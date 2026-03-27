ՆԱՏՕ – ԵՄ զեկույց. Ո՞վ է ստանում ոսկե աստղ, իսկ ո՞վ՝ կալանք

Չնայած բոլոր դաշնակիցները անցյալ տարի հասել են պաշտպանության վրա ՀՆԱ-ի 2 տոկոսի ծախսերի նպատակին, դեռևս մեծ տարբերություն կա այն հարցում, թե որքան գումար են վճարում երկրները։
Ուկրաինայի և Բելգիայի պաշտպանության նախարարները հանդիպում են Բրյուսելում
ԲՐՅՈՒՍԵԼ – ՆԱՏՕ-ի 2025 թվականի շրջանավարտները բոլոր 32 անդամները պաշտպանության վրա ծախսել են ՀՆԱ-ի առնվազն 2 տոկոսը, որը դաշինքի նպատակային ցուցանիշն էր։
Սակայն կային որոշ աստղեր՝ Լեհաստանը և Բալթյան երկրները, մինչդեռ որոշ այլ երկրներ, ինչպիսիք են Հունգարիան և Չեխիան, վտանգի տակ են մեկ աստիճանով հետ մնալու։
Հինգշաբթի օրը հրապարակված ՆԱՏՕ-ի տարեկան զեկույցը ցույց տվեց, թե որքան առաջընթաց է արձանագրել դաշինքը անցյալ տարի պաշտպանության ծախսերի հարցում։ ՀՆԱ-ի 2 տոկոսի նպատակին հասել են բոլոր անդամները՝ 2014 թվականին սահմանվածից ի վեր առաջին անգամ։ Անցյալ տարի դաշնակիցները համաձայնեցին մինչև 2035 թվականը ծախսերը հասցնել ՀՆԱ-ի 5 տոկոսի։
Ընդհանուր առմամբ, դաշինքը անցյալ տարի պաշտպանության վրա ծախսել է 1.4 տրիլիոն դոլար, մասամբ Դոնալդ Թրամփի կողմից գործադրված կատաղի ճնշման շնորհիվ։
Ոչ թե դա խանգարում է ԱՄՆ նախագահին քննադատել ՆԱՏՕ-ն։ Հինգշաբթի օրը նա կրկին քննադատեց դաշնակիցների կողմից Իրանի դեմ իր և Իսրայելի կողմից սկսված պատերազմին միանալու մերժումը։
«Մենք շատ հիասթափված ենք ՆԱՏՕ-ից, քանի որ ՆԱՏՕ-ն բացարձակապես ոչինչ չի արել։ Ես 25 տարի առաջ ասացի, որ ՆԱՏՕ-ն թղթե վագր է, բայց ավելի կարևոր է, որ մենք կգանք նրանց փրկելու, բայց նրանք երբեք չեն գա մերը», – ասաց նա։
«Ահա թե ինչու եմ ես այդքան հիասթափված ՆԱՏՕ-ից, քանի որ սա փորձություն էր ՆԱՏՕ-ի համար։ Կամ դուք կարող եք օգնել մեզ։ Դուք պարտավոր չեք, և եթե դա չանեք, մենք կհիշենք դա»։
ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղար Մարկ Ռուտտեն ծախսերի ավելացման համար վերագրեց ԱՄՆ վարչակազմին։ «Չափազանց երկար ժամանակ եվրոպացի դաշնակիցները և Կանադան չափազանց կախված էին ԱՄՆ ռազմական հզորությունից։ Մենք բավարար պատասխանատվություն չէինք կրում մեր սեփական անվտանգության համար։ Սակայն մտածելակերպի իրական փոփոխություն է տեղի ունեցել», – ասաց նա։
Չնայած հին նպատակին հասնելուն, անդամ երկրների միջև կան զգալի տարբերություններ։
A գնահատական՝ Ուսուցչի սիրելիները
Ցուցակը գլխավորում են Ռուսաստանի հետ սահմանակից առաջնագծի պետությունները՝ Լեհաստանը (4.3 տոկոս) և Լիտվան (4 տոկոս)։ Նրանք գերազանցեցին մյուս բոլոր դաշնակիցներին։
Շատ հեռու չէին նաև Լատվիան (3.7 տոկոս), Էստոնիան (3.4 տոկոս), Դանիան (3.3 տոկոս) և Նորվեգիան (3.2 տոկոս)։
B գնահատական՝ Միջինից բարձր
Մի քանի երկրներ նույնպես հարմարավետորեն գերազանցեցին պատմական 2 տոկոս նպատակը։ Դրանց թվում էին Ֆինլանդիան (2.9 տոկոս), Հունաստանը (2.8 տոկոս), Նիդեռլանդները (2.6 տոկոս), Շվեդիան (2.5 տոկոս), Գերմանիան (2.4 տոկոս) և Թուրքիան (2.3 տոկոս)։
Դասակարգային բռնակալը. Միացյալ Նահանգների համար կա հատուկ կարգավիճակ, որը B գնահատական է ստացել անցյալ տարի պաշտպանության վրա ՀՆԱ-ի 3.2 տոկոսը ծախսելու համար, սակայն դա նվազում է 2024 թվականի 3.3 տոկոսի համեմատ՝ այն դասելով հետընթաց ապրողների փոքր խմբին։
Այնուհետև կային դաշնակիցներ, որոնք գրեթե դիմացան։
C կարգ — Հազիվ է անցնում
Դրանք էին՝ Մեծ Բրիտանիան (2.3 տոկոս), Ռումինիան (2.2 տոկոս), Հյուսիսային Մակեդոնիան (2.1 տոկոս), Լյուքսեմբուրգը (2.1 տոկոս), Բուլղարիան (2.1 տոկոս), Խորվաթիան (2.1 տոկոս), Ֆրանսիան (2.1 տոկոս), Սլովակիան (2.1 տոկոս) և Չեռնոգորիան (2.1 տոկոս)։
Հատկապես նվազեցրել են Սլովենիան, Իտալիան, Ալբանիան, Բելգիան, Կանադան, Պորտուգալիան և Իսպանիան, որոնք բոլորն էլ ծախսել են նվազագույն 2 տոկոսը։
Այնուամենայնիվ, Լյուքսեմբուրգը, Բելգիան և Սլովենիան տարեկան ծախսերի ամենամեծ աճն են գրանցել։
D գնահատական — Փախուստները
Հունգարիան (2.1 տոկոս) և Չեխիան (2 տոկոս) կարող են պաշտոնապես հասնել ծախսերի նպատակին, սակայն բացարձակ թվերի ավելի մանրակրկիտ ուսումնասիրությունը ցույց է տալիս, որ երկրները հետ են գնում։
Բուդապեշտը անցյալ տարի պաշտպանության վրա ծախսել է 6 տոկոսով պակաս՝ համեմատած 2024 թվականի հետ, մինչդեռ Պրահայի ծախսերը նվազել են ավելի փոքր՝ 0.3 տոկոսով։
Չեխիան արդեն քննադատության է ենթարկվել դաշնակիցների, այդ թվում՝ ԱՄՆ-ի կողմից՝ ծախսերի կրճատման իր պլանավորված ծրագրի համար, քննադատություն, որից մինչ այժմ ազատված է եղել Հունգարիան՝ Թրամփի դաշնակից Վիկտոր Օրբանի գլխավորությամբ։ Սակայն, եթե նրա ծախսերը շարունակեն կրճատվել, դա, հավանաբար, երկար չի տևի։
«[Դաշնակիցների միջև] բեռի արդար բաշխումը խնդիր է և մնում է խնդիր», – ասել է ՆԱՏՕ-ի մի դիվանագետ, որին անանունությունը թույլատրվել է ազատ խոսելու համար, հավելելով. «Դեռ ժամանակ կա» Բուդապեշտի և Պրահայի համար՝ մինչև 2035 թվականը փոխելու ուղղությունը։
