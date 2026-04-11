Նիկոլ Փաշինյանը՝ 6 մարդու կյանք խլած ավտովթարի մասին

Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն անդրադարձել է ապրիլի 10-ին տեղի ունեցած ողբերգական ավտովթարին։
«Իհարկե, շատ էլի տխուր իրադարձություններ են տեղի ունեցել:
Խնդրում եմ՝ ճանապարհներին լինել հնարավորինս զգույշ և պահել երթևեկության կանոնները։ Հիմա ճանապարհների լավ վիճակը երբեմն լրացուցիչ գայթակղություն է վարորդների համար ավելի արագ վարել մեքենաները, ինչը բերում է շատ ցավալի, շատ ցավալի դեպքերի»,-նշել է նա:
Հիշեցնենք՝ Շիրակի մարզի Աղին բնակավայրի մոտակայքում տեղի ունեցած վթարի հետևանքով տուժել է 11 քաղաքացի:
Հանրապետական շտապօգնության ծառայության միջոցով 5 երեխա հոսպիտալացվել է, որոնցից երկուսի կյանքը փրկել չի հաջողվել: Կազմակերպվել է տուժած 3 երեխայի տեղափոխումը երևանյան բուժհաստատություն:
Մյուս տուժածների առողջական վիճակը գնահատվել է ծանր և ծայրահեղ ծանր, նրանք գտնվում են վերակենդանացման բաժանմունքում:
Պատահարից գրանցվել է 6 քաղաքացու մահ:
Բաց մի թողեք
Բացում ենք Էստոնիայի դեսպանությունը Երևանի սրտում. Ցահքնան՝ Միրզոյանին. Լուսանկարներ
Ախր ո՞նց չվախենամ. վախենում եմ մինչև տարվա վերջ միլիարդատերից դառնաս բոմժ. Նիկոլ Փաշինյան
ՀՀ ԱԳ նախարարի հեռախոսազրույցը ԵՄ ԱԳԱՔ բարձր ներկայացուցչի հետ․ Լուսանկար