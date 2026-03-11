Մարտի 12-ի աստղագուշակ․ Երիտասարդներն ու անփորձները չպետք է շատ վստահեն իրենց առաջին տպավորություններին

Բավականին հաջող օր է: Շփումը շատ լավ կընթանա, ուստի ցանկացած բանակցություն հարթ կանցնի: Եթե ցանկանում էիք ինչ-որ մեկի հետ քննարկել կարևոր հարցեր, ապա հիմա ճիշտ ժամանակն է:
Չի խանգարի ձեր գործերն ու փաստաթղթերը կարգի բերել, ուղղել սխալները և ազատվել ավելորդ բաներից։ Պետք չէ փորձել միայնակ լուծել բոլոր խնդիրները։ Կկարողանաք համախոհներ գտնել, և միասին կանեք շատ ավելին, քան սպասում էիք։
Բարենպաստ ժամանակ է նոր ծանոթությունների համար։ Սակայն երիտասարդներն ու անփորձները չպետք է շատ վստահեն իրենց առաջին տպավորություններին, քանի որ դրանք կարող են խաբուսիկ լինել։
ԽՈՅ (Aries, 21.III–20.IV)
Դուք կկարողանաք լուծել շատ կարևոր խնդիրներ՝ շնորհիվ փորձի, առողջ բանականության և գործնականության: Հաղորդակցման լավ պահ է, Խոյերի մեծ մասը կդառնա պերճախոս և համոզիչ, այնպես որ նրանք կկարողանան պայմանավորվել ամեն ինչի մասին՝ իրենց համար նկատելի օգուտով: Բարենպաստ ժամանակ է նոր բաներ սովորելու համար։ Ձեռք բերված գիտելիքները երկար ժամանակ կմնան հիշողության մեջ, իսկ յուրացված հմտությունները շուտով ձեզ օգտակար կլինեն։
Երեկոյան ձեզ հարկավոր կլինի ժամանակ տրամադրել մտերիմների խնդիրների լուծմանը։ Սակայն դա ձեզ չի հոգնեցնի և ամենաօգտակար ազդեցությունը կունենա ձեր հարաբերությունների վրա։
ՑՈՒԼ (Taurus, 21.IV–21.V)
Ձեզ մոտ հեշտությամբ կհաջողվի շրջապատողներին դիրքավորել դեպի ձեզ։ Որոշ Ցուլեր կկարողանան ազդեցիկ հովանավորներ ձեռք բերել: Կհաջողվի հարաբերություններ հաստատել այն մարդկանց հետ, ում հետ նախկինում կոնֆլիկտ եք ունեցել։ Վաղեմի հակառակորդները կանցնեն ձեր կողմը: Հավանական է եկամտի կարճ, բայց նկատելի աճ: Հնարավոր է, որ գործնական հարաբերությունները վերաճեն ռոմանտիկի։
Կեսօրին հնարավորություն կունենաք դրսևորել ձեր առաջնորդի որակները։ Ձեր առջև կբացվեն անսպասելի հեռանկարներ, որոնք զգալի հաջողությունների կբերեն։
ԵՐԿՎՈՐՅԱԿՆԵՐ (Gemini, 22.V–21.VI)
Բարենպաստ օր է, թեև ոչ առանց բարդությունների։ Ձեզ կհաջողվի ստանալ ղեկավարության հասկացողությունն ու աջակցությունը։ Շատ Երկվորյակներ հատկապես լավատես կլինեն, ուստի հանգամանքների ոչ մի համադրություն նրանց համար խոչընդոտ չի հանդիսանա։ Կստացվի լուծել շատ կարևոր խնդիրներ։ Այս պահին կնքված գործարքները մեծ շահույթ կբերեն։
Հնարավոր են փոքր տարաձայնություններ ուրիշների հետ՝ տեսակետների տարբերության պատճառով։ Սակայն դա լուրջ կոնֆլիկտների չի հանգեցնի։ Ձեր հմայքը կօգնի հեշտությամբ հարթել սուր անկյունները:
ԽԵՑԳԵՏԻՆ (Cancer, 22.VI–22.VII)
Օրը լավ կսկսվի, բայց առանց բարդությունների դժվար թե անցնի։ Առավոտյան զգացմունքային վերելք կզգաք, ուստի արժե առանց հապաղելու անցնել նախատեսված գործերին։ Շատ Խեցգետինների չի խանգարի լսել փորձառու գործընկերների և ծանոթների խորհուրդները։ Բարենպաստ օր է կարգուկանոն հաստատելու, գրասենյակը կահավորելու, ընկերության ներքին խնդիրները լուծելու համար:
Մի փոքր ուշ դժվար կլինի կենտրոնանալ աշխատանքային առաջադրանքների վրա։ Դուք հակված կլինեք շեղվել աննշան առիթներով և անտեսել կարևոր մանրամասները: Այս պահին չպետք է որևէ կարևոր բան ձեռնարկեք, որպեսզի նյարդայնացնող սխալներ թույլ չտաք:
ԱՌՅՈՒԾ (Leo, 23.VII–23.VIII)
Հաջող և իրադարձություններով լի օր է։ Կկարողանաք գլուխ հանել ծրագրած բոլոր գործերից։ Բախտը կլինի այն Առյուծների կողքին, ովքեր բավականաչափ ջանք են գործադրում: Զգացմունքային խթանումը և դրական վերաբերմունքը թույլ կտան անել ավելին, քան սպասում էիք: Մարդամեջ դուրս գալու կարիք կլինի, և դա ձեզ մեծ ուրախություն կբերի։ Կկարողանաք օգտակար շփումներ հաստատել հետաքրքիր մարդկանց հետ։
Ավելի լավ է որոշ կարևոր հարցերի քննարկումը տեղափոխել ոչ պաշտոնական միջավայր, որպեսզի փոխըմբռնումն ավելի արագ լինի։ Շատ հավանական է, որ երկար սպասված նորություններ ստանաք։
ԿՈՒՅՍ (Virgo, 24.VIII–23.IX)
Երկիմաստ օր է: Ձեր ազնվությունն ու շիտակությունը թույլ կտան արագ փոխըմբռնման հասնել ամենատարբեր մարդկանց հետ։ Հաջող պահ է լուրջ հարցեր քննարկելու համար, թույլ չեք տա երկիմաստություններ և թյուրիմացություններ, կհստակեցնեք բոլոր մանրամասները և կգտնեք փոխզիջումային լուծումներ: Շատ Կույսեր կկարողանան հուսալի հիմք դնել ապագա հաջողությունների համար:
Երեկոյան մոտ հոգնածություն ու դյուրագրգռություն կկուտակվի։ Դժվար կդառնա սառնասրտություն պահպանելը և ձեր ծրագրերին հետևելը։ Մի հետաձգեք որևէ կարևոր գործ մինչև այս պահը: Ավելի լավ է երեկոն անցկացնել միայնակ, հանգիստ միջավայրում։
ԿՇԵՌՔ (Libra, 24.IX–23.X)
Պետք չէ անցնել կարևոր գործերի, հանգամանքները դժվար թե զարգանան ձեր օգտին։ Դժվար թե հնարավոր լինի խուսափել կորուստներից և անախորժություններից, բայց կկարողանաք դրանք գոնե նվազագույնի հասցնել։ Շատ Կշեռքների համար դժվար կլինի հաղթահարել հույզերը, բայց պետք է փորձեք ինքներդ ձեզ զսպել, որպեսզի թույլ չտաք լուրջ բախումներ ուրիշների հետ: Լավ ժամանակ չէ նոր սկիզբների համար:
Պետք չէ պատասխանատու որոշումներ կայացնել։ Լավագույնն այնէ, որ խոշոր առաջադրանքների մեծ մասը հետաձգեք ավելի ուշ: Ընկերների կամ սիրելիի աջակցությունը կօգնի ձեզ վերականգնվել ծանր օրվանից հետո:
ԿԱՐԻՃ (Scorpius, 24.X–22.XI)
Բավականին հակասական օր է։ Առավոտյան ձեզ համար հեշտ չի լինի փոխըմբռնման հասնել նույնիսկ այն մարդկանց հետ, ում հետ սովորաբար լավ էիք յոլա գնում։ Որոշ հին հարաբերություններ պետք է խզվեն, բայց դա կլինի դեպի լավը: Ձեր գործերում չպետք է հույս դնեք ուրիշների օգնության վրա։ Վերցրեք միայն այն գործերը, որոնք կարող եք ինքնուրույն գլուխ հանել։
Երեկոյան մոտ շատ Կարիճներ զգացմունքային վերելք կզգան։ Բիզնեսում լուրջ առաջընթաց ակնկալել չեք կարող, բայց կկարողանաք հաշտվել նրանց հետ, ում հետ տարաձայնություններ եք ունեցել և վերականգնել ձեր հոգեկան անդորրը։
ԱՂԵՂՆԱՎՈՐ (Sagittarius, 23.XI–21.XII)
Առավոտը հեշտ չի սկսվի, բայց հետո ամեն ինչ կկարգավորվի: Սկզբում ձեզ համար դժվար կլինի հաղթահարել ձեր սեփական հույզերը: Տնային խնդիրները կհիշեցնեն իրենց մասին և կստիպեն մի փոքր շեղվել պլանավորված գործերից: Հնարավորության դեպքում սահմանափակեք շփումը օրվա առաջին կեսին։ Աղեղնավորներից շատերին չի հաջողվի խուսափել շրջապատի հետ վեճերից, սակայն լուրջ կոնֆլիկտներ չեն սպասվում։
Օրվա երկրորդ կեսը լավ կանցնի։ Ձեր գրավչությունը կավելանա, և դա կօգնի ձեզ աջակցություն ստանալ այլ մարդկանց կողմից: Նրանք հաճույքով կընդունեն ձեզ, արժեքավոր խորհուրդներ կտան և նույնիսկ կվերցնեն ձեր աշխատանքի մի մասը:
ԱՅԾԵՂՋՅՈՒՐ (Capricornus, 22.XII-20.I)
Առավոտյան դժվար կլինի հավաքել ձեր մտքերը և տրամադրվել արդյունավետ աշխատանքի: Շատ Այծեղջյուրներ կցանկանան իրենց ինդուլգենցիա տալ, թուլանալ և հանգստանալ: Հնարավորության դեպքում մի անտեսեք ձեր պարտականությունները, չնայած չարժե նաև լրացուցիչ բեռ վերցնել: Որոշ ծրագրերի իրականացումը պետք է հետաձգվեն:
Սակայն շուտով կգերիշխի դրական միտումների ազդեցությունը։ Դրական տրամադրություն կունենաք, նոր հնարավորություններ կտեսնեք և կօգտվեք դրանցից։ Դժվար թե լուրջ հաջողությունների հասնեք, բայց ընթացիկ առաջադրանքները լավ կկատարեք։
ՋՐՀՈՍ (Aquarius, 21.I–19.II)
Մի վատնեք ձեր ժամանակը: Դուք կկարողանաք առաջարկել արժեքավոր գաղափարներ, որոնք կարժանանան ղեկավարության ջերմ հավանությանը: Հեշտ կլինի հասկանալ ինքներդ ձեզ համար անսովոր հարցերը: Բարենպաստ օր է այն Ջրհոսների համար, ովքեր զբաղված են ուսմամբ կամ որակավորման բարձրացմամբ։ Հաջող պահ է գործուղումներ սկսելու համար, ճանապարհը հեշտությամբ կդասավորվի, և բոլոր նպատակներին հնարավոր կլինի հասնել առանց որևէ խնդիրների:
Երեկոյան ձեր իմպուլսիվությունը կմեծանա։ Հետևաբար, դուք պետք է ուշադիր մտածեք յուրաքանչյուր քայլի և յուրաքանչյուր արտահայտության մասին, որպեսզի հիմար բաներ չանեք և չփչացնեք հարաբերությունները ձեզ համար կարևոր մարդկանց հետ:
ՁԿՆԵՐ (Pisces, 20.II–20.III)
Առավոտը հիանալի կլինի օրիգինալ գաղափարներ առաջարկելու, քննարկելու և ապագայի պլաններ կազմելու համար: Շատ Ձկներ կկարողանան սովորել այն, ինչը շուտով օգտակար կլինի իրենց աշխատանքում: Հնարավոր կլինի սովորել մի բան, որը ձեզ լավ առավելություն կտա մրցակիցների նկատմամբ։ Հնարավորություն կլինի հարաբերություններ հաստատել օգտակար մարդկանց հետ:
Կեսօրին դուք չափից դուրս կասկածամիտ և հուզիչ կդառնաք։ Սա ձեզ կխանգարի այլ մարդկանց հետ համատեղ աշխատելուց: Ուստի կարևոր է փորձել գլուխ հանել զգացմունքներից և ոչ մի մանրուք չանձնավորել։
