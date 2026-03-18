Եվրոպական խորհրդարանը ամիսներ տևած փակուղուց հետո փորձում է վերականգնել ԵՄ-ԱՄՆ առևտրային համաձայնագիրը

ԵՄ պատգամավորները երեքշաբթի օրը առաջարկեցին վերականգնել ԵՄ-ԱՄՆ առևտրային համաձայնագիրը՝ նշանակելով հանձնաժողովի քվեարկություն, սակայն քաղաքական խմբերի միջև ներքին վեճերը անորոշության մեջ են պահում լիագումար ժողովի կողմից վերջնական հաստատումը, քանի որ մարտ և ապրիլ ամիսները նախատեսված են։
ԵՄ օրենսդիրները երեքշաբթի օրը Վաշինգտոնի և Եվրոպական հանձնաժողովի ճնշմանը ամիսներ դիմադրելուց հետո փորձեցին առաջ մղել ԵՄ-ԱՄՆ առևտրային համաձայնագիրը։
Այս տեղաշարժը նշանակալի է, քանի որ այն մեկնարկ է տալիս Բրյուսելի և Վաշինգտոնի միջև հիմնարար անհամաձայնությունների պատճառով երկար ժամանակ ձգձգված գործընթացին, որն ուժեղանում էր գրեթե ամեն ինչի վերաբերյալ նրանց տարբեր դիրքորոշումներով՝ առևտրից և թվային կանոններից մինչև Գրենլանդիա և այժմ Իրան։
Եվրոպական խորհրդարանի անդամները դիմադրում էին ԱՄՆ-ի օգտին անհավասարակշիռ համարվող համաձայնագրի իրականացման գործընթացի շարունակմանը։
Այնուամենայնիվ, չնայած իրավական և քաղաքական մտահոգություններին, նրանք որոշել են վերսկսել այն։
«Գրեթե բոլոր քաղաքական խմբերի կողմից լայն փոխըմբռնում կար, որը աջակցում էր իմ փոխզիջմանը, և սա մեծ նվաճում է», – լրագրողներին ասաց առևտրի հանձնաժողովի նախագահ, գերմանացի Եվրախորհրդարանի անդամ Բերնդ Լանգեն (Սոցիալ-դեմոկրատներ)՝ հավելելով. «Հետևաբար, մենք քվեարկությանը կմասնակցենք հինգշաբթի օրը հանձնաժողովում»։
Անցյալ ամռանը հանձնաժողովի նախագահ Ուրսուլա ֆոն դեր Լեյենի և նախագահ Դոնալդ Թրամփի միջև կնքված համաձայնագիրը ԵՄ ապրանքների վրա սահմանում է 15% ԱՄՆ մաքսատուրքեր, մինչդեռ Եվրոպան համաձայնվում է իր սեփական մաքսատուրքերը զրոյի հասցնել։ Բրյուսելը սկզբում այն ներկայացրեց որպես բացասական սցենարներից լավագույնը։
Վերջին ամիսներին Եվրախորհրդարանի պատգամավորների դիմադրությունը բխում էր այն բանից, ինչը նրանք համարում են Սպիտակ տան անկայուն առևտրային քաղաքականություն՝ անցյալ տարի Ազատագրման օրվանից հետո ագրեսիվ գլոբալ օրակարգի մեկնարկից ի վեր։ Գործարքը խառնաշփոթի մեջ մտավ, երբ ԱՄՆ Գերագույն դատարանը տարեսկզբին Թրամփի սկզբնական «փոխադարձ» մաքսատուրքերը հայտարարեց անօրինական։
Օրենսդիրները մինչև վերջին րոպեն բանակցում էին փոխզիջման շուրջ, որը ներառում էր մի կետ, որը թույլ էր տալիս ԵՄ-ին կասեցնել համաձայնագիրը իր տարածքային ամբողջականությանը սպառնացող վտանգի դեպքում՝ Թրամփի անընդհատ սպառնալիքներից հետո, եթե եվրոպական երկրները հրաժարվեին թույլ տալ նրան ստանձնել Գրենլանդիան հունվարին, երբ լարվածությունը գագաթնակետին հասավ անդամ պետություն Դանիայի պատկանող տարածքի շուրջ։
Լանգեի կողմից առաջ քաշված փոխզիջման մեջ ներառված է նաև «Մարտի ավարտի» կետ, որի համաձայն՝ ԵՄ մաքսատուրքերի մեղմացումը կավարտվի 2028 թվականի մարտի վերջին, եթե համաձայնագիրը հստակորեն չերկարաձգվի։
Անորոշություն խորհրդարանում վերջնական քվեարկության շուրջ
Գերագույն դատարանի փետրվարյան որոշումը լրացուցիչ անորոշություն առաջացրեց՝ ԱՄՆ-ի սկզբնական մաքսատուրքերը հայտարարելով անօրինական և, հետևաբար, կասկածի տակ դնելով Վաշինգտոնի և Բրյուսելի միջև կնքված համաձայնագրի պայմանները: Նոր մաքսատուրքերը՝ ԵՄ-ի կողմից առավելագույն դրույքաչափ համարվող 15%-ից բարձր մաքսատուրքերը բարձրացնելով, ստիպեցին Եվրախորհրդարանի պատգամավորներին, որոնց հաստատումը պահանջվում է, դադարեցնել համաձայնագիրը և մի քանի անգամ հետաձգել գործընթացը անընդմեջ:
Չնայած ԱՄՆ-ն անցյալ շաբաթ հետաքննություն սկսեց ԵՄ-ի դեմ՝ ենթադրյալ անարդար առևտրային պրակտիկայի վերաբերյալ, Հանձնաժողովը պնդում է, որ դաշինքը պետք է հավատարիմ մնա համաձայնագրին, և ԵՄ առևտրի ղեկավար Մարոշ Շեֆչովիչը բազմիցս կոչ է արել օրենսդիրներին շարունակել քվեարկությունը:
Հիմա հարցն այն է, թե արդյոք գործընթացը կարող է բավականաչափ արագ ընթանալ, որպեսզի համաձայնագիրը հաստատվի Եվրախորհրդարանի լիագումար նիստում մինչև մարտի վերջ, ինչպես խնդրել է հանձնաժողովը: Քաղաքական խմբերը շարունակում են բաժանված մնալ, և ապրիլ ամիսը նույնպես առաջարկվում է որպես տարբերակ:
«Ես չեմ սիրում խաղեր խաղալ։ Հիմա մենք ունենք Սպիտակ տնից խոստումներ և այն ամենը, ինչ մեզ անհրաժեշտ է», – Բրյուսելում լրագրողներին ասաց Եվրոպական ժողովրդական կուսակցության գլխավոր բանակցող Ժելյանա Զովկոն՝ մեղադրելով որոշ Եվրախորհրդարանի պատգամավորների՝ համաձայնագրի պայմանների հետ կապ չունեցող քաղաքական պատճառներով վերջնական հաստատումը հետաձգելու փորձերի մեջ։
Սոցիալիստներն ու դեմոկրատները, ինչպես նաև ձախակողմյան այլ խմբեր պնդում են ավելի շատ ժամանակ տրամադրել ներքին քննարկումներ անցկացնելու համար՝ ձգտելով հետաձգել որոշումը առնվազն մինչև ապրիլ։
«Իմ խումբը խնդրեց ավելի շատ ժամանակ՝ այն տարբեր անդամների միջև քննարկելու համար», – ասաց Լանգեն՝ ընդունելով, որ որոշ օրենսդիրներ դեռ համոզման կարիք ունեն։
Ըստ ներքին աղբյուրների՝ ֆրանսիացի և իտալացի սոցիալիստները ամենից դժկամներից են հաստատել համաձայնագիրը, որը նրանք համարում են ոչ օպտիմալ՝ Թրամփի առջև կանգնած Եվրոպայի համար։
Բաց մի թողեք
