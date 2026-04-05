Հունիսի 7 -ին սպասվող համապետական ընտրություններից առաջ Հայաստանի ներքաղաքական դաշտում ձևավորվում է ընդդիմադիր ուժերի կոնսոլիդացիա Սամվել Կարապետյանի գլխվորած ուժի շուրջ։
Մեկ օրում «Ուժեղ Հայաստան Սամվել Կարապետյանի հետ» դաշինքին սատարելու հայտարարությամբ հանդես եկավ քաղաքական 4 ուժ՝ «Ազատություն», «Կայունություն» «Ժառանգություն» և ՀԺԱՄ կուսակցությունը։
Քաղաքական բոլոր ուժերը միակարծիք են, որ գործող իշխանությունը, իր պարտվողական և ուրացող քաղաքականությամբ, Հայաստանը կանգնեցրել է կործանման եզրին և դեռ շարունակում է իր վանգավոր՝ նահահջի, համակերպման և ուրացման ուղին, ժողովրդի դեմ զենք դարձնելով կեղծ խաղաղությունը։
Ավտովթար Մասիս-Էջմիածին ավտոճանապարհին․ կան տուժածներ. Լուսանկար
Ողբերգական ավտովթար Արագածոտնի մարզում. կան տուժածներ և զոհ․ Լուսանկարներ
ՀԿ-ները դիմել են Գլխավոր դատախազին. Լուսանկար