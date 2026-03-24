Արցախի ոչ մի պաշտոնյա, արցախյան որևէ քաղաքական ուժ Ալիևին չհակադարձեց

Շուրջ մեկ տարի անօրինակ շրջափակման արդյունքում հյուծված, այնուհետև լայնածավալ պատերազմի զոհ դարձած արցախցիների բռնագաղթը, ցավոք, ներիշխանական հարթությամբ ի սկզբանե հետևողականորեն անտեսվում և հրամցվում է իբրև իրենց մշտական բնակության վայրն ինքնակամ թողնել՝ «փախուստ»:

Այս տեսակետն է արտահայտել Մայր աթոռի Գերագույն հոգևոր խորհրդի անդամ իրավագիտության դոկտոր Գևորգ Դանիելյան՝ անդրադառնալով նախօրեին Երևանի մետրոպոլիտենում վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի և բռնատեղահանված Արմինե Մոսիյանի միջև տեղի ունեցածին:

Արցախի իշխանության և քաղաքական վերնախավի ներկայացուցիչները Երևանում են 2023թ. հոկտեմբերի առաջին օրերից: Եվ որևէ մեկը չի կարող վկայակոչել նրանց կողմից ընդունված և հանրայնացված մի փաստաթուղթ, լինի դա նախագահի հրամանագիր կամ Ազգային ժողովի կամ նրա խմբակցությունների հայտարարություն, որտեղ ամրագրված կլինի, որ ավելի քան հարյուր հազար մարդ Ադրբեջանի իշխանությունների կողմից ենթարկվել է բռնատեղահանության:

Իսկ հակառակը վկայող հայտարարություն, որ 2023-ի հոկտեմբերին, ցավոք, 200 իրավաբանական և ֆիզիկական անձանց անունից ընդունվել և հայաստանյան մամուլում տարածվել է, էլեկտրոնային պահոցներից դժվար չէ գտնել:

Ո՞րն է այդ փաստաթղթի ուղերձը. «Մեզ պարտադրվում էր ստրուկի կարգավիճակում ապրել մեր հայրենիքում, բայց մենք ազատությունը գերադասեցինք, թողեցինք ամեն ինչ և տեղափոխվեցինք մայր Հայաստան»: (Մեջբերումը բառացի չի, բովանդակությունն է փոխանցված):

Ո՞վ է նախաձեռնել, որպեսզի Արցախից բռնատեղահանված երկու հարյուր իրավաբանական և ֆիզիկական անձ ի լուր միջազգային հանրությանը վկայի, որ դրվել է պայման՝ ընդունել Ադրբեջանի քաղաքացիություն (որպես ստրուկ ապրել հայրենիքում) կամ «թողնել-հեռանալ», և իրենք ընտրել են երկրորդ տարբերակը:

Հայաստանի իշխանություննե՞րն են Արցախի քաղաքական-մտավորական վերնախավին «պարտադրել». որ այդ բովանդակությամբ հայտարարություն ընդունիվի, թե՞ Եվլախում ադրբեջանցիների հետ բանակցությունների պահանջներից մեկն էլ դա՞ էր:

Երբ Արցախից երկու հարյուր իրավաբանական և ֆիզիկական անձի ստորագրությամբ տարածվում է «մենք ազատությունը գերադասեցինք հայրենիքում որպես ստրուկ ապրելուց» բովանդակությամբ հայտարարություն, ապա Հայաստանի իշխանություններն ինչպե՞ս կարող են Ադրբեջանի և միջազգային գործընկերների հետ բանակցություններում կամ քննարկումներում բարձրացնել բռնատեղահանության հարց:

Վերջին անգամ «Ղարաբաղի հայ բնակչության ներկայացուցիչների հետ շփումների» մասին Իլհամ Ալիևը խոսել է France 24 հեռուստաընկերությանը հարցազրույցում: Արցախի ոչ մի պաշտոնյա, արցախյան որևէ քաղաքական ուժ նրան չհակադարձեց, չասաց, որ «անվտանգ ապրելու և աշխատանք ունենալու» առաջարկություն չի արվել, եղել է «Ղարաբաղը լքելու պահանջ»:

Բաց մի թողեք

1 min read

Վաշինգտոնը կթուլացնի նաև TRIPP-ի նկատմամբ հետաքրքրությունը, եթե արդեն չի չեղարկել

24/03/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Թրամփին մնում է ընդունել, որ Իրանը «չի պարտվել»

24/03/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Դոնալդ Թրամփը պարտվել է, սակայն մեջքի շուռ չի գալիս

24/03/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

«Անհրաժեշտ բոլոր միջոցառումները ձեռնարկվել են» -բայց կինը մահացավ․ «Սա է ԱՆ հերթական պարզաբանումը»

24/03/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

ԱՄՆ-ն ցանկանում է ավարտել Իրանում պшտերազմը, որպեսզի Թրամփը ստանա Իսրայելի ազգային մրցանակը

24/03/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Տեսչական մարմնի ղեկավարի տեղակալը 1 ավտոտնակ ուներ, իսկ հիմա՝ 3 բնակարան. Լուսանկար

24/03/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

«Պատերազմի» ու «խաղաղության» նոր մանիպուլյացիան

24/03/2026 infomitk@gmail.com