Հրթիռային հարված է հասցվել Թեհրանի հայկական Մաջիդե թաղամասին

Ամերիկա-իսրայելական դաշինքի հարվածի թիրախ է դարձել հին հայկական Մաջիդիե թաղամասում գտնվող բնակելի շենքը։
Դուբայի օդանավակայանը գրոհել են երկու իրանական դրոններ, 4 մարդ վիրավորում է ստացել: Այս մասին հայտնել են ԱՄԷ-ի իշխանությունները։ Նշվում է, որ ընկած ԱԹՍ-ները չեն ազդել ավիահաղորդակցության վրա, այն շարունակվում է սովորական ռեժիմով։
Իրանում ՀՀ դեսպանատան հաղորդագրության համաձայն՝ ըստ վերջին տվյալների՝ բնակչության շրջանում զոհեր չկան, սակայն որոշ բնակիչներ հայտնվել են փլատակների տակ։
Մաջիդիեն Թեհրանի հին հայկական թաղամասերից մեկն է։ Այն հայտնի է իր աշխույժ կյանքով և զարգացած ենթակառուցվածքներով, որոնց ստեղծման ու զարգացման համար զգալի դերակատարություն են ունեցել իրանահայերը։
Իրանի Իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսը հայտարարել է, որ «Ճշմարիտ խոստում 4» գործողության 37-րդ ալիքը եղել է ամենաինտենսիվն ու հզորը պատերազմի սկզբից ի վեր՝ ծանր մարտագլխիկներով թիրախավորելով իսրայելական և ամերիկյան դիրքերը ողջ տարածաշրջանում, հաղորդում է Al Mayadeen-ը։
Ըստ ԻՀՊԿ-ի՝ գործողությունը ներառել է «Խորամշահր-4» ծանր հրթիռների կիրառումը բազմակի արձակմամբ:
Հայտարարության մեջ ասվում է, որ այս ալիքը Իրանի դեմ պատերազմի սկզբից ի վեր երկրորդ անգամ թիրախավորել է Թել Ավիվից հարավ գտնվող ՀաԷլա արբանյակային կապի կենտրոնը, ինչպես նաև Բեեր Յակովի, ալ-Քուդսի և Հայֆայի ռազմական օբյեկտները:
Բաց մի թողեք
Կուբայի գրավման երկու սցենար է ներկայացրել
Մտնում են հեռախոսի բանկային հավելվածներ ու թալանում, վարկեր ձևակերպում, կարճ ասած՝ խայտառակություն է
Խարդախության նոր սխեմա՝ «աջակցության» անվան տակ․ կեղծ օգտատերերը թիրախավորում են արցախցիներին