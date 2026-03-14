Գերմանիայի կանցլեր Մերցը դեմ է Թրամփին՝ Իրանի պատերազմի հարցում

Անցյալ շաբաթ կանցլերը ԱՄՆ նախագահին ասաց, որ ինքը լիովին կողմ է Թեհրանում ռեժիմը տապալելուն։ Սակայն պատերազմի վերաբերյալ նրա տոնը այժմ կտրուկ վատանում է։
ԲԵՌԼԻՆ — Միայն անցյալ շաբաթ Գերմանիայի կանցլեր Ֆրիդրիխ Մերցը «համաձայն էր» ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփի հետ Իրանի պատերազմի նպատակների հարցում։
Նա այլևս այդքան ոգևորված չի հնչում։
Եվրոպայի ամենաազդեցիկ առաջնորդը հակամարտության սկզբնական օրերին խուսափեց Վաշինգտոնի հետ սերտ հարաբերություններից, մինչդեռ նրա գործընկերները, ինչպիսիք են Իսպանիայի վարչապետ Պեդրո Սանչեսը և Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը, դատապարտեցին ԱՄՆ-Իսրայելի հարվածները՝ դրանք համարելով անօրինական։
Սակայն Մերցը այժմ ստիպված է կտրուկ շրջադարձ կատարել, քանի որ պատերազմի տնտեսական և անվտանգության վրա ազդեցությունը ԵՄ ամենամեծ տնտեսության վրա ավելի ակնհայտ է դառնում, և հրապարակայնորեն արտահայտում է իր մտավախությունները, որ Թրամփը չունի ելքի ռազմավարություն Պարսից ծոցում մարտական գործողությունները դադարեցնելու համար։
Ուրբաթ օրը, Նորվեգիա կատարած այցի ժամանակ, Մերցը մինչ օրս իր ամենաքննադատական տոնն էր հնչեցրել։ Նա պնդեց, որ պատերազմը բարձրացրել է «լուրջ հարցեր» անվտանգության վերաբերյալ և հավելեց. «Այն մեծ ազդեցություն ունի մեր էներգետիկ ծախսերի վրա և ունի լայնածավալ միգրացիա հրահրելու ներուժ»։
Սա շատ տարբեր է անցյալ շաբաթ Վաշինգտոն կատարած նրա այցից։ Օվալաձև աշխատասենյակում Թրամփին այցելելիս Մերցը հայտնեց իր աջակցությունը Թրամփի պատերազմական նպատակներին։ Նա ծաղրեց, երբ նախագահը պարծեցավ ԱՄՆ-ի ավիահարվածների կողմից Իրանին հասցված վնասով և հայտարարեց, որ Բեռլինը լիովին համաձայն է Վաշինգտոնի հետ Թեհրանում բռնապետությունը վերացնելու անհրաժեշտության հարցում։
Սակայն կանցլերը այլևս ծիծաղի տրամադրության մեջ չէ, քանի որ պատերազմի հետևանքները, որոնք այժմ մտնում են իր երրորդ շաբաթը, ավելի ու ավելի են սպառնում բազմաթիվ գերմանական և եվրոպական շահերին։ Մերցի քաղաքական մեկուսացումը եվրոպական հիմնական դաշնակիցների շրջանում և նրա կենտրոնամետ կոալիցիոն գործընկեր Սոցիալ-դեմոկրատական կուսակցության (SPD) կողմից աճող ճնշումը վերջին օրերին կանցլերին դրդել են ավելի կոշտ դիրքորոշում ընդունել պատերազմի նկատմամբ։
Մերցը ավելի ու ավելի է վախենում, որ Իրանի պատերազմը կխորացնի իր երկրի լուրջ տնտեսական դժվարությունները, քանի որ Գերմանիայի արդեն իսկ հիվանդ արտադրական ոլորտը կրկին հարված կստանա էներգետիկ ծախսերի աճի պատճառով։ Նա նաև մտահոգված է, որ դա կարող է խոչընդոտել Ուկրաինայի դեմ Ռուսաստանի պատերազմը դադարեցնելու եվրոպական ջանքերին և հնարավոր է՝ նոր փախստականների ճգնաժամ սկսի, հենց այն պահին, երբ նա պայքարում է ծայրահեղ աջակողմյան, հակամիգրացիոն «Գերմանիայի այլընտրանք» (AfD) կուսակցությանը երկրի ամենատարածված քաղաքական ուժը դարձնելու համար։
Ուրբաթ օրը Մերցը դատապարտեց Թրամփի վարչակազմի որոշումը՝ մեղմացնել Ռուսաստանի նկատմամբ նավթային պատժամիջոցները՝ համաշխարհային նավթի գները իջեցնելու նպատակով, վախենալով, որ այդ քայլը միայն կծառայի Կրեմլի ռազմական արկղը լցնելուն և Մոսկվայի լայնածավալ ներխուժումը Ուկրաինա պահպանելուն։ Նա այդ քայլը անվանեց «սխալ»։
«Մենք ուզում ենք ապահովել, որ Ռուսաստանը չշահագործի Իրանում պատերազմը՝ Ուկրաինան թուլացնելու համար», – հավելեց Մերցը։
«Անվերջ պատերազմ»
Մերցը խառը ուղերձներ է հղել Իրանին այն բանից հետո, երբ ԱՄՆ-ն և Իսրայելը սկսեցին իրենց հարձակումները։ Առաջին հարձակումից մեկ օր անց Մերցը կասկածներ հայտնեց, որ նրանք կհաջողեն տապալել Թեհրանի ռեժիմը և զգուշացրեց Իրաքի ոճով ճահճի մասին։ Այնուամենայնիվ, նա ասաց, որ Գերմանիան ոչ մի դիրքում չէր «դասախոսելու» իր դաշնակիցներին և աջակցեց ռեժիմի փոփոխության նրանց նպատակին։
Այդ խառը ուղերձները նույնիսկ շփոթության են հանգեցրել Իրանի կառավարության ներսում Գերմանիայի դիրքորոշման վերաբերյալ։
«Մենք չգիտենք, թե ինչպիսին է Գերմանիայի իրական դիրքորոշումը», – ասել է Գերմանիայում Իրանի դեսպան Մաջիդ Նիլի Ահմադաբադին։ «Մենք տարբեր ձայներ ենք լսում կառավարության ներսում»։
Սակայն Մերցը այս շաբաթ չորեքշաբթի օրը ԱՄՆ-ի և Իսրայելի հարվածների վերաբերյալ որոշ չափով ավելի կոշտ դիրքորոշում ընդունեց, երբ Բեռլինում Չեխիայի վարչապետ Անդրեյ Բաբիշի կողքին կանգնած՝ մտահոգություն հայտնեց, որ ԱՄՆ-ն և Իսրայելը հակամարտությունը դադարեցնելու ծրագիր չունեն։
«Մենք շահագրգռված չենք անվերջ պատերազմով», – այդ ժամանակ ասել էր Մերցը։
Այդ փոփոխությունը մասամբ պայմանավորված է ԵՄ-ի և նրա սեփական կոալիցիոն կառավարության ներսում աճող ճնշմամբ, քանի որ կենտրոնամետ ձախակողմյան Սոցիալ-դեմոկրատական կուսակցության օրենսդիրները ավելի ու ավելի են հարձակվում Մերցի Քրիստոնեա-դեմոկրատական միության (CDU) վրա՝ Թրամփի և Իրանի հարվածների նկատմամբ մեղմ լինելու համար։
«CDU դիրքորոշումը ավելի ու ավելի է կորցնում իր դիրքերը», – ասել է Եվրոպական խորհրդարանի Սոցիալ-դեմոկրատական կուսակցության օրենսդիր Ռենե Ռեպասին։
Ռեպասին ասել է, որ Եվրոպական խորհրդի նախագահ Անտոնիո Կոստայի քննադատությունը ԱՄՆ-ի և Իսրայելի կողմից այս շաբաթվա սկզբին իրականացված հարվածների վերաբերյալ ցույց է տալիս Բեռլինի մեկուսացումը։ «Նա գիտի, որ անդամ պետությունների մեծամասնությունը իր կողքին է», – ասել է Ռեպասին Կոստայի մասին։
Այս շաբաթ նույնիսկ Իտալիայի վարչապետ Ջորջիա Մելոնին՝ Թրամփի հաճախակի դաշնակիցը, միացել է ԵՄ առաջնորդների երգչախմբին, որոնք դատապարտում են Իրանի վրա հարձակումները՝ որպես միջազգային իրավունքի խախտում։
Մերցը այդքան հեռու չի գնացել և քիչ հավանական է, որ դա անի։ Սակայն Բեռլինի Սոցիալ-դեմոկրատական կուսակցության քաղաքական գործիչները նշում են, որ վերջին մի քանի օրերի Մերցի ավելի կոշտ հռետորաբանությունը մասամբ պայմանավորված է նրանց կողմից կիրառված ճնշումներով։
«Կոալիցիայի ներսում տարբեր փուլեր են եղել, որտեղ մենք շատ կտրուկ պնդել ենք, որ մենք պետք է հստակորեն մերժենք այս պատերազմը», – այս շաբաթվա սկզբին Deutschlandfunk ռադիոյին ասել է Սոցիալ-դեմոկրատական կուսակցության առաջատար արտաքին քաղաքականության օրենսդիր Ադիս Ահմետովիչը։
«Տնտեսական և փախստականների հետ կապված մտավախություններ»
Սակայն Մերցին նաև մղում են երկարատև պատերազմի տնտեսական ռիսկերը, մասնավորապես այն պատճառով, որ Գերմանիայի էներգախնայող արտադրական ոլորտը, որն արդեն իսկ անկում էր ապրում պատերազմի սկսվելուց առաջ, հատկապես խոցելի է ծախսերի կտրուկ աճի նկատմամբ։
«Աճի հեռանկարները, հավանաբար, կշարունակեն վատթարանալ», – գերմանական Handelsblatt թերթի համար գրված էսսեում գրել է երկրի առաջատար տնտեսագետներից մեկը՝ Վերոնիկա Գրիմը։ «Գերմանիայի համար սա նշանակում է, որ աճի վերադարձի հույսերը կրկին մարում են»։
Գերմանիան նաև կարող է լինել ԵՄ այն երկրների շարքում, որոնք ամենաշատը կտուժեն, եթե Մերձավոր Արևելքում սրվող պատերազմը նոր փախստականների ճգնաժամ առաջացնի։
Բեռլինում գործող Ռոքվուլ հիմնադրամի ուսումնասիրության համաձայն՝ Գերմանիան կլինի պատերազմից փախչող իրանցիների համար ամենատարածված ուղղությունը, քանի որ իրանցիների 28 տոկոսը այն նշել է որպես իրենց ամենահավանական ուղղությունը։ Դա հիմնականում պայմանավորված է նրանով, որ Գերմանիան արդեն իսկ իրանցի փախստականների մեծ թվի տունն է։
Այս մարտահրավերները ի հայտ են գալիս այն ժամանակ, երբ Մերցի պահպանողականները բախվում են նահանգային ընտրությունների շարքի, որոնցում տնտեսության և արտասահմանում պատերազմի շուրջ աճող անհանգստությունը կարևոր դեր է խաղում և նպաստում է ծայրահեղ աջակողմյանների առաջխաղացմանը։
Հաշվի առնելով աճող ռիսկերը՝ Մերցը ուրբաթ օրը հայտարարեց, որ կաշխատի պատերազմը ավարտելու ծրագիր մշակելու ուղղությամբ՝ G7-ի և Իսրայելի հետ բանակցությունների միջոցով։
«Գերմանիան այս պատերազմի կողմ չէ, և մենք չենք ուզում դառնալ մեկը», – ասաց Մերցը։ «Եվ այդ առումով մեր բոլոր ջանքերը կենտրոնացած են պատերազմը ավարտելու վրա»։
