Բեռլինալեի ճգնաժամ. «Ոսկե արջի» դափնեկիր Իլքեր Չաթաքը զգուշացնում է Գերմանիայի կառավարության հնարավոր «գրաքննության» մասին

Բեռլինալեի ճգնաժամ. 2026 թվականի «Ոսկե արջի» դափնեկիր Իլքեր Չաթաքը զգուշացնում է Գերմանիայի կառավարության «գրաքննության» մասին:
Իլքեր Չաթաքը, ով այս տարի Բեռլինի կինոփառատոնում արժանացել է գլխավոր մրցանակի «Դեղին տառեր» քաղաքական դրամայի համար, զգուշացնում է Բեռլինալեի համար վարքագծի կանոնագիրք ընդունելու հետևանքների մասին: «Մենք պետք է այն անվանենք այնպես, ինչպես կա՝ գրաքննություն»:
Գերմանա-թուրք ռեժիսոր Իլքեր Չաթաքը, որի «Դեղին տառեր» ֆիլմը վերջերս արժանացել է Բեռլինի կինոփառատոնի «Ոսկե արջ» մրցանակին, մեկնաբանել է Գերմանիայի մշակույթի նախարարության կողմից Բեռլինալեի ղեկավար Թրիշա Թաթլի պաշտոնանկության սպառնալիքից հետո արված առաջարկությունները:
Թաթլի ղեկավարությունը սպառնալիքի տակ է հայտնվել այն բանից հետո, երբ փառատոնի այս տարվա թողարկումը սկզբում ստվերվել է քաղաքական բանավեճի վերաբերյալ լռության քննադատությամբ, ապա մի քանի կինոգործիչների կողմից մրցանակաբաշխության ժամանակ իրենց ընդունելության ելույթները օգտագործել են պաղեստինամետ հայտարարություններ անելու և Ղազայի մասին խոսելու համար:
Թաթլին աջակցելու մեծ ալիք է բարձրացել ոչ միայն ավելի քան 3000 կինոմասնագետների կողմից, ովքեր ստորագրել են բաց նամակ, որում նշվում է, որ Բեռլինալեի ուժը «տարբեր տեսակետներ պահելու և բազմակարծիք ձայներին տեսանելիություն տալու իր ունակության մեջ է», այլև 32 համաշխարհային կինոփառատոների տնօրենների կողմից, այդ թվում՝ Կաննի կինոփառատոնի ղեկավար Թիերի Ֆրեմոյի կողմից, որը ստորագրել է բաց նամակ, որում ասվում է. «Մենք պետք է պահպանենք տարածքներ, որտեղ անհարմարությունը ընդունվում է, որտեղ բանավեճերը կարող են լայնածավալ լինել, որտեղ նոր գաղափարները կարող են տարածվել և որտեղ անսպասելի, իսկ երբեմն էլ հակասական տեսակետները տեսանելի են դառնում»։
«Շոկի մեջ եմ և զզվանքով». Բացատրելով այս տարվա Բեռլինի կինոփառատոնի հիմքում ընկած վիճաբանությունը:
Այս շաբաթ Բեռլինալեն հաստատեց, որ Թաթլը կմնա որպես տնօրեն՝ վերահսկիչ խորհրդի նիստից հետո, որի ընթացքում փառատոնի կազմկոմիտե KBB-ն մի շարք առաջարկություններ է ներկայացրել, այդ թվում՝ վարքագծի կանոնագրքի ստեղծում, քաղաքականապես զգայուն բովանդակության հետ գործ ունեցող անձնակազմի վերապատրաստում, ինչպես նաև անկախ խորհրդատվական ֆորումի ստեղծում, որը ներկայացնում է տարբեր սոցիալական խմբեր, այդ թվում՝ հրեական ձայներ։
«Bild»-ը, որը բացահայտորեն Իսրայելամետ է, կեղծ կերպով պնդել է, որ Թաթլի աշխատանքի շարունակման պայմանը կպահանջի, որ Բեռլինալեն և նրա հյուրերը ստորագրեն նոր «վարքագծի կանոնագիրք»։
Բեռլինալեն հայտարարել է, որ վերահսկիչ խորհուրդը տվել է «խորհուրդներ, այլ ոչ թե պայմաններ, որոնք վերաբերում են Թաթլի աշխատանքի շարունակմանը»։
Իլքեր Չաթաքը արձագանքել է նման առաջարկությունների հնարավոր ընդունմանը։
Ռեժիսոր Իլքեր Չաթաքը դիմում է հանդիսատեսին՝ «Դեղին տառեր» ֆիլմի համար լավագույն ֆիլմի համար «Ոսկե արջ» մրցանակը ստանալուց հետո – 21 փետրվարի, 2026թ.
Ռեժիսոր Իլքեր Չաթաքը դիմում է հանդիսատեսին՝ «Դեղին տառեր» ֆիլմի համար լավագույն ֆիլմի համար «Ոսկե արջ» մրցանակը ստանալուց հետո – 21 փետրվարի, 2026թ. AP Photo
«Բեռլինալեի նման միջազգային A-list փառատոնը, որը նվիրված է ազատական արվեստներին, խոսքի ազատությանը և կինոյին՝ իր բոլոր բազմազան ձայներով, երբեք չպետք է ենթարկվի «խորհուրդների» կամ որևէ արտաքին հրահանգի», – Variety-ի համար տված հայտարարության մեջ ասել է կինոռեժիսորը։
«Մարդու իրավունքների անձեռնմխելիությունից և, այս դեպքում, Գերմանիայի Սահմանադրությունից բացի, ոչինչ չի կարող թելադրել, թե ինչպես է փառատոնի ղեկավարությունը կազմակերպում իր ծրագիրը», – ավելացրեց նա: «Կինոգործիչներն ու հյուրերը նույնպես պետք է ազատ լինեն արտահայտելու այն ամենը, ինչ ցանկանում են այս շրջանակներում: Ամեն ինչ, ինչ մնացել է, կհամարվի արվեստի ինքնավար իրականացմանը պետության կողմից բացահայտ միջամտություն: Մենք պետք է դա անվանենք այնպես, ինչպես կա՝ գրաքննություն»:
Չաթաքը նախկինում Թաթլի հնարավոր ազատման վերաբերյալ հայտարարել էր. «Արդյո՞ք նրանք գիտակցում են, որ մենք բոլորս, և ես, անշուշտ, ինձ էլ եմ ներառում դրանում, երբեք այլ ֆիլմ չեմ ներկայացնի Բեռլինալեին»:
Թաթլի՝ որպես Բեռլինալեի տնօրենի, հնգամյա պայմանագրի ավարտին մնացել է երեք տարի, և բոլորի հայացքներն այժմ ուղղված են փառատոնին և Գերմանիայի կառավարությանը, որին այս տարվա փակման արարողության ժամանակ պաղեստինցի ռեժիսոր Աբդալլահ Ալ-Խատիբը մեղադրել էր «Իսրայելի կողմից Ղազայում ցեղասպանությանը մասնակից լինելու» մեջ՝ մասամբ նկատի ունենալով Գերմանիայի կողմից Իսրայելամետ դիրքորոշումը, որը հիմնված էր պատմական մեղքի ծանրության վրա:
Չաթաքի «Բեռլինալեի» ժամանակին հաղթող «Դեղին նամակներ» ֆիլմը քաղաքական դրամա է, որտեղ գլխավոր դերերում են Օզգյու Նամալը և Թանսու Բիչերը՝ որպես թուրք արտիստների զույգ, որոնց ամուսնությունը վտանգի տակ է, երբ նրանք թիրախավորվում են պետության կողմից և կորցնում են իրենց աշխատանքն ու տունը: Այն հիացրեց այս տարվա Բեռլինալեի հանդիսատեսին՝ գովեստի խոսքեր ուղղելով ներկայացումներին և Թուրքիայում քաղաքական հետապնդումների վերաբերյալ մեկնաբանություններին։
«Դեղին նամակներ» ֆիլմը Գերմանիայի կինոթատրոններում կցուցադրվի այս շաբաթ, իսկ Ֆրանսիայում՝ ապրիլի 1-ին: Հետագա եվրոպական թողարկումների ամսաթվերը կհաջորդեն հաջորդիվ:
Բաց մի թողեք
Գաբրիել Գարսիա Մարկեսի ծննդյան օրն է՝ սիրելով, հիշելով, երբեմն էլ մի քիչ տխուր ժպտալով
Որքան մեծ է գրականությունը, երբ այն ծնվում է ցավից, բայց մնում է լի կարեկցանքով. Խալեդ Հոսեյնիի ծննդյան օրն է
Մեծությունը՝ լևկասի սպիտակության վրա դրված մի խոնարհ, բայց հավերժական գծից. Լուսանկարներ