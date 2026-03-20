Օդի ջերմաստիճանը կբարձրանա 6-10 աստիճանով․ տեղումները չեն դադարի

Հանրապետության տարածքում մարտի 20-ին ժամանակ առ ժամանակ, 21-25-ը շրջանների մեծ մասում սպասվում են տեղումներ. լեռնային գոտիներում՝ թաց ձյան, նախալեռնային և հովտային գոտիներում՝ անձրևի տեսքով։
Առանձին վայրերում հնարավոր է ամպրոպ։
Քամին՝ հյուսիսարևմտյան՝ 2-5 մ/վ։
Օդի ջերմաստիճանը մարտի 21-ի ցերեկը կբարձրանա 6-10 աստիճանով։
Երևանում մարտի 20-ի ցերեկը ժամանակ առ ժամանակ սպասվում է անձրև։ Մարտի 21-25-ը սպասվում է կարճատև անձրև, հնարավոր է նաև ամպրոպ։
