ԵՄ-ի կողմից Եվրոպայի բնակարանային ճգնաժամը լուծելու նոր հաստատված ծրագիրը. Իսպանիայում բնակարանային բողոքի ցույց

Եվրոպացիները բախվում են տների և վարձակալության գների կտրուկ աճի հետ։ ԵՄ մատչելի բնակարանային ծրագիրը ցանկանում է լուծել ԵՄ բնակարանային ճգնաժամը՝ մատչելի և որակյալ բնակարանների միջոցով։
Եվրախորհրդարանը ընդունել է Եվրոպական Միությունում բնակարանային ճգնաժամի վերաբերյալ իր առաջին զեկույցը։
367 կողմ և 166 դեմ ձայներով զեկույցը կոչ է անում ԵՄ-ին համատեղ գործողություններ ձեռնարկել՝ բնակարանային ճգնաժամը լուծելու և քաղաքացիներին անկայուն կենսապայմաններից դուրս բերելու համար։ Առաջարկությունները ներառում են բյուրոկրատիայի կրճատում, դաշինքի շինարարության և նորարարության ոլորտների ընդլայնում և ավելի մեծ ներդրումային և ֆինանսական աջակցության մոբիլիզացիա։
2008 թվականի համաշխարհային ֆինանսական ճգնաժամի պատճառով բնակարանաշինությունը դարձավ համաեվրոպական սոցիալական արտակարգ իրավիճակ, որը զգալիորեն վատթարացավ 2020 թվականի համավարակից հետո։ Բնակարանների գները 2015 թվականի համեմատ աճել են 60.5 տոկոսով, մինչդեռ վարձավճարները աճել են 28 տոկոսով։ 2025 թվականին 24-ից 35 տարեկանների շրջանում սեփականության մակարդակը 2005 թվականից ի վեր նվազել է 6 տոկոսով, և յուրաքանչյուր տասից մեկը չի կարողացել վճարել վարձը։
Մատչելի բնակարանների բացակայությունը նաև մարտահրավեր է նետում միասնական շուկայի անխափան գործունեությանը՝ խաթարելով Եվրոպայի տնտեսական աճը և վաղուց խոստացված մրցունակությունը։
Հանձնաժողովի «Մատչելի բնակարանային ծրագիրը» ԵՄ-ի ջանքերն են այս պատմությունը փոխելու համար։ Խթանելով բնակարանների մատակարարումը, մոբիլիզացնելով ներդրումները և օգնելով քաղաքացիներին անհապաղ աջակցության մեխանիզմներով՝ ծրագիրը ուղղորդում և աջակցում է անդամ պետությունների գործողություններին՝ ավելի մատչելի բնակարաններ ապահովելու ուղղությամբ։
Տների գները գերազանցում են եկամտի աճը
ԵՄ-ում տուն գնելու համար եվրոպացիները պետք է միջինում վաստակեն մոտավորապես այնքան, որքան ներկայումս վաստակում են մեծ քաղաքների մեծ մասում։ Գնի և եկամտի հարաբերակցությունը հաճախ գերազանցում է 8-10 տարվա համախառն աշխատավարձը՝ բարձրանալով 12-15 տարվա սահմաններից ամենաքիչ մատչելի մայրաքաղաքներում։ Ցանկացած բարձր պահանջարկ ունեցող քաղաքում տուն վարձակալելու համար քաղաքացիները պետք է ծախսեն իրենց եկամտի մոտ 30-40 տոկոսը, և երիտասարդ վարձակալների աճող մասն արդեն գերազանցում է այդ շեմը։
«Շատ երկրներում աշխատավարձերը չեն համընթացել գնաճին։ Այնուհետև անշարժ գույքի շուկան 10 տարվա ընթացքում գները հասցրել է մինչև 60 տոկոսի։ Սա քաղաքացիների մեղքը չէ։ Սա պետական քաղաքականության, ուշադրության և մոնիթորինգի պակաս է», – Euronews-ին ասել է Եվրախորհրդարանի պատգամավոր և Եվրախորհրդարանի բնակարանային ճգնաժամի հարցերով հատուկ հանձնաժողովի նախագահ Իրենե Տինագլին։
Բնակարանային ճգնաժամը ակնհայտ է. երիտասարդները ավելի ուշ են լքում իրենց տները, սոցիալական բնակարանների մատակարարումը անբավարար է, շատ շրջաններում գերբնակեցումը շարունակվում է, և անօթևանությունը աճում է ամբողջ ԵՄ-ում։
Եվրոստատի տվյալներով՝ ԵՄ-ում տների գները 2015 թվականից ի վեր աճել են ավելի քան 60 տոկոսով։ Գները գերազանցում են եկամտի աճը, մինչդեռ վարձավճարները ավելի քան 20 տոկոսով բարձր են։ Միտումը տարբեր է տարբեր երկրներում։ Գները բարձրացել են Արևելյան և Հարավային Եվրոպայի որոշ մասերում, ինչպիսիք են Հունգարիան, Պորտուգալիան և Լիտվան, մինչդեռ Ֆինլանդիայի նման երկրներում գրանցվել է ավելի չափավոր աճ կամ նույնիսկ աննշան անկում։ Արևմտյան և հյուսիսային Եվրոպայի քաղաքները մնում են ամենաթանկ քաղաքների շարքում։
Նախշը հստակ է. մեկ տասնամյակ առաջ տուն ունենալը նորմա էր, ինչը վերաբերում էր եվրոպացիների մոտ 70 տոկոսին։ Այսօր այդ ցուցանիշը նվազել է մինչև մոտ 68 տոկոս, մինչդեռ վարձակալության գները հասել են մոտավորապես 32 տոկոսի, որը տասնամյակների ընթացքում ամենաբարձր մակարդակն է։
Ճգնաժամի պատճառները
Բնակարանային պահանջարկը շարունակում է կայուն աճել՝ պայմանավորված քաղաքաշինությամբ, քաղաքներում բնակչության աճով, ԵՄ ներսում միգրացիայով և փոքր տնային տնտեսությունների աճով։ Ավելի շատ մարդիկ մրցում են նույն քաղաքային տարածքներում բնակարանների համար, մինչդեռ առաջարկը չի կարողանում համընթաց քայլել։
Հողի գները, նյութերի և աշխատանքի աճող ծախսերը, գոտիավորման խիստ կանոնները և թույլտվության դանդաղ գործընթացները շինարարությունը դարձնում են դանդաղ և անբավարար։ Եվրոպական ներդրումային բանկը (ԵՆԲ) ասում է. միլիոնավոր տների պակաս կա, և շինարարության մակարդակը շատ ավելի ցածր է, քան անհրաժեշտ է ամեն տարի։
Ֆինանսական և շուկայական դինամիկան մեկ այլ պատճառ է։ 2015-ից 2022 թվականների միջև ընկած ժամանակահատվածում ծայրահեղ ցածր տոկոսադրույքների դարաշրջանը հանգեցրեց բնակարանային շուկայի զանգվածային աճի, ինչը ԵՄ տների գները բարձրացրեց մոտ 63.6 տոկոսով։
Դիվանագիծը փոխվեց 2022 թվականի հուլիսից, երբ ԵԿԲ-ն սկսեց տոկոսադրույքների բարձրացում, որը ավանդային տոկոսադրույքը 0 տոկոսից հասցրեց 4 տոկոսի մինչև 2023 թվականի սեպտեմբեր։ Այս բարձրացումները հիփոթեքային վարկերը դարձրին ավելի քիչ մատչելի՝ գրեթե քառապատկելով նոր վարկառուների միջին տոկոսադրույքները 2021 թվականի մակարդակի համեմատ։ Բարձր հիփոթեքային տոկոսադրույքները տուն գնելը դարձնում են չափազանց թանկ, ուստի մարդիկ ստիպված են ավելի երկար ժամանակ վարձակալել, ինչը մեծացնում է մրցակցությունը՝ ամսական վարձավճարների գները ավելի բարձրացնելով։
Մադրիդի և Բարսելոնայի նման որոշ քաղաքներում ներդրումային պահանջարկը ճնշում է գործադրում։ 2024 թվականին Մադրիդում տների վաճառքի 7 տոկոսը կազմել են օտարերկրյա գնորդները, իսկ Բարսելոնայում՝ 14.3 տոկոսը։ Ինստիտուցիոնալ ներդրողները և խոշոր ֆոնդերը միասին ապահովել են անշարժ գույքի ընդհանուր ներդրումների ավելի քան 50 տոկոսը։ Այնուհետև կա կարճաժամկետ վարձակալության բումը, որը նվազեցրեց երկարաժամկետ բնակարանների մատչելիությունը բարձր զբոսաշրջային գոտիներում, ինչպիսիք են այդ երկու քաղաքները։
Ճնշումը հասնում է կրիտիկական կետի
Ավելի շատ մարդիկ որոշում են միասին ապրել՝ բնակարանային ծախսերը կիսելու համար, ինչը հանգեցնում է գերբնակեցման: 18-34 տարեկանների գրեթե 48 տոկոսն այժմ ապրում է սենյակակիցների հետ, չնայած հարցումները ցույց են տալիս, որ կեսից ավելին նախընտրում է մենակ մնալ: Դրանից խուսափելու համար շատերը հետաձգում են ընտանեկան տնից դուրս գալը։
Նույն սահմանափակումները ազդում են սոցիալական բնակարանաշինության վրա, որն այլևս չի ծառայում որպես բավարար անվտանգության ցանց: Առաջարկը չի համընթացել պահանջարկի հետ, ինչը հանգեցնում է երկար սպասման ցուցակների և ցածր և միջին եկամուտ ունեցող տնային տնտեսությունների սահմանափակ հասանելիության։
Շատ քաղաքներ սահմանափակում են իրավասության իրավունքը միայն ամենախոցելի խմբերի համար, ինչը նշանակում է, որ նույնիսկ մասնավոր շուկայից դուրս գնված աշխատող տնային տնտեսությունները չեն կարող օգտվել մատչելի այլընտրանքներից: Միևնույն ժամանակ, սոցիալական բնակարանային ֆոնդի մեծ մասը հնանում է և վերանորոգման կարիք ունի, մասնավորապես՝ էներգաարդյունավետության չափանիշներին համապատասխանելու համար։
ԵՄ-ում մոտավորապես 1,28 տոկոսն այժմ ապրում է փողոցներում, ապաստարաններում կամ ժամանակավոր կացարաններում: Սա 30 տոկոս աճ է 2019 թվականի մակարդակի համեմատ և 70 տոկոս աճ վերջին տասնամյակի ընթացքում։
Մարդիկ դուրս են մնում շուկայից, ուստի խնդիրը այլևս չի սահմանափակվում միայն ամենախոցելի խմբերով, ավելի ու ավելի շատ ազդելով աշխատող անհատների և ընտանիքների վրա, ովքեր չեն կարողանում ապահովել կայուն բնակարան: Սոցիալական բնակարանների և աջակցության ծառայությունների պակասը դժվարացնում է անօթևան մարդկանց համար երկարաժամկետ լուծումներ գտնելը։
Բազմամակարդակ համագործակցություն
Բնակարանային հարցը մնում է հիմնականում ազգային իրավասություն, ինչը նշանակում է, որ ԵՄ գործողությունները կարող են միայն լրացնել ազգային քաղաքականությունը: Անդամ պետություններն ունեն վերջնական խոսքը վարձավճարների, սոցիալական բնակարանային մոդելների, գոտիավորման կանոնների, վարձակալների պաշտպանության և գույքի հարկման վերաբերյալ։
Բրյուսելի Եվրոպական քաղաքականության կենտրոնի փոխտնօրեն Էլիզաբեթ Կույպերի խոսքով՝ Եվրոպան վերջին քսան տարիների ընթացքում անտեսել է ճգնաժամերի մասշտաբները՝ այն համարելով միայն ազգային խնդիր։
Կույպերը զգուշացնում է, որ տեղական իշխանությունների հետ բազմամակարդակ համագործակցությունը, որոնք «ավելի ուժեղ դեր ունեն և լուծումներ են առաջարկում ԵՄ քաղաքական գործիչներին», հիմնարար է: Նա նաև հավելել է, որ բնակարանային հարցը պետք է դիտարկել ոչ միայն որպես «սոցիալական արդարադատության հարց, այլև որպես համաեվրոպական տնտեսական հարց»։
ԵՄ-ն չի կարող պարտադրել ընդհանուր բնակարանային քաղաքականություն և կարգավորել բնակարանային շուկան ամբողջ բլոկում։ Այնուամենայնիվ, այն կարող է անուղղակիորեն ազդել բնակարանաշինության վրա՝ ֆինանսավորման և մեղմ իրավական գործիքների միջոցով, միաժամանակ տրամադրելով ուղեցույց և աջակցելով ազգային գործողություններին։
Եվրախորհրդարանի պատգամավոր և զեկույցի զեկուցող Բորխա Խիմենես Լարազը հիշեցրեց ենթակայության սկզբունքի կարևորությունը։ «Այս զեկույցը խորհուրդ է տալիս որոշակի գործողություններ ձեռնարկել տարածաշրջանային և տեղական մակարդակներում […]։ Մենք այստեղ ենք՝ լուծմանը նպաստելու համար, բայց վերջնական լուծումը պետք է գա անդամ պետություններից», – ասաց նա Euronews-ին։
2021-2027 թվականների համար մոբիլիզացվել է ավելի քան 43 միլիարդ եվրո, որին 2026-2027 թվականների համար ավելացել է ևս 10 միլիարդ եվրո։ 2024 թվականի ապրիլին Հանձնաժողովը հաշվարկել է, որ մինչև 2030 թվականը 100 միլիարդ եվրո կխթանի էներգաարդյունավետության վերանորոգման նախագծերը ամբողջ բլոկում։
Վերականգնման և դիմադրողականության գործիքի շրջանակներում 15.1 միլիարդ եվրո է հատկացվել սոցիալական բնակարանաշինությանը, իսկ InvestEU-ի 26.2 միլիարդ եվրոյի մի մասը աջակցում է էներգախնայողությանն ուղղված շենքերի վերանորոգմանը։ «Հորիզոն Եվրոպա» ծրագրի զգալի մասը (95.5 միլիարդ եվրո) ներդրվում է բնակարանային ապահով, առողջ, մատչելի և կայուն հասանելիության մեջ։
«Արդար անցումային հիմնադրամի» մի մասը (17.5 միլիարդ եվրո) հատկացվում է էներգետիկ աղքատությունը նվազեցնելու համար էներգաարդյունավետության ներդրումներին։ Համախմբման հիմնադրամների 2025 թվականի միջնաժամկետ վերանայումը (392 միլիարդ եվրո) կրկնապատկել է ավելի մատչելի և սոցիալական բնակարանաշինության համար նախատեսված գումարը։
Չնայած բնակարանային մատակարարումը չավելացնելուն, «Շենքերի էներգաարդյունավետության մասին» և «Էներգաարդյունավետության մասին» հրահանգները նպաստում են բնակարանաշինության ավելի մատչելի դառնալուն։ Երկուսն էլ բարելավում են էներգաարդյունավետությունը, կրճատում քաղաքացիների էներգիայի վճարները և լուծում են էներգետիկ աղքատության խնդիրը։
Եվրոպայի խնդիրների լուծման փորձերը
Ըստ Կոյպերի, այն փաստը, որ ԵՄ-ն ուղղակի լիազորություններ չունի բնակարանային քաղաքականության վրա, «չի հեշտացնում եվրոպական լուծում գտնելը»։ Այնուամենայնիվ, Եվրոպան 2024 թվականի վերջից ի վեր մի շարք միջոցառումներ է ձեռնարկել՝ ճգնաժամը համարելով շինարարական ոլորտի կանաչ անցման հնարավորություն։
«Եվրոպական մատչելի բնակարանաշինության ծրագիրը» (2025) Հանձնաժողովի չորս սյուներից բաղկացած ճգնաժամային արձագանքի առաջատար միջոցն է։ Այն խթանում է բնակարանային մատակարարումը, մոբիլիզացնում ներդրումները՝ թվայնացման և վերանորոգման ոլորտում աճի հնարավորությունները խթանելու համար, առաջ է մղում բարեփոխումները և պաշտպանում է ամենախոցելի խմբերին։
Ծրագիրը լրացվում է պետական օգնության կանոնների վերանայմամբ՝ մատչելի և սոցիալական բնակարանաշինության ազգային ֆինանսական աջակցությունը հեշտացնելու համար, և «Քաղաքացիների էներգետիկ փաթեթով»՝ էներգետիկ աղքատության խնդիրը լուծելու համար։
Մինչդեռ հանձնաժողովը հայտարարել է 2026 թվականին ԵՄ բնակարանաշինության առաջին գագաթնաժողովի անցկացման մասին, անդամ պետությունների, քաղաքների, տարածաշրջանների, ԵՄ ինստիտուտների, բնակարանային մատակարարների և քաղաքացիական հասարակության ասոցիացիաների նոր Եվրոպական բնակարանային դաշինքը կիրականացնի ծրագիրը։
Ծրագիրը լրացնելով՝ Բնակարանաշինության Եվրոպական ռազմավարությունը կենտրոնանում է արտադրողականության բարձրացման և շինարարության ոլորտում անարդյունավետության հաղթահարման վրա: Ավելի մատչելի բնակարանաշինության համար ռազմավարության գործիքներն են՝ կրճատված բյուրոկրատիան, ավելի արագ թույլտվությունները, նոր թվային գործիքները և ժամանակակից շինարարական մեթոդների խթանումը։
ԵՄ Կանաչ գործարքի շրջանակներում Վերանորոգման ալիքը (2020) նաև բարձրացնում է բնակարանների մատչելիությունը և կայունությունը՝ կրճատելով էներգիայի ծախսերը և բարելավելով բնակելիությունը: Քանի որ 2022 թվականին 40 միլիոն եվրոպացիներ չէին կարողանում իրենց թույլ տալ ջեռուցում, նախագիծը նպատակ ունի կրկնապատկել տարեկան վերանորոգման տեմպը՝ մինչև 2030 թվականը հասնելով 35 միլիոն շենքերի վերանորոգման։
«Հորիզոն Եվրոպա» ծրագրի կողմից տարեկան մոտ 120 միլիոն եվրոյով ֆինանսավորվող Նոր Եվրոպական Բաուհաուսը Հանձնաժողովի 2025-2027 թվականների ճանապարհային քարտեզն է բնակարանային վերանորոգման և կայունության ուղղությամբ՝ բնակարանային մատակարարումը և ներառումը խթանելու համար։
Ֆինանսական կողմից Հանձնաժողովը և Եվրոպական ներդրումային բանկը ներկայումս գործարկում են համաեվրոպական ներդրումային հարթակը՝ հիմնված եվրոպական ազգային խթանող բանկերի և միջազգային ֆինանսական հաստատությունների հետ գործընկերության վրա։ Եվրոպական ներդրումային բանկի գործողությունների ծրագրի շրջանակներում մինչև 2027 թվականը մոբիլիզացվում է լրացուցիչ 10 միլիարդ եվրո։
Առաջիկա ուղին
Թեև հավակնոտ, ԵՄ-ի ազդեցությունը բնակարանային ճգնաժամի վրա դեռ պարզ չէ։ «Բնակարանային ծրագիրը լավ սկիզբ է, բայց այն նաև պոտենցիալ ռիսկ է, քանի որ որևէ կոնկրետ արդյունք եվրոպացիներին ավելի կասկածամիտ չի դարձնի ԵՄ-ի նկատմամբ», – Euronews-ին ասել է Կույպերը։
«Եվրոպան պետք է կատարի իր խոստումները, եթե չի ցանկանում հիասթափեցնել իր քաղաքացիներին» և կանխի բնակարանային ճգնաժամի վերածվելը ազգային ինքնության հարցի, եզրափակել է նա։
Անդամ պետությունների հետ համագործակցությունը շարունակում է մնալ կենտրոնական՝ շարունակվող ճգնաժամերին դիմակայելու համար։
«Ես իսկապես կարծում եմ, որ մենք պետք է սահմանենք ընդհանուր շրջանակ՝ տարածաշրջանային և տեղական կազմակերպություններին տալու գործիքներ՝ գործելու և կարգավորելու, բայց ոչ վերջնական որոշում կայացնելու այն միջոցառումների վերաբերյալ, որոնք նրանք պետք է ձեռնարկեն։ Նրանք ավելի լավ գիտեն, թե ինչ ազգային քաղաքականություններ են անհրաժեշտ», – ասել է Խիմենես Լարասը։
Տինագլիի խոսքով՝ «եվրոպական ֆոնդերը կարող են համարժեք լինել ազգային ֆոնդերին՝ դրանք ավելի արդյունավետ դարձնելու համար։ Դրանք կարող են նաև տրամադրել պետական երաշխիքներ՝ հեշտացնելով մասնավոր կապիտալի ներգրավումը և այն ուղղորդելով մատչելի բնակարանային նախագծերին»։
Բաց մի թողեք
