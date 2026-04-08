08/04/2026

EU – Armenia

Արմավիրում բնակարանային գողության դեպքեր են բացահայտվել․ նաև կին է ձերբակալվել

Բնակարանային գողության վերաբերյալ առաջին հաղորդումը Քրեական ոստիկանության Արմավիրի մարզային վարչությունում ստացվել էր դեռևս անցած տարվա նոյեմբերի 16-ի գիշերը։

Հայտնել էին, որ հարսանիքից վերադարձել են Մրգաշատ գյուղի իրենց տուն և տեսել, որ պատուհանից մուտք գործելու միջոցով գողացել են ոսկեղեն ու 10 հազար դոլլար։ Դեպքի առթիվ նախաձեռնվել էր քրեական վարույթ։

Մարտի 22-ի գիշերը բնակարանային գողության վերաբերյալ ևս երկու հաղորդում ստացվեց նույն գյուղի երկու այլ բնակիչներից։ Երկու դեպքում էլ, օգտվելով տանտերերի բացակայելու հանգամանքից, բացել էին եվրոպատուհանը և գողացել մի դեպքում գումար, մյուս դեպքում՝ ոսկեղեն։

Կասկածելիների շրջանակը նեղացավ, և Արմավիրի քրեական ոստիկանների օպերատիվ-հետախուզական միջոցառումները հասան տրամաբանական ավարտի։

Հիշյալ գողությունները կատարելու կասկածանքով ապրիլի 6-ին ձերբակալվեցին ու վարչություն տեղափոխվեցին նույն գյուղի բնակիչ 30-ամյա մի տղամարդ ու նրա համագյուղացի ընկերուհին։

Նրանք ներկայացվեցին նախաքննական մարմին։ 30-ամյա տղամարդը տեղափոխվել է ձերբակալվածների պահման վայր։ Ձեռնարկվում են միջոցներ երեք դեպքով գողոնը հայտնաբերելու ուղղությամբ։ Նախաքննությամբ հանգամանքները պարզվում են։

Բաց մի թողեք

1 min read

Օտարերկրացին հայտնել է, որ «Շառլոտ» ակումբի տնօրենն առաջարկել է գումարի դիմաց uեռական հարաբերություններ ունենալ

08/04/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ձերբակալվել է Պետգույքի կառավարման վարչության նախկին պետ Արման Սահակյանը

08/04/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Գագիկ Խաչատրյանի՝ Լոս Անջելեսում գտնվող առանձնատան վաճառքից ստացված գումարի գերակշիռ մասը կվերադարձվի ՀՀ-ին

08/04/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

«Կոլցո» օպերացիա.  35 տարիներ անց․ Լուսանկար

08/04/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Սիրո վեց կանգառ՝ վեց կին, վեց պատմություն, մեկ կանգառ սիրո ճանապարհին։ Դրամատիկական թատրոնում պրեմիերա է․ Տեսանյութ

08/04/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ստեփան Դեմիրճյանը հերքում է բանակցությունները Դոգի հետ

08/04/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ծննդյան օրով՝ Գալուստ Սահակյանի հումորներից մի լավ փունջ․․․

08/04/2026 infomitk@gmail.com