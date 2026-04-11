Ինչ են թաքցրել մամուլից Միրչա Լուչեսկուի մահից առաջ. Լուսանկար

Ռումինացի լրագրող Ռադու Նաումը խոսել է հայտնի մարզիչ Միրչա Լուչեսկուի մահվան մանրամասների մասին։ 80-ամյա մասնագետը, հիշեցնենք, շրջանառվող հրապարակումների համաձայն, մահացել է սրտամկանի ինֆարկտի հետևանքով։
Նրա խոսքով՝ Լուչեսկուի մահը հանկարծակի չի եղել։ Լրագրողը նշել է, որ մարզիչը առողջական լուրջ խնդիրներ է ունեցել, որոնց մասին լայն հանրությանը չէր տեղեկացվում։ Ըստ առկա տեղեկությունների՝ դեռևս տարվա սկզբին նրա մոտ հայտնաբերվել էր արյան քաղցկեղի մի տեսակ, սակայն այդ հանգամանքը գաղտնի էր պահվում նույնիսկ մամուլից։
Նաումը նաև ընդգծել է, որ ժամանակի ընթացքում անհրաժեշտ կլինի այս թեմայի շուրջ բաց և անկեղծ խոսել։
