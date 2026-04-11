11/04/2026

EU – Armenia

Նիկոլ Փաշինյանը՝ 6 մարդու կյանք խլած ավտովթարի մասին

infomitk@gmail.com 11/04/2026 1 min read

Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն անդրադարձել է ապրիլի 10-ին տեղի ունեցած ողբերգական ավտովթարին։

«Իհարկե, շատ էլի տխուր իրադարձություններ են տեղի ունեցել:

Խնդրում եմ՝ ճանապարհներին լինել հնարավորինս զգույշ և պահել երթևեկության կանոնները։ Հիմա ճանապարհների լավ վիճակը երբեմն լրացուցիչ գայթակղություն է վարորդների համար ավելի արագ վարել մեքենաները, ինչը բերում է շատ ցավալի, շատ ցավալի դեպքերի»,-նշել է նա:

Հիշեցնենք՝ Շիրակի մարզի Աղին բնակավայրի մոտակայքում տեղի ունեցած վթարի հետևանքով տուժել է 11 քաղաքացի:

Հանրապետական շտապօգնության ծառայության միջոցով 5 երեխա հոսպիտալացվել է, որոնցից երկուսի կյանքը փրկել չի հաջողվել: Կազմակերպվել է տուժած 3 երեխայի  տեղափոխումը երևանյան բուժհաստատություն:

Մյուս տուժածների առողջական վիճակը գնահատվել է ծանր և ծայրահեղ ծանր, նրանք գտնվում են վերակենդանացման բաժանմունքում:

Պատահարից գրանցվել է 6 քաղաքացու մահ:

