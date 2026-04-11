Փաշինյանին ուղեկցող ոստիկանական ավտոբուսը Քուչակ – Ապարան ճանապարհին վթարի է ենթարկվել. կա 1 զոհ, 12 վիրավոր. Լուսանկար

Ապրիլի 11-ին՝ ժամը 7.50-ի սահմաններում, Քուչակ-Ապարան ճանապարհին միմյանց են բախվել ՆԳՆ ոստիկանության գվարդիայի «Հոնդա» ավտոբուսը և «Նիսսան» մեքենա։
Մեր տեղեկություններով` մահացողը ոստիկանական ավտոբուսին բախված մեքենայի վարորդն է: Իսկ 12 ոստիկանները, որոնք տեղափոխվել են հիվանդանոց, ծանր վնասվածքներ չեն ստացել:
Մեր տեղեկություններով` նրանցից առնվազն 6-ը ոչ մի վնասվածք չի ստացել:«Մի մասի դեպքում ինքնազգացողությունն է վատացել, մյուսները վնասվածքներ ունեն, բայց ոչ ծանր: Այս պահին բուժօգնություն են ստանում»,- ասաց մեր աղբյուրը:
Հիշեցնենք, որ ապրիլի 11-ին՝ ժամը 7.50-ի սահմաններում, Քուչակ-Ապարան ճանապարհին միմյանց են բախվել ՆԳՆ ոստիկանության գվարդիայի «Հոնդա» ավտոբուսը և «Նիսսան» մեքենա։
Ըստ նախնական տվյալների՝ ճանապարհատրանսպորտային պատահարի հետևանքով մահացել է 1, իսկ բուժօգնության դիմել՝ 12 անձ։
Նախաձեռնվել է քրեական վարույթ։
