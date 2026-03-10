10/03/2026

EU – Armenia

«Շատ ավելի օգուտ կտայիք, եթե Ուկրաինայի դեմ պատերազմն ավարտեիք». Թրամփը՝ ի պատասխան Իրանի հարցում օգնելու Պուտինի ցանկության

infomitk@gmail.com 10/03/2026 1 min read

ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը հայտարարել է, որ «շատ լավ» հեռախոսազրույց է ունեցել Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հետ։ Նա այս մասին հայտնել է Ֆլորիդայում տեղի ունեցած ասուլիսում:

Թրամփի խոսքերը մեջբերում են BBC News-ը և Reuters-ը։

Թրամփի խոսքով՝ Պուտինը ցանկություն է հայտնել «օգնելու» Իրանի հետ հակամարտության կարգավորման հարցում։

«Ես ասացի. «Դուք կարող էիք ավելի շատ օգուտ բերել, եթե դադարեցնեիք պատերազմը Ուկրաինայի և Ռուսաստանի միջև։ Դա շատ ավելի օգտակար կլիներ»»,- հայտարարել է Թրամփը։

Նա ռուս-ուկրաինական պատերազմն անվանել է «անվերջ կռիվ»։

«Նախագահ Պուտինի և նախագահ Զելենսկու միջև գոյություն ունի հսկայական ատելություն, նրանք, կարծես, չեն կարողանում պայմանավորվել։ Բայց կարծում եմ, որ դա դրական զրույց էր այդ թեմայով»,- ասել է ԱՄՆ նախագահը։

