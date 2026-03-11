11/03/2026

EU – Armenia

Իտալիայի վարչապետը դատապարտել է Իրանի դպրոցում փոքրիկ աղջիկների կnտnրածը

infomitk@gmail.com 11/03/2026 1 min read

Իտալիայի վարչապետ Ջորջիա Մելոնին դատապարտել է Իրանի հարավային Մինաբի դպրոցում փոքրիկ աղջիկների կոտորածը։

«Ես խստորեն դատապարտում եմ Իրանի հարավային Մինաբի դպրոցում փոքրիկ աղջիկների կոտորածը, համերաշխություն եմ հայտնում երիտասարդ զոհերի ընտանիքներին ու պահանջում եմ արագորեն պարզել այս ողբերգության պատասխանատվությունը»,- ասել է Մելոնին խորհրդարանում։

Դպրոցն ավերվել էր իսրայելա-ամերիկյան հարձակման հետևանքով։

