիտական կարողությունների մեջ», այդ թվում՝ պատերազմը դադարեցնելու ջանքերում: «Մենք օգնում ենք պատերազմից պաշտպանել նրանց, ովքեր օգնում են մեզ՝ Ուկրաինային, պատերազմը հասցնել արժանապատիվ ավարտի»։
ԱՄՆ-ում ոմանք տեսնում էին ռիսկերը։ Ըստ Washington Post-ի՝ ԱՄՆ շտաբների պետերի միացյալ կոմիտեի նախագահ, գեներալ Դեն Քեյնը, ըստ տեղեկությունների, զգուշացրել է Թրամփին, որ Իրանի հետ պատերազմելն ավելի վտանգավոր կլինի առանց հիմնական դաշնակիցների աջակցության։
Մասնավոր զրույցներում ԵՄ կառավարության պաշտոնյաները համաձայնել են։ «Թրամփը Եվրոպայի կարիքն ունի դրա համար», – ասել է նրանցից մեկը։
Նախքան ռազմական հարձակման սկսվելը, Ամերիկայի դաշնակիցները Պարսից ծոցում նույնպես, ըստ տեղեկությունների, կոչ են արել Թրամփին չպատերազմել Իրանի դեմ։ Նա նույնպես անտեսել է նրանց։
Չի անհանգստացել
Սպիտակ տան բարձրաստիճան պաշտոնյայի խոսքով, ում անանունությունը թույլատրվել է անկեղծորեն խոսել դիվանագիտական հարաբերությունների մասին, Թրամփի կողմից Եվրոպայի լիակատար աջակցության ակնկալիքը այնքան էլ անիրատեսական չէ, որքան կարծում են որոշ եվրոպացիներ։ Դա պայմանավորված է նրանով, որ ԱՄՆ-ն դեռևս կարևոր դեր է խաղում ՆԱՏՕ-ի համար։
«Նրանք ընդունեցին, որ նա ճիշտ էր ծախսերի հարցում», – ասել է պաշտոնյան՝ նկատի ունենալով ՆԱՏՕ-ի անդամների անցյալ տարվա խոստումը՝ մեծացնել պաշտպանական բյուջեները, որը հիմնականում պայմանավորված էր Թրամփի ճնշման շնորհիվ։ «Մենք դեռ շատ բան ենք անում Եվրոպայի համար»։
Պաշտոնյան նաև նվազեցրեց Թրամփի Գրենլանդիայի քայլի ազդեցությունը ավելի լայն տրանսատլանտյան հարաբերությունների վրա՝ նշելով, որ «դա այլևս մեզ համար խնդիր չէ»։
Սակայն Եվրոպայի կախվածությունը Ամերիկայից կասկածի տակ չի դրվել։ Նորը կարող է լինել Վաշինգտոնում այն գիտակցումը, որ Ամերիկան առանց իր ավանդական դաշինքների այնքան էլ ուժեղ չէ։
«Մի ուժ, որը ապահովված է իր սեփական ուժի իրականության և օրինականության մեջ, այդպես չի վարվում մարդկանց կամ այլ ուժերի հետ», – ասաց Կոնստանս Շտելզենմյուլլերը, Բրուքինգսի ինստիտուտի՝ Վաշինգտոնի անկախ վերլուծական կենտրոնի Գերմանիայի և տրանսատլանտյան հարաբերությունների փորձագետը։
«Այս ամենին նայելիս եվրոպացիներին իսկապես անհանգստացնում է ամերիկյան ամբարտավանությունն ու չափազանց ձգձգվածությունը», – ասաց Շտելզենմյուլլերը: «Այն միտքը, որ մենք կարող ենք ականատես լինել ամերիկյան ուժի ինքնաոչնչացմանը, կարծում եմ՝ սա է վախ ներշնչում նույնիսկ ամենաքննադատական դաշնակիցների մտքերում»:
Եվ վախենալու շատ բան կա
Մեծ Բրիտանիան, Ֆրանսիան և Գերմանիան այն եվրոպական երկրների շարքում են, որոնք այժմ իրենց ռազմանավերն ու այլ միջոցներն են ուղարկում Մերձավոր Արևելք: Նրանց դրդապատճառը սեփական շահերի պաշտպանությունն է, օրինակ՝ Կիպրոսի պաշտպանությունը ամրապնդելով, որտեղ իրանական անօդաչու թռչող սարքը հարվածել է բրիտանական ավիաբազային:
Սակայն պատերազմի սրման եզրին ցանկացած ռազմական տեղակայում կրում է այն ռիսկը, որ նույնիսկ «պաշտպանական» ուժերը կարող են ներգրավվել կրակոցների մեջ: Այդ դեպքում միայն ամերիկյան կամ իսրայելական կյանքերը չեն վտանգվի, ասաց մի եվրոպացի դիվանագետ: «Եվ դա մեծ որոշում է»:
