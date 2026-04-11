11/04/2026

EU – Armenia

Փաշինյանին ուղեկցող ոստիկանական ավտոբուսը Քուչակ – Ապարան ճանապարհին վթարի է ենթարկվել. կա 1 զոհ, 12 վիրավոր. Լուսանկար

infomitk@gmail.com 11/04/2026

Ապրիլի 11-ին՝ ժամը 7.50-ի սահմաններում, Քուչակ-Ապարան ճանապարհին միմյանց են բախվել ՆԳՆ ոստիկանության գվարդիայի «Հոնդա» ավտոբուսը և «Նիսսան» մեքենա։

Մեր տեղեկություններով` մահացողը ոստիկանական ավտոբուսին բախված մեքենայի վարորդն է: Իսկ 12 ոստիկանները, որոնք տեղափոխվել են հիվանդանոց, ծանր վնասվածքներ չեն ստացել:

Մեր տեղեկություններով` նրանցից առնվազն 6-ը ոչ մի վնասվածք չի ստացել:«Մի մասի դեպքում ինքնազգացողությունն է վատացել, մյուսները վնասվածքներ ունեն, բայց ոչ ծանր: Այս պահին բուժօգնություն են ստանում»,- ասաց մեր աղբյուրը:

Հիշեցնենք, որ ապրիլի 11-ին՝ ժամը 7.50-ի սահմաններում, Քուչակ-Ապարան ճանապարհին միմյանց են բախվել ՆԳՆ ոստիկանության գվարդիայի «Հոնդա» ավտոբուսը և «Նիսսան» մեքենա։

Ըստ նախնական տվյալների՝ ճանապարհատրանսպորտային պատահարի հետևանքով մահացել է 1, իսկ բուժօգնության դիմել՝ 12 անձ։

Նախաձեռնվել է քրեական վարույթ։

1 min read

Երևան-Սևան ճանապարհին մեքենաներ են բախվել․ 4 վիրավոր կա. Լուսանկար

11/04/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Դատարանը որոշել է․ կիրառված խափանման միջոցը կվերացվի

10/04/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

15-ամյա աղջիկը BMW-ով բախվել է հաստաբուն ծառին. նա հոսպիտալացվել է, մեքենան՝ վերածվել մետաղի ջարդոնի. Լուսանկար

10/04/2026 infomitk@gmail.com

1 min read

Ֆոն դեր Լեյենը Օրբանից անհապաղ բացատրություն է պահանջելու, իսկ Մագյարը՝ հանելուկ է Բրյուսելի համար․ Լուսանկարներ

11/04/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Լը Պենը գաղտնի ընթրիքի ժամանակ հանդիպել է Ֆրանսիայի ամենահարուստ մարդու և այլ խոշոր գործադիր տնօրենների հետ

11/04/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Մագյարը պլանավորում է վերափոխել Հունգարիայի պաշտպանությունը՝ եթե հաղթի Օրբանին

11/04/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Իրանում նախկին պատանդը ազատ արձակվելուց հետո Ֆրանսիայում բախվում է անիրական հարկային խնդիրների

11/04/2026 infomitk@gmail.com