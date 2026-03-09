Ուրսուլա ֆոն դեր Լեյենը քննադատության է ենթարկվում դիվանագիտական ​​«չափազանցման» համար

Իրանական հակամարտության երկրորդ շաբաթվա ընթացքում ազգային դիվանագետները նշում են, որ Եվրահանձնաժողովի նախագահը գերազանցում է իր դերը և մտնում է իրենց տարածք։
ԲՐՅՈՒՍԵԼ – Եվրոպական կառավարությունները նյարդայնացած են Ուրսուլա ֆոն դեր Լեյենի՝ արտերկրում ԵՄ գլխավոր ներկայացուցչի պաշտոնը ստանձնելու քայլից՝ ասելով, որ Իրանի դեմ ԱՄՆ-Իսրայելական արշավի առաջին օրերին նա գերազանցել է իր լիազորությունները։
Ինը դիվանագետներ, ԵՄ պաշտոնյաներ և օրենսդիրներ, որոնք ներկայացնում էին փոքր և մեծ եվրոպական երկրներ, քննադատել են այն, ինչը նրանք անվանել են Եվրահանձնաժողովի նախագահի դիվանագիտական չափազանցություն։ Իրանի ճգնաժամի նրա կառավարման նկատմամբ դժգոհությունը գալիս է արտաքին քաղաքականության այլ հարցերի շուրջ քննադատություններից, այդ թվում՝ ԵՄ-ին Ուկրաինայի անդամակցությունը արագացնելու Հանձնաժողովի ջանքերից և Դոնալդ Թրամփի «Խաղաղության խորհրդի» նկատմամբ ֆոն դեր Լեյենի մոտեցման։
Մերձավոր Արևելքի հակամարտության երկրորդ շաբաթվա ընթացքում ԵՄ-ն դժվարանում է խոսել միասնական ձայնով։ Մի քանի կառավարություններ նյարդայնացած են, որ ֆոն դեր Լեյենը, կարծես, կատարում է այն դերը, որը սովորաբար պետք է կատարի ԵՄ արտաքին գործերի ղեկավար Կայա Կալլասը, որը պետք է ներկայացնի 27 մայրաքաղաքները: Ճգնաժամի առաջին օրերին ֆոն դեր Լեյենը ազդանշան տվեց Թեհրանում ռեժիմի փոփոխության աջակցության մասին և ոչ պակաս, քան տասնյակ զանգեր ունեցավ ԵՄ և Պարսից ծոցի պետությունների ղեկավարների հետ: Նրա քննադատները նշեցին, որ նա բազմիցս հրապարակային դիրքորոշումներ է արտահայտել, որոնք շատ ավելի հեռու են դաշինքի անդամների միջև եղած կոնսենսուսից։
«Ես զգացի, որ հալյուցինացիաներ եմ ունենում… դիտելով, թե ինչպես է Ուրսուլա ֆոն դեր Լեյենը զանգահարում Պարսից ծոցի պետությունների ղեկավարներին», – ասաց Եվրախորհրդարանի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի կենտրոնամետ ֆրանսիացի օրենսդիր Նատալի Լուազոն: «Նա դիվանագիտական ծառայություն չունի, խոսում է առանց մանդատի կամ հետախուզական ճեպազրույցների: Նրա խոսքերը ոչ մի արժեք չունեն իր անհատական հայտարարությունից այն կողմ»:
Դիվանագետների խոսքով՝ դաշինքի արտաքին քաղաքականության համակարգման դերը կրում է Կալլասը, որի խնդիրն է կապ հաստատել մայրաքաղաքների հետ և ձևավորել ընդհանուր դիրքորոշում, նույնիսկ եթե դա հաճախ դանդաղ և դժվար գործընթաց է: Ֆոն դեր Լեյենը ռիսկի է դիմում խառնաշփոթ ստեղծել աշխարհի մնացած մասի հետ հարաբերություններում, ասել են նրանք։
«Խնդիրն այն է, որ նախագահը գաղափարներով է հանդես գալիս և ինչ-որ կերպ պարտավորվում է Եվրոպական Միությանը առանց նախապես խորհրդակցելու երկրների հետ», – ասել է արտաքին քաղաքականության քննարկումներին մասնակցող ԵՄ բարձրաստիճան դիվանագետը, որը, ինչպես այս հոդվածում նշված մյուսները, անանուն է մնացել՝ անկեղծորեն խոսելու ներքին զգայուն հարցերի մասին։ «Նա ասում է բաներ, որոնք իր լիազորությունների մեջ չեն մտնում»։
Այս լարվածությունը կլինի ֆոնին, քանի որ ֆոն դեր Լեյենը և Կալլասը այսօր Բրյուսելում նախագահում են ԵՄ դեսպանների համաժողովում, որտեղ երկուսն էլ պետք է ելույթ ունենան։
Հանձնաժողովը մերժել է մեղադրանքները՝ ասելով, որ ֆոն դեր Լեյենը կատարում է իր աշխատանքը այնպես, ինչպես պետք է։ Նա ցուցաբերում է «Հանձնաժողովի արտաքին քաղաքականության քաղաքական ղեկավարություն»՝ համաձայն ԵՄ պայմանագրերի, ասել է հանձնաժողովի խոսնակը։
«Աշխարհի մյուս առաջնորդների հետ շփումը նախագահ ֆոն դեր Լեյենի պարտականությունների անբաժանելի մասն է՝ երկկողմանի, բազմակողմանի կամ ԵՄ-ի կողմից ղեկավարվող նախաձեռնությունների շրջանակներում, ինչպիսին է «Գլոբալ դարպաս» միջոցառումը», որը նախատեսված է ամբողջ աշխարհում ներդրումները խթանելու համար, ասել է խոսնակը։
Իրանի պատերազմի վերաբերյալ ԵՄ պաշտոնական դիրքորոշումը չի ներկայացրել ֆոն դեր Լեյենը, այլ սահմանվել է Կալլասի կողմից մեկ շաբաթ առաջ Եվրոպայի 27 երկրների հետ համաձայնեցված հայտարարության մեջ, ըստ խոսնակի։ «Հայտարարությունը արտացոլում է ԵՄ դիրքորոշումը այս հարցում», – ասել է խոսնակը։
Եվրոպայի նախագա՞հը
Ֆոն դեր Լեյենի՝ ԵՄ ամենաազդեցիկ կերպարի վերածվելը, որի հեղինակությունը հավասար է նախագահների և վարչապետների մակարդակին, տևել է գրեթե յոթ տարի։
Գերմանիայի նախկին պաշտպանության նախարարը ԵՄ-ն առաջնորդել է մեկ ճգնաժամից մյուսը՝ սկսած Covid համավարակից մինչև Ռուսաստանի կողմից Ուկրաինայի լիամասշտաբ ներխուժումը և ԱՄՆ նախագահ Թրամփի հետ առևտրային վեճերը։
Այդ իրավիճակներից շատերում ԵՄ առաջնորդները երախտագիտություն են հայտնել, որ նա առաջ է քայլ արել։
«Երբ խոսքը վերաբերում է Ուկրաինային, հազվադեպ եք լսում ֆոն դեր Լեյենի հասցեին քննադատություն», – ասել է ԵՄ միջին չափի երկրի դիվանագետը։ «Դա պայմանավորված է նրանով, որ ԵՄ երկրների մեծ մասը միակարծիք է Ուկրաինային աջակցելու հարցում, և դա գրեթե համարվում է ներքին հարց»։
Դիվանագետները աջակցություն են հայտնել ԵՄ գործադիր ղեկավարի՝ որպես ճգնաժամային կառավարչի աշխատանքին, գովաբանելով նրան Ռուսաստանի դեմ Ուկրաինային աջակցությունը համակարգելու և ԱՄՆ-ի հետ լարված առևտրային հարաբերությունները կառավարելու համար։
Դժվարություններ են առաջացել Մերձավոր Արևելքի բարդ քաղաքականության մեջ կամ երբ ԵՄ ընդլայնման վերաբերյալ Հանձնաժողովի դիրքորոշումը ընկալվում է որպես կառավարությունների վրա ճնշում՝ համաձայնության գալու համար, նախքան նրանք պատրաստ կլինեն։
Դիվանագետները պնդում են, որ ֆոն դեր Լեյենի թվիթների և Պարսից ծոցի առաջնորդների հետ զրույցների ալիքը պաշտոնապես չի արտացոլում ԵՄ արտաքին քաղաքականության դիրքորոշումները։ Քննադատները նաև կասկածանքով են արտահայտվել այն մասին, թե ինչ կարող է առաջարկել ֆոն դեր Լեյենը, ով իր տրամադրության տակ չունի ռազմական միջոցներ և չունի ԵՄ արտաքին քաղաքականության դիրքորոշումները ձևավորելու մանդատ, Պարսից ծոցի երկրներին Իրանի կողմից հրթիռային և անօդաչու թռչող սարքերի հարձակման տակ։
«Ի՞նչ է նա խոստանում, երբ ասում է, որ մենք կաջակցենք նրանց», – հարցրեց Լուազոն։ «Ո՞վ է «մենք»-ը։ Առայժմ աջակցությունը Շառլ դը Գոլն է [ֆրանսիական ավիակիր], Աբու Դաբիում գտնվող Rafale ինքնաթիռները և որոշ երկրների հետ պաշտպանական համաձայնագրերը»։
«Այն, ինչ մենք տեսնում ենք, դերային խաղ է, որի հետևում ոչինչ չկա», – ասաց Լուազոն, ով պատկանում է Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնի կենտրոնամետ կուսակցությանը։ Ֆոն դեր Լեյենը աջ կենտրոնամետ Եվրոպական ժողովրդական կուսակցության անդամ է, ինչպես նաև Գերմանիայի կանցլեր Ֆրիդրիխ Մերցը։
Հայտարարությունը, որում ֆոն դեր Լեյենը, կարծես, կողմ էր Իրանում ղեկավարության փոփոխությանը, հատկապես նյարդայնացնող էր ԵՄ այն երկրների համար, որոնք ավելի մոտ են Իսպանիայի վարչապետ Պեդրո Սանչեսի խիստ քննադատական դիրքորոշմանը ԱՄՆ-Իսրայելական ավիահարվածների նկատմամբ։
ԵՄ երկրները բաժանված են հակամարտությանը արձագանքելու հարցում։ Չնայած մարտի 1-ին պատերազմի մասին հայտարարության շուրջ կոնսենսուսի հասնելուն, տասը երկիր պաշտպանել էր միջազգային իրավունքի ավելի ակնառու կիրառումը ԵՄ արտաքին գործերի նախարարների արտակարգ հանդիպման ժամանակ, ասացին երկու դիվանագետներ։
Որոշ երկրներ պնդում են, որ ֆոն դեր Լեյենի հայտարարությունները չեն արտացոլում այդ նուրբ հավասարակշռությունը։ «Մենք [Եվրոպան] պետք է լինենք միջազգային իրավունքի փարոսը», – ասաց չորրորդ դիվանագետը։ «Բայց հիմա նա մեզ թակարդ է գցել ռեժիմի փոփոխության հարցում։ Ու՞մ դիրքորոշումն է սա։ Մերը չէ»։
Հանձնաժողովի խոսնակը ասաց, որ Պարսից ծոցի երկրները «երախտապարտ» էին ֆոն դեր Լեյենի վերջին օրերին ցուցաբերած «նախաձեռնողական» գործունեության համար։
«Սա այն չէ, ինչ մենք ուզում ենք»
Փարիզում ամենաշատը զայրացրեց ֆոն դեր Լեյենի որոշումը՝ իր Միջերկրական ծովի հարցերով հանձնակատար Դուբրավկա Շույցային ուղարկել Խաղաղության խորհրդի՝ Թրամփի գլխավորած մարմնի՝ համաշխարհային կայունության խթանմանն ուղղված առաջին նիստին, ինչը հանգեցրեց Ֆրանսիայի արտաքին գործերի նախարար Ժան-Նոել Բարոյի հանրային քննադատությանը։
Հինգերորդ դիվանագետն ասաց, որ ծռմռված փետուրները «կանխատեսելի» էին։
«Ինչպես գիտեինք, Թրամփը տարբերություն չէր դնում դիտորդների և [Խաղաղության խորհրդի] լիիրավ անդամների միջև», – ասաց դիվանագետը։ «Նա ցուցադրեց ԵՄ դրոշը մյուսների հետ միասին՝ ակնարկելով, որ Եվրոպան աջակցում է այս նախաձեռնությանը։ Սա այն չէ, ինչ մենք ուզում ենք»։
Կարծես Բրյուսելում առկա տարաձայնությունները ընդգծելու համար, Կալլասը աշխատում էր Խաղաղության խորհրդում համատեղ դիրքորոշում համակարգելու ուղղությամբ՝ հաղորդագրություններ ուղարկելով դաշինքի արտաքին գործերի նախարարներին և հրավիրելով նրանց չմասնակցել, ասաց դիվանագետը։ «Սա է այն, ինչ մենք ակնկալում ենք» արտաքին քաղաքականության վերաբերյալ, հավելեց դիվանագետը։
Պաշտպանելով Շուիցայի մասնակցությունը՝ Հանձնաժողովը հեռացավ Թրամփի մարմնին լիակատար աջակցությունից։
«Հանձնակատար Շուիցայի մասնակցությունը չի կարող մեկնաբանվել որպես Հանձնաժողովի կողմից Խաղաղության խորհրդի անուղղակի հավանություն, առավել ևս՝ [Եվրոպական] Միության կողմից, կամ հանդիպման արդյունքի կամ խորհրդի անդամների կողմից ընդունվող որևէ բանաձևի հավանություն», – ասաց Հանձնաժողովի խոսնակը։
ԵՄ միջին չափի երկրից մի դիվանագետ հաստատեց այդ տեսակետը։ «Խաղաղության խորհրդում, իրատեսորեն, անդամ պետությունների մեծ մասը գոհ էր այն բանից, թե ինչպես է սա անցել», – ասաց դիվանագետը։
Դասարանի ընթերցում
Այն ձևը, որով Հանձնաժողովը ճնշում է գործադրել ԵՄ-ն նոր անդամներով ընդլայնելու ուղղությամբ, նյարդայնացրել է որոշ մայրաքաղաքների։
Թեմայի պատասխանատու հանձնակատար Մարթա Կոսը առաջարկել է ստեղծագործական լուծումների մի շարք, այդ թվում՝ Ուկրաինային դաշինքին անդամակցելու փորձը արդեն 2027 թվականին։
Գաղափարները, որոնք ներկայացվել են ոչ պաշտոնական ճեպազրույցների ժամանակ, այլ ոչ թե գրավոր առաջարկներով, զայրացրել են կառավարություններին, ինչը նրանց անցյալ շաբաթ դրդել է հետ կանգնել ֆոն դեր Լեյենի հզոր աշխատակազմի ղեկավար Բյորն Զայբերտի հետ ընթրիքի ժամանակ։
«Այս ընթրիքը ուշացած էր», – ասել է ԵՄ խոշոր երկրից ԵՄ դիվանագետը։ «Մենք բոլորս ուզում ենք, որ Ուկրաինան խարսխված լինի ԵՄ-ում, բայց ընդլայնումը պետք է ընդունելի լինի անդամ պետությունների համար։ Կա գործընթաց, մենք նրանց հիշեցնում ենք դրա մասին»։
«Հանձնաժողովը չի կարդացել այս հարցը», – ասել է ԵՄ միջին չափի երկրի դիվանագետը։
Ընթրիքի ժամանակ դիվանագետները հանձնաժողովին ասել են, որ ցանկանում են պահպանել ԵՄ ընդլայնման արժանիքների վրա հիմնված մոտեցումը և կողմ չեն հանձնաժողովի այն գաղափարին, որ թույլ տա Ուկրաինայի նման երկրներին միանալ, մինչ նրանք դեռ աշխատում են միանալու չափանիշներին համապատասխանելու ուղղությամբ, ըստ հանդիպմանը ներկա պաշտոնյաների։
Ֆոն դեր Լեյենի մտածողությանը տեղյակ ԵՄ պաշտոնյան հակադարձեց այն մտքին, որ իր հանձնաժողովը գերազանցել է ընդլայնման հարցում սահմանները՝ նշելով, որ ԵՄ գործադիր մարմինը որևէ պաշտոնական առաջարկ չի ներկայացրել ԵՄ մոտեցումը փոխելու վերաբերյալ։
Այնուամենայնիվ, հաստատության գործն էր մտածել այն մասին, թե ինչպես կարող են ընթացակարգերը թարմացվել աշխարհաքաղաքական փոփոխությունների լույսի ներքո։ «Աշխարհը կտրուկ փոխվել է» այդ կանոնների ստեղծումից ի վեր, ասաց պաշտոնյան։
Գիտակցաբար որոշելով դա
Այս հոդվածի համար դիվանագետները աջակցություն հայտնեցին ԵՄ գործադիր ղեկավարի՝ որպես ճգնաժամային կառավարչի աշխատանքին, գովաբանելով նրան Ռուսաստանի դեմ Ուկրաինային աջակցությունը համակարգելու և ԱՄՆ-ի հետ լարված առևտրային հարաբերությունները կառավարելու համար։
Սակայն ֆոն դեր Լեյենի արտաքին քաղաքականության հետ կապված անհարմարությունը հանգեցրել է Կալլասի հետ գրեթե թաքնված լարվածության՝ ստեղծելով հաշվարկի անհրաժեշտություն այն մասին, թե ով ինչ է անում ԵՄ-ում, ասացին մի քանի դիվանագետներ և պաշտոնյաներ։
«Մենք պետք է որոշենք, թե արդյոք ցանկանում ենք ինստիտուցիոնալ փոփոխություն՝ արդյոք ցանկանում ենք Հանձնաժողովին ավելի շատ արտաքին քաղաքականության գործառույթներ տալ», – ասաց սոցիալիստների և դեմոկրատների խմբի իսպանացի եվրոպացի օրենսդիր Նաչո Սանչես Ամորը: «Եթե այո, ապա մենք պետք է մտածենք դրա մասին, ուսումնասիրենք այն և գիտակցաբար որոշում կայացնենք»։
Իրանական ճգնաժամը, Ուկրաինայի դաշինքին միանալու ջանքերը և Թրամփի Սպիտակ տանը երկրորդ ժամկետի հետևանքով առաջացած ավելի լայն մարտահրավերները սրում են որոշ մայրաքաղաքներում անհանգստության զգացումը։
Մեծ երկրից մի դիվանագետ ասել է, որ «պետք է զրույց լինի ԵՄ-ի արտաքին քաղաքականության իրավասությունների մասին»։ «Բարձրագույն ներկայացուցիչ Կալլասի, Հանձնաժողովի և Խորհրդի նախագահության միջև կա կակոֆոնիայի վտանգ։ Կլինի ժամանակ, որպեսզի սա մանրամասն քննարկվի»։
Բաց մի թողեք
ԵՄ հետախուզական գնահատականը. Իրանի ներքին անվտանգության ուժերը տառապում են կորուստներով և խառնաշփոթով
ԵՄ անդամ երկրները վախեցած են համառորեն բարձր գներից և Մերձավոր Արևելքում նոր պատերազմից
Թրամփի լուսավոր պահը. Ամերիկան, վերջիվերջո, Եվրոպայի կարիքն ունի