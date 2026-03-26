Թրամփն ինչպես Պուտինը՝ խուսափել է «պատերազմ» բառն օգտագործելուց

ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը իր դաշնակիցներին ասել է, որ ցանկանում է խուսափել Իրանում երկարատև պատերազմից և հույս ունի ավարտել հակամարտությունը առաջիկա շաբաթներին։
Վերջին օրերին Թրամփը անձնական զրույցներում խորհրդականներին ասել է, որ կարծում է՝ հակամարտությունը գտնվում է իր վերջնական փուլում։ Նա կոչ է արել նրանց հետևել իր հրապարակավ հայտարարած 4-6 շաբաթվա ժամանակացույցին։
Թրամփը նաև խուսափել է «պատերազմ» բառն օգտագործելուց և Իրանի դեմ գործողություններն անվանել է «ռազմական գործողություն»:
Եվս մեկ իրանցի ռազմական ղեկավար է սպանվել․ Լուսանկար
ԵՄ օրենսդիրները նպատակ ունեն խոչընդոտել «թշնամական» երկրների մասնակցությունը Horizon պաշտպանական նախագծերին
G7-ը հանդիպում է Ֆրանսիայում՝ Իրանի հետ տրանսատլանտյան պառակտումը նեղացնելու համար