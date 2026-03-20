Ընտանիքի, սիրո եւ ամուսնության մասին

Այս տարվա ապրիլի 8-ին լրանում է Հռոմի հանգուցյալ Ֆրանցիսկոս Պապի կողմից հրապարակված «Սիրո ուրախությունը»՝ «Amoris laetitia» Քահանայապետական հորդորի տասնամյակը, որը նվիրված է ամուսնության, սիրո եւ ընտանիքի քրիստոնեական պատկերացմանը եւ կոչված է որպես ուղեցույց լինել հավատացյալների համար։
Այն կազմվել է 2014 եւ 15 թթ Կաթոլիկ եկեղեցու Եպիսկոպոսաց Սյունհոդոսների որոշումների հիման վրա, որոնք վերաբերվում են ընտանիքում։ Սյունհոդոսների ընթացքում քննարկվել են ժամանակակից աշխարհում քրիստոնեական ընտանիքի առջեւ ծառացած խնդիրները, այդ թվում՝ ամուսնալուծությունը, երկրորդ ամուսնությունը, արտամուսնական կամ ոչ ամուսնական միությունները, երեխաների դաստիարակությունը եւ Եկեղեցու առաքելությունը նման իրավիճակներում։
Փաստաթուղթն ընդհանուր առմամբ պահպանում է ընտանիքի մասին Կաթոլիկ եկեղեցու ուսմունքը, սակայն որոշ առումով փորձում է հովվական պրակտիկայի նյուանսներ սահմանել, ըստ դեպքերի՝ անհատական կերպով քննելու եւ որոշումներ կայացնելու համար՝ պահպանելով հանդերձ՝ դոգմաների անխաթարությունն ու անաղարտությունը։
