3 անձինք կասկածվում են Ազատության պողոտայում գույք այրելու մեջ. Լուսանկար

ՆԳՆ Համայնքային ոստիկանության և ԱԱԾ ծառայողների համատեղ միջոցառումների արդյունքում՝
մարտի 27-ին, 3 անձ հայտնաբերվել և ներկայացվել են նախաքննական մարմին, որոնք կասկածվում են մարտի 25-ին Ազատության պողոտայում գտնվող շինության ներսում գույք այրելու մեջ:
ՆԳՆ մամուլի խոսնակ Նարեկ Սարգսյան
