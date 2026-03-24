Եվրոպացիները մտահոգված են պատերազմների պատճառով և ձգտում են ԵՄ-ի ավելի մեծ անկախության

Քանի որ Ուկրաինայում և Մերձավոր Արևելքում հակամարտությունները սրվում են, եվրոպացիները գնալով ավելի են անհանգստանում համաշխարհային անկայունության համար։ Որքանո՞վ են նրանք մտահոգված, և արդյո՞ք նրանք ցանկանում են, որ ԵՄ-ն ուժեղացնի իր դերը պաշտպանության և միջազգային ազդեցության հարցում։
Քանի որ Ուկրաինայում պատերազմը մտնում է իր հինգերորդ տարին, և Մերձավոր Արևելքում պատերազմը շարունակվում է, ԵՄ հարցվածների 10-ից ավելին ասում են, որ իրենք «խիստ անհանգստացած» են Եվրոպական Միության մոտակայքում ակտիվ հակամարտությունների համար, ըստ Եվրոբարոմետրի վերջին տվյալների։
ԵՄ 16 երկրներից, որտեղ սա ամենատարածված մտահոգությունն էր, իսպանացի (84%), իտալացի (83%) և կիպրացի (80%) հարցվածներն ամենաշատն էին արտահայտում զգալի անհանգստություն պատերազմների վերաբերյալ։
Մինչ այժմ Կիպրոսը անդամ պետությունն է, որը հատկապես տուժել է Մերձավոր Արևելքում սրվող պատերազմից։
Մարտի սկզբին Կիպրոսի Ակրոտիրի քաղաքում գտնվող բրիտանական ռազմական բազաները թիրախավորվեցին իրանական անօդաչու թռչող սարքերի հարձակումների միջոցով, որոնցից մեկը անցք բացեց ինքնաթիռների անգարում, որը, ըստ լուրերի, օգտագործվում էր ամերիկյան լրտեսական ինքնաթիռների կողմից, իսկ մյուս երկուսը խափանվեցին։
Այս միջադեպերը Կիպրոսի նախագահ Նիկոս Քրիստոդուլիդեսին ստիպեցին հայտարարել մարտի 19-ին, հինգշաբթի, Բրյուսելում ԵՄ առաջնորդների գագաթնաժողովում, որ ինքը ձգտում է, որ Կիպրոսը և Մեծ Բրիտանիան «բաց և անկեղծ քննարկում» ունենան Կիպրոսում բրիտանական RAF բազաների ապագայի վերաբերյալ։
Եվրոպական խորհուրդը նաև «հաստատել է» Կիպրոսի մտադրությունը՝ Մեծ Բրիտանիայի հետ քննարկում սկսել Կիպրոսում գտնվող երկրի RAF բազաների վերաբերյալ և «պատրաստ է անհրաժեշտության դեպքում օգնություն տրամադրել», նշվում է մարտի 19-ի մամուլի հաղորդագրության մեջ։
Ինչպե՞ս են եվրոպացիները ընկալում ԵՄ արձագանքը աշխարհաքաղաքական անկայունությանը։
ԵՄ առաջնորդները, կարծես, չեն կարողանում համաձայնության գալ Եվրոպայի պաշտպանությանը մոտենալու վերաբերյալ։
ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղար Մարկ Ռյուտեն բացառել է ԱՄՆ աջակցության բացակայության դեպքում հաղթահարելու հավանականությունը։
«Եթե որևէ մեկը կարծում է, որ Եվրամիությունը կամ Եվրոպան որպես ամբողջություն կարող է պաշտպանվել առանց ԱՄՆ-ի, շարունակեք երազել։ Դուք չեք կարող։ Մենք չենք կարող», – ասաց Ռուտտեն Եվրախորհրդարանում հունվարի վերջին։
Միևնույն ժամանակ, չնայած տարբեր մոտեցումներին, Ֆրանսիան և Իսպանիան համաձայն են, որ Եվրոպան պետք է ինքնուրույն կանգնի առանց ԵՄ անդամ չհանդիսացող երկրների միջամտության։
ԵՄ քաղաքացիները հակված են վերջինիս. եվրոպացիների երկու երրորդը կցանկանային, որ ԵՄ-ն ավելի մեծ դեր խաղա իրենց պաշտպանելու գործում գլոբալ ճգնաժամերից և անվտանգության ռիսկերից։
Իսպանացիները, իտալացիները և կիպրացիները, որպես կանոն, ամենաշատն են մտահոգված ԵՄ-ի կախվածությամբ ոչ ԵՄ անդամ երկրներից պաշտպանության համար։
Ի տարբերություն դրա, ամենացածր մտահոգությունը եղել է Սլովենիայում (40%), Լատվիայում, Էստոնիայում և Չեխիայում (երեքն էլ՝ 41%)։
ԵՄ-ի կախվածությունը էներգիայից
Ռուսաստանի կողմից Ուկրաինայի վրա լայնածավալ ներխուժումը առաջացրեց Եվրոպայի էներգետիկ դիլեմա, որը Մերձավոր Արևելքում շարունակվող պատերազմը սպառնում է վատթարացնել։
Քանի որ գները կտրուկ աճեցին 2022 թվականին և շարունակում են աճել, ԵՄ քաղաքացիները մտահոգված են ԵՄ-ի էներգամատակարարման համար ԵՄ-ի կախվածությամբ ոչ ԵՄ երկրներից։
Այս հարցով խիստ մտահոգվածների ամենամեծ մասնաբաժինը գրանցվել է Իտալիայում (78%), Իսպանիայում (75%) և Լեհաստանում (73%), մինչդեռ մտահոգության ամենացածր մակարդակը գրանցվել է Դանիայում (38%), Լիտվայում (39%) և Շվեդիայում (43%)։
Հարցվածների 89%-ը նշել է, որ ԵՄ անդամ պետությունները պետք է ավելի միասնական լինեն ներկայիս համաշխարհային մարտահրավերներին դիմակայելու համար, իսկ 86%-ը ցանկանում է, որ ԵՄ-ն ավելի ուժեղ ձայն ունենա միջազգային մակարդակում։
